UPDATE Un cetățean ucrainean a fost depistat de polițiștii de frontieră după ce a traversat ilegal frontiera cu o motoparapantă. Acesta a cerut azil în R. Moldova

Un aparat de zbor de tip motoparapantă a survolat luni, 26 octombrie, spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării.

UPDATE 15:54 Conform Poliției de Frontieră, angajații din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Larga au depistat un cetățean ucrainean care a traversat ilegal frontiera de stat din Ucraina în R. Moldova, utilizând un aparat de zbor cu motor de tip parapantă.

„În baza informațiilor recepționate, polițiștii de frontieră au întreprins acțiuni operative de identificare și localizare a persoanei, aceasta fiind depistată la aproximativ 2000 de metri de linia frontierei de stat. În cadrul verificărilor, cetățeanul a solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova”, se arată în comunicat.

Știrea inițială…

„Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează despre survolarea spațiului aerian național, de un aparat de zbor de tip motoparapantă, la ora 13:13 din direcția Cernăuți, Ucraina. Localizat la ora 13:32, lângă satul Larga, raionul Briceni. Reprezentanții Poliției de Frontieră investighează acest caz de trecere ilegală a hotarului R. Moldova”, a precizat Ministerul Apărării.

Pe 23 octombrie, o drona de tip „Gheran-4” a căzută în satul Chiștelnița, raionul Telenești, la o distanță de pânǎ la 100 de metri de o locuințǎ.

Focosul acesteia a fost dezamorsat și nimicit sâmbătă, 24 octombrie, în condiții de maximă siguranță.

Începând cu anul 2022 și până pe 16 octombrie, numărul total al incidentelor de încălcare a spațiului aerian al R. Moldova a ajuns la 100, dintre care peste 60% doar în 2026. Ministerul Apărării scrie că incidentele au loc pe fondul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei.

De la începutul anului 2026, au fost înregistrate 63 de incidente de încălcare a spațiului aerian al R. Moldova, dintre care 15 în luna octombrie. Începând cu anul 2022 și până în prezent, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 100.



