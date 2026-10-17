Confruntări violente în Franța în cadrul protestelor împotriva costului vieții

Un val de proteste la nivel național în Franța, pe 17 octombrie, a fost marcat de ciocniri violente între demonstranți și poliție, în timp ce se așteaptă ca câteva sute de mii de oameni să mărșăluiască în toată țara. Mass-media a relatat incidente în cele mai mari orașe ale țării, inclusiv Lyon, Bordeaux, Marsilia și Paris, scrie POLITICO.

Zeci de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine în Place de la République din capitală, lângă un număr mult mai mare de manifestanți adunați pentru un marș autorizat care a pornit din piața centrală a Parisului.

Imaginile au arătat biroul de turism din Lyon cuprins de flăcări în Place Bellecour din oraș. O secție de poliție a fost vandalizată în Marsilia, unde un grup de „revoltați” a intrat și în primărie, a declarat primarul Benoît Payan. Acesta a declarat pentru BFMTV că „pagubele au fost obiectiv destul de limitate”, deși actul de vandalism a fost „inacceptabil”.

Sediul postului de televiziune de dreapta CNews din Paris a fost, de asemenea, vizat, au declarat autoritățile.

Peste 160 de persoane fuseseră deja arestate în toată țara până la prânz, a declarat reporterilor biroul ministrului de Interne, Laurent Nuñez.

Studenți, fermieri și membri ai mișcării „Vestele Galbene”, printre alții, urmau să iasă în stradă sâmbătă, într-o „convergență a luptelor” pentru a protesta împotriva creșterii costurilor vieții, a salariilor scăzute și a dezacordurilor profunde cu guvernul.

Guvernul se aștepta la „o prezență destul de mare”, a declarat ministrul de Interne vineri.

Demonstrațiile de sâmbătă își au originea în protestele studențești care au început luna trecută cu blocaje ale școlilor și solicitări pentru condiții de studiu mai bune, mai mulți profesori și mai multe fonduri. Mișcarea s-a răspândit de atunci la nivel național – și a devenit o problemă politică, pe măsură ce campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se intensifică.

Guvernul s-a străduit să facă față crizei – pe care prim-ministrul Sébastien Lecornu a descris-o drept „violență urbană” – și speră că mișcarea studențească se va estompa acum din cauza unei vacanțe școlare de două săptămâni care a început vineri seara.

„Mobilizarea este marcată de o implicare foarte puternică a mișcării de ultra-stânga, care nu caută decât să provoace dezordine”, a declarat sâmbătă biroul lui Nuñez, adăugând că ministrul a reiterat „instrucțiunile sale de maximă fermitate” către prefecții și forțele de poliție locale.

Guvernul a apărat răspunsul forțelor de ordine la protestele studențești, în ciuda numeroaselor acuzații de brutalitate a poliției, inclusiv incidente care au lăsat un adolescent cu o mână tăiată și un altul orbit la un ochi. Ministrul de Interne a declarat că utilizarea „grenadelor paralizante” a fost autorizată sâmbătă, după o interdicție temporară a utilizării lor împotriva studenților.

În timp ce candidatul prezidențial de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, susține protestatarii, liderul de extremă dreapta, Jordan Bardella, a promis sprijin pentru poliție.

Mélenchon a criticat presa pentru că a arătat doar ciocniri violente, în timp ce „totul se desfășoară pașnic, cu zeci de mii de oameni participând calm”.

Poliția și protestatarii s-au ciocnit și în alte țări europene sâmbătă. Un protest condus de studenți împotriva corupției și șomajului în capitala Albaniei, Tirana, ar fi devenit violent, la fel ca și un altul la Bruxelles.