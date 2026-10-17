„S-au dus noaptea, ca hoții”. O nouă dispută între Ion Ceban și Termoelectrica. Explicațiile furnizorului

Într-o postare publicată pe Facebook, primarul capitalei, Ion Ceban, acuză Termoelectrica de distrugerea intenționată a unei porțiuni de pe strada Vadul lui Vodă din sectorul Ciocana, recent reabilitată de Primăria Chișinău. În același timp, Termoelectrica afirmă că lucrările au loc în urma unei avarii și că au carcater urgent, publicând imagini cu starea avansată de deteriorare a conductei.

Vineri seară, 16 octombrie, primarul capitalei a publicat un videoclip în care arată lucrările desfășuarete de Termoelectrica pe strada Vadul lui Vodă din capitală, acuzând frunizorul că ar desfășura lucrări fără acte permisive și că ar intenționa să deterioreze lucrările făcute de primărie.

„S-au dus noaptea, ca hoții, acum pe strada Vadul lui Vodă, de la Ciocana. Drum nou râmat de Termoelectrica imediat cum am finisat lucrările de reparație. Fără acte permisive, strică drumurile de parcă ar fi în grădina lor proprie și nu pe teren municipal. (…)Totul se face intenționat pentru a strica proiectele pe care noi, împreună cu dvs., dragi locuitori, le facem împreună! Aceste lucrări puteau fi făcute până să intervenim noi cu reparațiile. Dar anume s-a așteptat să se facă acest lucru în asemenea hal”, a scris primarul capitalei pe Facebook.

Într-o altă postare din aceeași seară, Ion Ceban a declarat că a fost făcut apel la 112, că a fost întocmit un proces-verbal și vor merge în instanță.

Directorul General al Termoelectrica , Iurie Razlovan, a publicat și el un mesaj video de pe strada Vadul lui Vodă. Potrivit acestuia, la locația menționată au loc lucrări de remediere a unei avarii la rețeaua termică magistrală, iar instituția ar deține toate actele necesare.

„Am scris toate demersurile, suntem absolut în cadrul legal. (…) Intervenția are caracter de urgență, fiind determinată de scurgerea depistată în baza datelor înregistrate de serviciul Dispecerat al întreprinderii, iar echipele au intervenit în perioada anunțată și lucrează, inclusiv pe timp de noapte, pentru a remedia lucrarea de avarie și a asigura funcționarea sigură a sistemului de termoficare”, a explicat Rozlovan.

Sâmbătă, 17 octombrie, după o postare a primarului capitalei în care aduce repetat acuzații furnizorului, Termoelectrica a explicat de ce intervenția de pe strada Vadul lui Vodă a fost una urgentă și nu a putut fi amânată sau programată în prealabil: