Condamnat la 11 ani de închisoare, pentru circulația ilegală a drogurilor: sentința este definitivă

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost condamnat definitiv la 11 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari, și contrabandă cu droguri. Totodată, acesta a fost privat, pe un termen de 5 ani, de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități ce țin de administrarea și gestionarea drogurilor și a analoagelor acestora, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale.

În noiembrie 2025, bărbatul, acționând împreună cu alte persoane în curs de identificare, ar fi organizat transportarea și păstrarea drogurilor în scopul înstrăinării ulterioare a acestora pe teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv în sectorul Botanica.

Substanțele interzise ar fi fost ascunse într-o butelie de gaz instalată în automobilul pe care acesta îl conducea, fiind astfel transportate prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova.

„La 28 noiembrie 2025, inculpatul a traversat frontiera de stat prin punctul de trecere Sculeni, intrând pe teritoriul R. Moldova la volanul automobilului în care transporta substanțele interzise. Ulterior, în aceeași seară, automobilul a fost stopat de oamenii legii pe o stradă din municipiul Chișinău. În urma percheziției mijlocului de transport, au fost depistate și ridicate mai multe pachete cu substanțe interzise. În pachetele ridicate au fost identificate cinci tipuri de substanțe: PVP – cu masa de 10 008 grame, mefedronă – 2 984,8 grame, MDMA – 849,52 grame, cocaină – 149,5 grame și ketamină – 198,9 grame. Astfel, masa totală a substanțelor stupefiante și psihotrope depistate constituia aproximativ 14,19 kilograme”, a precizat Procuratura Generală.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul nu și-a recunoscut vina, susținând că nu știa despre existența drogurilor în automobil. Acesta a declarat că preluase mijlocul de transport pentru a-l aduce în R. Moldova în vederea vânzării.