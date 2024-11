Compania de stat, Energocom, în topul celor mai mari întreprinderi din sud-estul Europei

Compania de stat, Energocom, a intrat pentru prima dată în topul celor mai mari companii din Sud-Estul Europei, ocupând poziția 100, anunță reprezentanții companiei printr-un comunicat. Autorii clasamentului au apreciat „eforturile de desprindere a R. Moldova de monopolul energetic rusesc, dezvoltarea rutelor de alternativă și procurarea gazelor de la traderi europeni la prețuri competitive”.

Clasamentul pentru anul 2023 întocmit de publicația SEE News în baza veniturilor este dominat de companii din sectorul petrol și gaze. Pen­tru al treilea an consecutiv, prima poziție este ocupată de OMV Petrom din România, urmată de Petrol d.d. din Slovenia și Automotive Dacia din România. În total, România are 53 de societăți comerciale în top 100. R. Moldova – doar una.

„(…) Așadar, cu venituri practic dublate în 2023, de circa 890 milioane de euro, Energocom s-a clasat pe poziția 100, dar, lucru cel mai important, pe poziția a doua la capitolul cea mai dinamică dezvoltare din Sud-Estul Europei”, se mai spune într-un comunicat al Energocom.

Directorul interimar al Energocom, Victor Bînzari, a spus că intrarea în acest top reprezintă o apreciere a eforturilor făcute de întreprindere și de R. Moldova în general pentru a-și asigura securitatea energetică și de a livra energie electrică și gaze fără întrerupere și la prețuri de piață.

„Mă bucur că multiplele eforturi de fortificare a securității energetice a țării și de formare a unei echipe dedicate au fost apreciate. Am muncit mult în ultimii doi ani să dezvoltăm capacitățile Energocom de a fi activ în regiune (din Polonia până în Grecia). Energocom își propune să-și diversifice în continuare rutele de aprovizionare cu resurse energie la prețuri accesibile. E un stimulent pentru noi și vom munci și mai mult pentru a ne consolida poziția pe piață”, a adăugat Victor Bînzari.

Clasamentul SEE TOP 100 include companii non-financiare înregistrate în Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia şi Slovenia.