Comisia de evaluare a procurorilor, raport pozitiv în privința lui Petru Iarmaliuc. Lilian Lungu, condamnat pentru fabricarea unui dosar și amestec în înfăptuirea justiției, a picat evaluarea

Comisia de evaluare a procurorilor a emis un raport pozitiv în privința lui Petru Iarmaliuc, procuror delegat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), și unul negativ în privința lui Lilian Lungu, procuror în Procuratura Anticorupție, suspendat din funcție și condamnat anterior la închisoare pentru fabricarea unui dosar și amestec în înfăptuirea justiției.

Potrivit unui comunicat al Comisiei, în urma procedurilor de evaluare externă a integrității etice și financiare, s-a stabilit că Petru Iarmaliuc, subiect al evaluării în calitatea sa anterioară de procuror delegat la Procuratura Anticorupție, întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a propus promovarea evaluării externe.

În privința lui Lilian Lungu, procuror în Procuratura Anticorupție, suspendat din funcție, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe, din motiv că acesta nu a prezentat în terme declarațiile de avere și interese personale, privind lista persoanelor apropiate și a chestionarului de etică.

Rapoartele au fost transmise Consiliului Superior al Procurorilor, care urmează să le examineze și să emită hotărâri privind rezultatul evaluării.

Petru Iarmaliuc este procurorul care gestionează mai multe dosare de îmbogățire ilicită de rezonanță. Acesta este procurorul pe caz în cadrul dosarului în privința magistratului Alexandru Gheorghieș, reținut și cercetat penal pentru îmbogățire ilicită, și a lui Ghenadie Sîrbu – unul dintre complicii judecătorului. Totodată, Iarmaliuc gestionează dosarul penal pe numele procurorului Igor Popa, dar și cel al fostului ministru de Interne, Ion Țurcan. Din 2022 este procurorul din dosarul „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, care este și liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova.

În decembrie 2019, Petru Iarmaliuc a fost numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, ulterior a fost delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție. Pe parcursul anului 2019, acesta a fost consultant consultant al procurorului în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Principal, iar din octombrie 2017 până în iunie 2019 a activat că voluntar în Procuratura Anticorupție.

ZdG a scris anterior că procurorul Lilian Lungu a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea infracțiunilor de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, comise în două episoade, fiind prin urmare condamnat la 5 ani de închisoare.

Lilian Lungu a devenit procuror în urma unui concurs desfășurat de către CSP în mai 2014. Acesta a promovat examenul de capacitate cu media generală – 7,8 și a fost singurul candidat la funcția de procuror în Procuratura raionului Cantemir. Nu a activat însă foarte mult la Cantemir. Peste opt luni, Lungu a fost angajat în calitate de procuror în oficiul Sud al Procuraturii Anticorupție. Ulterior, în luna iulie 2019, Lungu a fost desemnat procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, fiind detașat de la Procuratura Anticorupție. A revenit însă peste aproximativ o lună, în august 2019, în vechea funcție.