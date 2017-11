Cine sunt și cu ce avere vin în funcție cei 23 de secretari de stat numiți de Guvern

La 8 iunie curent, Guvernul a introdus în grabă pe agendă proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale. Acesta prevede ca în urma reformării din 16 ministere să rămână doar 9, iar funcția de viceministru să fie exclusă şi înlocuită cu cea de secretar de stat. Astfel, în cadrul ședinței de ieri, 7 noiembrie, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea în funcție a 23 de secretari de stat în cadrul ministerelor.

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Vitalie Iurcu – domeniul economic. Iurcu și-a făcut studiile la Academia de Studii Economice a Moldovei și este de profesie economist. Anterior, acesta a fost director general al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică în perioada 2007-2009 și director general al SA “Moldtelecom” în perioada 2009-2015. Ulterior, a deținut funcția de viceministru al Economiei. În ultima sa declarație de avere, Iurcu indică un salariu de aproape 113.000 lei la Ministerul Economiei. Acesta deține terenuri intravilane și patru extravilane. Iurcu mai are în proprietate un apartament, două case de locuit și o construcție sportivă, precum și două automobile marca Porshe Cayenne din 2012, obținute prin contract de comodat. Iurcu a fost eroul mai multor articole din ZdG.

Anatol Usatîi – domeniul construcțiilor și infrastructurii drumurilor. În perioada martie 2015 – august 2015 acesta a deținut funcția de viceministru la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Din octombrie 2010 până în martie 2015 este director la Proiectul Reabilitarea Drumurilor la I.P. Fondul Provocările Mileniului Moldova. Din decembrie 2006 până în octombrie 2010 activează la Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”, în perioada martie 2003 – decembrie 2006 activează la Unitatea de Implementare a Proiectului “Druminvest”, în octombrie 2001 – martie 2003 la Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor, în perioada iulie 2000 – Octombrie 2001 – la unitatea de Implementare a Proiectului “Druminvest”, iar din noiembrie 1998 până în iulie 2000 activează la Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Direcţia dezvoltarea drumurilor ca specialist principal. Și-a făcut studiile la ULIM și este Licenţiat în Economie (Relaţii Economice Internaţionale). În ultima sa declarație de avere, cea din 2015, Usatîi inidcă 340. 808 lei obținuți de la I.P. Fondul Provocările Mileniului Moldova în calitate de director la proiectul de reabilitare a drumurilor și alți 56.584 lei obținuți în calitatea sa de viceministru.

Iuliana Dragalin – domeniul infrastructurii calității și cooperării internaționale. Dragalin și-a făcut studiile la ULIM, unde este lector asistent din 2004 – 2008 la Catedra Management şi Marketing. Din 2009 până în 2013 este lector superior la ULIM, Catedra Management şi Marketing, din 2012 până în 2013 este Prodecan la Facultatea Științe Economice, iar din 2013 până în 2014 – conferențiar universitar interimar, decan interimar la Facultatea Științe Economice, din 2014 este conferențiar universitar,Decan Facultatea Științe Economice.

Serghei Bucataru – domeniul transporturilor. Bucataru deține un masterat în drept la USM. Este avocat de profesie. Din 2012 este fondator și membru la Grupul de consultanţă şi avocatură LEXCONSULT, iar din 19 august 2015 activează la Ministerul Transporturilor și Infrastucturii Drumurilor (MTID) în calitate de viceministru. În ultima sa declarație de avere, Bucataru indică un salariu de peste 146.000 lei obținuți din activitatea de la MTID. Acesta deține un apartament, un oficiu și un automobil marca Nissan X Trail din 2008, evaluat la 21. 380 euro.

Vitalie Tarlev – domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Tarlev și-a făcut studiile la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Facultatea de Istorie, Specialitatea istorie și drept, apoi la Academia de Administrare Publică a Guvernului R. Moldova, Facultatea de relaţii internaţionale, după care la Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de ştiinţe politice şi drept a făcut Studii de doctorat. Din mai 1997 – septembrie 2004 este Șef secție la Direcția relații parlamentare externe, Secretariatul Parlamentului R. Moldova, în perioada septembrie 2004 – iulie 2005 este Consilier, Ambasada Republicii Moldova în România, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în perioada decembrie 2005 – iunie 2013 este Șef al Direcției integrare europeană și colaborare internațională, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, iar din iunie 2013 viceministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. În declarația sa de avere, Tarlev indică un salariu de 153.000 lei de la MTIC. Acesta deține un teren intravilan, evaluat la peste 367.000 lei, precum și o casă de locuit și un garaj. Este proprietarul unui automobil Skoda Octavia din 2009, evaluat la 126.000 lei.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Dorin Andros – domeniul dezvoltării regionale și rurale. Anterior, Andros a fost responsabil de implementarea politicilor publice în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC). A deținut funcția de șef al Direcţiei politică şi cooperare regională a MDRC. Pentru anul trecut, Andros indică un salariu de 102.000 lei la MDRC și un salariu de 8282 lei la Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Construcțiilor. Acesta deține un apartament de 73, 3 m.p. evaluat la peste 542.000 lei, precum și un automobil marca Nissan Qashqai, fabricat în 2008 și evaluat la 86.400 lei.

Ministerul Finanțelor

Veronica Vragaleva – domeniile politici fiscale, vamale, reglementarea contabilității și auditului în sistemul corporativ. Vragaleva este absolventă ASEM. A fost șefă a Direcției metodologia impozitelor directe și impozitare internațională, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. A activat la Ministerul Finanțelor în calitate de viceministru. În ultima declarație de avere, indică un salariu de 129.740 lei de la MF și circa 37.500 lei de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Vragaleva deține un teren agricol obținut prin moștenire și un apartament de 54,4 m.p.

Veronica Ursu – domeniile investiții publice, asistență financiară externă, datorii publice și sistem trezorerial. Ursu este doctor în economie. A activat la Ministerul Finanțelor, de unde declară un salariu, pentru anul trecut de aproape 149.000 lei. Ursu deține 4 terenuri extravilane, două apartamente și un garaj, precum și două automobile un Ford și o Toyota, ambele fabricate în 2008 și procurate în 2012, și, respectiv, 2013. Ursu este membră al Consiliului la Poșta Moldovei, ÎS Radiocomunicații, ÎS Administrația de Stat a Drumurilor, SA Red Nord și SA Red Nord-Vest.

Tatiana Ivanicichina – domeniul politici bugetare. Ivanicichina a fost șef adjunct al Direcției generale datorii publice la Ministerul Finanțelor. În declarația de avere de anul trecut, declară un salariu de 103.514 lei, precum și o îndemnizație de peste 22. 600 lei de la Centrul de Metrologie Aplicată și Cetificare. Deține un apartament de 47,2 m.p.

Ministerul Justiției

Nicolae Eșanu – domeniul creației și perfecționării legislației, profesiilor și serviciilor juridice, reprezentării Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională. Eșanu este licențiat în drept. A deținut funcția de viceministru la Ministerul Justiției. Pentru anul trecut, Eșanu declară un salariu de 172.500 lei la Ministerul Justiției. Are în proprietate un teren agricol și patru apartamente evaluate la 622.000 lei, circa 135.000 lei, peste 229.000 lei și, respectiv, peste 23.000 lei. Deține un automobil marca Honda CR-V, cumpărat în 2011 și evaluat la peste 240.000 lei.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Daniela Morari – domeniul integrării europene. Morari și-a făcut studiile la ASEM. În perioada aprilie 2007 – mai 2010 este Consilier, Misiunea R. Moldova pe lângă Uniunea Europeană, în perioada mai 2010 – iulie 2013 este șef al Direcţiei Dialog Politic cu UE, Direcţia Generală pentru Integrare Europeană, MAEIE, în perioada iulie 2013 – martie 2015 este șef-adjunct al Direcţiei Generale pentru Integrare Europeană, MAEIE, iar în perioada martie 2015 – martie 2016 este șef al Direcţiei Generale pentru Integrare Europeană la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova. În declarația de avere pentru anul trecut, indică un salariu de peste 184.600 lei la MAEIE. Deține un teren intravilan și o casă de locuit în construcție, precum și un BMW 120 D, cumpărat în 2010.

Tatiana Molcean – domeniul cooperării. Molcean a activat la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova, în calitate de șef adjunct Direcție generală, de unde declară pentru anul trecut un salariu de peste 146.000 lei. Este acționar la SA Electrotehnica și asociat la FPC Muncești SRL.

Ministerul Apărării

Vladimir Iliev – domeniul politicilor de dezvoltare a resurselor umane, învățământ militar și planificare a resurselor. Noul secretar de stat a indicat în ultima sa declarație de venituri și proprietăți pentru anul 2015, un salariu de 114.580 de lei pentru serviciul militar prin contract. Acesta susține că trăiește într-un apartament cu o suprafață de 71.5 m.p., cumpărat în anul 2008. De asemenea, el indică că în anul 2015 avea un depozit de 30.000 de lei, cu rata dobânzii de 17,1%.

Ministerul Afacerilor Interne

Mihail Beregoi– domeniul cooperării internaționale, politicilor de personal și învățământ. Beregoi este născut la 11 octombrie 1973, are studii în economie și în medicină. Din 2016 acesta ocupă funcția de secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Interne. Timp de un an, a fost consilier principal de stat al premierului. Din 2014 până în 2015 – expert de referință, Proiectul „Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor de judecată din Moldova”. Totodată, timp de patru ani, 2010-2014, Mihail Beregoi a fost lider de echipă și managerul mai multor proiecte de susținere a Guvernului, prin promovarea reformelor Ministerului Afacerilor Interne. Din luna august 2009 până în septembrie 2010 a ocupat funcția de ofițer de legătură în R. Moldova, Centrul de control asupra armelor mici și ușoare din Europa de Sud-Est (SEESAC). În perioada iulie 2003 – iunie 2009, Mihail a fost manager de proiect, Proiectul regional de asistență tehnică al Uniunii Europene „Programul pentru prevenirea abuzului și traficului de droguri în Belarus, Ucraina și Moldova” (BUMAD). La sfârșitul anilor `90 până în 2003 a fost medic la Spitalul Clinic Municipal de Urgență. Pentru anul 2015, Mihai Beregoi declară un salariu total de aproape 400.000 de lei. De asemenea, în anul 2015, Beregoi s-a ales cu 660.000 de lei după ce și-a vândut două automobile: un BMWX3 și un BMW 318. Familia Beregoi declară două apartamente: cu o suprafață de 108m.p. și 65.9m.p. De asemenea, membrii familiei au patru automobile printre care un VW Passat (anul fabricației 2013) și un BMW 320, anul fabricației 2007.

Dorin Purice – domeniul ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității. Purice a fost viceministru al Apărării. El și-a făcut studiile la Facultatea de Drept. Din august 2012 – aprilie 2016 ocupă funcția de șef al Departamentului Poliţiei de Frontieră al MAI. Timp de un an (iunie 2011–august 2012) a fost expert pe probleme vamale și management al frontierelor, Misiunea UE pentru Stabilirea şi Asigurarea Normelor de Drept (EULEX) în Kosovo. Totodată, din luna iulie 2005 până în iunie 2011 a fost șeful Direcţiei managementul riscurilor şi audit post-vămuire (Departamentul de aplicare a legii), iar alți patru ani a lucrat în Departamentul Vamal. Potrivit declarației de venituri și proprietăți pentru anul 2015, Purice susține că a obținut o dobândă de depozit peste 5000 de euro și un salariu total de 449.712 lei. El are o vilă, o casă de locuit (116.3 m.p.) și un apartament (29.5m.p.) și conduce un Lexus IS 250, fabricat în 2006, cumpărat în anul 2015.

Alexandru Larionov – domeniul managementului integrat al frontierei de stat, migrației și azilului, evidenței populației și cetățeniei. Larionov este locotenent-colonel, șef al Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI. El și-a făcut studiile la Academia de Administrare Publică de pe lîngă Guvernul R. Moldova și la Academia Trupelor de Grăniceri „Bogdan Hmelniţkii” din Ucraina. Din 2006 până în 2015 a fost lector la Academia „Ștefan cel Mare” și la Academia militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. Pentru anul 2015, Alexandru Larionov indică în declarații un venit total din salarii, pensie și indemnizații de 288.884 de lei. Larionov are o casă de locuit cu o suprafață de 60 m.p.

Vitalie Bîrsan– domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență, rezervelor materiale de stat și de mobilizare. Bîrsan este membru la Asociația pentru dezvoltarea durabilă „Kratos”. În declarația sa de venituri, acesta indică pentru anul trecut 6000 de lei obținuți de la SRL Azimuth Retail.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Viorica Dumbrăveanu – domeniul asistenței sociale. Dumbrăveanu este magistru în drept, specializarea drept penal şi criminologie. Ea și-a făcut studiile Colegiul Republican de Informatică, Facultatea de Drept și la Universitatea de Stat din Moldova, titlul de licenţiat în profilul jurisprudenţă, specialitatea drept. De asemenea, a făcut mai multe cursuri de formare privind protecția copilului, fenomenul violenței în familie, reintegrare familială a copiilor în dificultate, etc. Din anul 2009 până în 2015 a fost Şefă a Direcţiei politici de protecţie a familiei şi drepturilor copilului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, timp de un an a fost viceministră a protecţiei sociale, familiei şi copilului. Dumbrăveanu declară 5 terenuri agricole și un apartament cu o suprafață de 53.9m.p. Are un venit total pentru anul 2015, de 409.907 de lei. Conduce un Mercedes, fabricat în anul 2006, cumpărat în 2010.

Rodica Scutelnic – domeniul asistenței medicale. Scutelnic și-a făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, medicină generală. În anul 2003 a fost specialist coordonator-medic în Secţia principală relaţii externe, Ministerul Sănătății. Ulterior, consilier principal de stat în domeniul dezvoltării sociale, Cancelaria de Stat. Din 2008 până în 2009 – Şefă a Aparatului ministrului Sănătății, Din 2009 – 2012 – șef Direcţie politici asistenţă medicală femeii, copilului şi grupurilor vulnerabile, Ministerul Sănătății, iar din 2012 – 2016 – șef Direcţie asistenţă medicală spitalicească şi urgentă, Ministerul Sănătății. În declarația sa de venituri și proprietăți pentru anul 2015, ea indică un salariu de 149.835 de lei. Ea declară un apartament (72.6m.p) și o casă de locuit (227 m.p.). Conduce un automobil VW, fabricat în anul 2004, cumpărat în 2011.

Nelea Rusu – domeniul asigurărilor sociale și medicale. Rusu a ocupat funcția de șefă a Direcției Politici de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei. Declară un salariu de 57.607 lei, obținut pentru funcția ocupată la Minister. De asemenea, ea declară că a primit indemnizații pentru creșterea copilului – în valoare de 29.952 de lei. Are un apartament cu o suprafață de 46.4m.p., cumpărat în anul 2014.

Anastasia Oceretnîi – domeniul muncii și demografiei. Oceretnîi este doctor în sociologie, a fost lector, la Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova, apoi conferențiar universitar, șef Catedră Sociologie, Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova și conferențiar universitar, șef Departament Sociologie și Asistență Socială, Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova. Pentru anul trecut, Oceretnîi declară un salariu de peste 106. 000 lei la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale. Deține un teren intravilan obținut în 2012, precum și un apartament de 32 m.p. și un automobil marca Kia Carens, evaluat la 80.000 lei.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Elena Belei – domeniul cercetării. Belei este doctor în drept. Pentru anul trecut, declară un salariu de 90.930 lei la USM, aproape 92.000 lei de la Ministerul Justiției și 12.000 lei obținuți din activitatea la Camera Înregistrării de Stat, precum și 38.500 la INJ. Belei are în proprietate două apartamente evaluate la peste 205.000 lei și, respectiv, la peste 223.000 lei.

Andrei Chistol – domeniul culturii. Chistol și-a făcut studiile la Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale, Facultatea Relații Internaționale, apoi la Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele R. Moldova, obținând un master în Relații Internaționale. A fost șef al Serviciului relaţii externe şi integrare europeană, Ministerul Culturii și Turismului, apoi șef al Secției Integrare europeană, relaţii şi proiecte internaţionale, la Ministerul Culturii, șef al Secției cooperare internațională în domeniul politicilor culturale, la același minister, după care șef al Direcției Cooperare Internațională la Ministerul Culturii (2013 – 2014). Pentru anul trecut, acesta declară un salariu de peste 209.000 lei de la MC. Deține un apartament de 43, 3 m.p., obținut prin donație.

