Cine este șeful departamentului IT al PDM reținut de procurori în cadrul unei operațiuni legate de dosarul furtului miliardului

Curtea de Apel a respins contestația avocaților șeful departamentului IT al PDM reținut joi, 2 iulie în cadrul unor percheziții la fostul sediu al Partidului Democrat. Potrivit NewsMaker.md, este vorba despre Mihai Cucoș care era responsabil de toată partea ce ține de IT de la PDM. În același timp, președintele de onoare al democraților, Dumitru Diacov a declarat la emisiunea Politica cu Natalia Morari, că Mihai Cucoș nu a lucrat niciodată la PD și că era o persoană apropiată de fostul lider PDM.



NewsMaker.md spune că Mihai Cucoș a fost reținut în momentul în care încerca să scoată din fostul sediu al PDM mai multe hard-uri. Despre ce informație se conținea acolo, nu se spune nimic.



Cucoș era un apropiat al fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc. Potrivit unor surse, Mihai Cucoș era de mai mulți ani responsabilul de IT al tuturor companiilor afiliate lui Plahotniuc. Era persoana care răspundea de stocarea tuturor informațiilor și datelor importante pentru fostul lider PD.



Tot Cucoș ar fi creat și o aplicație de telefon prin care erau conectați mai mulți membri importanți ai PD. „Poate prin această modalitate Plahotniuc controla convorbirile sau știa totul despre ce discută membrii PDM. Probabil aceste convorbire sunt păstrate undeva și poate ar putea să fie făcute publice. Nu cunosc nimic despre această companie de IT creată de șeful departamentului IT al PDM, Mihail Cocoș, el era un angajat exclusiv al lui Plahotniuc. Nu avea nicio legătură cu PDM”, a declarat luni seara Dumitru Diacov.

Potrivit NewsMaker.md, Mihai Cucoș a fost și o persoană implicată în dosarul miliardului prin intermediul companiei Insidown, domainul de internet al cărei a fost înregistrat de el, lucru pe care ulterior el nu l-a confirmat. În același timp, soția sa, Lidia Cucoș a fost directorul executiv al fundației „Edelweiss al lui Vladimir Plahotniuc”.

Joi, 2 iulie, Procuratura Generală a anunțat percheziții la fostul sediu al Partidului Democrat din strada Armenească după care o persoană a fost reținută. „Toate activitățile s-au desfășurat în cadrul investigațiilor efectuate de procurori pe unul din dosarele vizând frauda bancară, în care este documentată inclusiv activitatea organizației criminale, conduse de ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc”, anunța PG printr-un comunicat de presă.

Avocatul fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, susține că perchezițiile efectuate joi dimineață, 2 iulie, la fostul sediu al PDM de pe strada Armenească din capitală „sunt ilegale și reprezintă o răzbunare ca urmare a situație create cu Ștefan Gațcan”.