Diacov susține că mai multe persoane, inclusiv membri ai PDM, au deținut un telefon special de pe care discutau exclusiv cu Plahotniuc: „Am înțeles că nu era un telefon simplu”

Mai multe persoane, printre care și membri ai PDM au primit și deținut anterior un telefon special pentru a discuta exclusiv cu fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Declarațiile au fost făcute de către președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, în cadrul emisiunii „Politica” de la postul TV8.

Potrivit lui Diacov, mai multe persoane din anturajul fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, au primit câte un iPhone 6 sau 7, de pe care discutau exclusiv cu fostul lider democrat.

Parlamentarul democrat susține că există posibilitate ca toate convorbirile efectuate de pe acele telefoane oferite de Plahotniuc să fi fost înregistrate, stocate și păstrate pe un anumit server.

„Eu am avut un telefon, dar nu știu exact ce aplicație conținea, mulți am avut un astfel de telefon. Într-adevăr era un telefon special, prin intermediul căruia noi comunicăm cu Plahotniuc. Eu am înțeles că acest telefon era exclusiv pentru convorbiri interne, era un telefon obișnuit de pe care comunicam în rețea, cu reprezentanții partidului. Nu mai știu cui Plahotniuc i-a mai dat un astfel de telefon, dar mulți dintre oamenii noștri au avut un astfel de telefon. Noi cumva bănuiam că aceste convorbiri sunt înregistrate, că acest telefon nu este un telefon simplu. Era un simplu telefon un iPhone 6 sau 7. Plahotniuc ne suna pe numărul care se afla în acel telefon. În telefon erau numere obișnuite, din câte îmi amintesc eu știam de exemplu 20 sau 30 de numere, erau numerele colegilor mei, era numărul lui Plahotniuc, lui Iarolov – în primul rând. Prin intermediul acestui telefon discutam cu Plahotniuc în cazul în care el ne răspundea la telefon. Pe el trebuie să-l întrebăm pentru ce îi servea acest mecanism, aceste telefoane.

Poate prin această modalitate Plahotniuc controla convorbirile sau știa totul despre ce discută membrii PDM. Probabil aceste convorbire sunt păstrate undeva și poate ar putea să fie făcute publice. Nu cunosc nimic despre această companie de IT creată de șeful departamentului IT al PDM, Mihail Cocoș, el era un angajat exclusiv al lui Plahotniuc. Nu avea nicio legătură cu PDM.

Dacă se va demonstra că toate convorbirile au fost înregistrate și că sunt păstrate undeva pentru anumite chestii, asta deja o să devină interesant. Am folosit aceste telefoane 2, 3 ani. Dacă au fost înregistrate careva convorbiri compromițătoare și există aceste convorbiri compromițătoare atunci Plahotniuc le-ar putea folosi pentru șantajarea deputaților, pentru a trece de la un partid la altul”, a declarat Diacov.

În urma perchezițiilor efectuate joi, 2 iulie, la fostul sediul al Partidului Democrat din Moldova din strada Armenească, Mihail Cocoș, șeful departamentului IT al PDM a fost reținut. Potrivit PCCOCS, acesta este bănuit de favorizarea și participarea activă la activitatea organizației criminale organizate, conduse de fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc.

Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care-l conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019. Ulterior plecării lui Plahotniuc din țară, pe numele acestuia au fost pornite mai multe cauze penale. În luna martie 2020, Ambasada SUA la Chișinău a confirmat că Plahotniuc se află pe teritoriul SUA.