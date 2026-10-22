Câștig de cauză pentru Consiliului Audiovizualului la Curtea de Apel, după o contestație a postului PRO TV Chișinău

Curtea de Apel Centru a respins, pe 13 octombrie, apelul depus în interesele postului de televiziune „PRO TV Chișinău” împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău din 15 octombrie 2025, prin care a fost recunoscută ca neîntemeiată acțiunea în contencios administrativ împotriva Consiliului Audiovizualului (CA), prin care postul TV cerea anularea unei decizii adoptate de autoritatea națională de reglementare în mai 2024. Decizia CA, menținută de instanțele de judecată și devenită definitivă și executorie, a vizat sancționarea „PRO TV Chișinău” cu două avertizări publice.

În aprilie 2024, în urma unui control, CA a constatat că „PRO TV Chișinău” a difuzat, în cadrul ediției informative de la ora 17:00 din 8 aprilie, o știre cu titlul „Ziua Internațională a Romilor”. Subiectul a reflectat marșul organizat de către mai multe femei de etnie romă cu ocazia acestei zile.

În timpul ediției, unul dintre participanții la marș a menționat că programul Guvernului de susținere a populației de etnie romă, prevăzut până în 2025, nu ar fi deschis și pentru femeile comunității. Potrivit Consiliului, chiar și atunci când o declarație constituie o judecată de valoare, aceasta trebuie să aibă o bază faptică suficientă.

Prin urmare, au fost relevante prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova , din vechea redacție, potrivit cărora: „În cadrul programelor audiovizuale de știri, pentru care exactitatea și corectitudinea sânt esențiale, relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă și imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii”.

Totodată, rezultatele monitorizării au arătat că „PRO TV Chișinău” nu a respectat cerințele privind protejarea imaginii copilului, asociindu-l cu abandonul școlar și analfabetismul. Mai exact, în timp ce atât prezentatoarea, cât și reportera și manifestantele/manifestanții vorbeau despre revendicările înaintate de către femeile rome societății, Guvernului și Parlamentului, pe ecran erau prezentate imagini marca UNICEF MOLDOVA, în care apăreau copii în mediul școlar. În același timp, voiceover-ul prezenta date dintr-un studiu UNICEF privind rata abandonului școlar și a analfabetismului în rândul minorilor de etnie romă. Astfel, deși contextul era unul negativ, imaginile în care erau prezentați copiii nu au fost estompate.