Plângerea ex-judecătorului CSJ Ion Muruianu, căruia statul i-a achitat anterior 5 800 de euro, radiată de pe rol de CtEDO. Curtea a constatat că acesta a beneficiat de o „reparație adecvată și suficientă”

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a radiat de pe rol joi, 22 octombrie, cererea ex-judecătorului de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) Ion Muruianu. El s-a plâns că transferul său de la Curtea Supremă de Justiție la o instanță inferioară a constituit o ingerință în viața sa privată și profesională.

Conform unui rezumat al deciziei efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției, în fața Curții, Ion Muruianu, judecător la CSJ la momentul faptelor, s-a plâns de lipsa independenței și imparțialității Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a instanței care i-a examinat contestația. El a susținut că nu a putut participa la ședința CSM, nu a fost audiat, procedura nu a fost contradictorie, iar hotărârea CSM nu a fost motivată. În plus, reclamantul s-a plâns de lipsa unui control judiciar suficient și a unui recurs efectiv.

După comunicarea cererii, agentul guvernamental a solicitat redeschiderea procedurii interne. Prin decizia din din 22 decembrie 2021, Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, a recunoscut lipsa unui control judiciar suficient, și a constatat că transferul judecătorului constituise o ingerință în viața sa privată și profesională. Totodată, instanța supremă a casat propria decizie din 19 decembrie 2012, a trimis cauza spre rejudecare și i-a acordat lui Muruianu 4 950 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 850 de euro pentru costuri și cheltuieli.

În urma rejudecării, la 19 mai 2022, Curtea de Apel Chișinău a anulat hotărârea CSM din 20 noiembrie 2012, constatând că aceasta nu avea bază legală, nu era suficient motivată, iar participarea magistratului la ședința CSM nu fusese asigurată în mod corespunzător. La 19 februarie 2025, Curtea Supremă de Justiție a respins ca tardiv recursul declarat de CSM împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2022.

„CtEDO a reținut că, în urma redeschiderii procedurii interne, reclamantul obținuse câștig de cauză în litigiul cu CSM, iar decizia prin care fusese invitat să accepte transferul la o instanță inferioară sau să demisioneze fusese anulată. Curtea Supremă de Justiție recunoscuse încălcarea drepturilor reclamantului garantate de Articolele 6 § 1, 8 și 13 din Convenție și îi acordase despăgubiri, al căror cuantum Curtea l-a considerat comparabil cu sumele acordate în cauze similare. În plus, Curtea a observat că reclamantul demisionase după atingerea limitei de vârstă și nu invocase consecințe negative persistente. Având în vedere aceste împrejurări, Curtea a considerat că reclamantul beneficiase de o reparație adecvată și suficientă și că litigiul fusese soluționat. În absența oricăror circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale, Curtea a radiat cererea de pe rol”, notează Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova.

La 7 septembrie 2021, CSM a aprobat cererea de demisie a lui Ion Muruianu din funcția de magistrat al Curţii de Apel Chişinău. Cererea de demisie a fost depusă de Ion Muruianu din propria inițiativă pe 12 iulie, după ce a împlinit 65 de ani, vârstă după care nu mai poate activa în calitate de judecător.

În 1990, Ion Muruianu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Prin decretul președintelui R. Moldova din 19 iunie 2000, Muruianu a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. În 2004, a fost transferat la CSJ, iar în 2007 a fost numit președinte al CSJ. La 28 decembrie 2012 a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

În 2010, Muruianu a fost demis din funcția de președinte al CSJ ca mustrare la o afirmație făcută în adresa jurnaliștilor „jurnaliştii – câini turbaţi”.

La sfârșitul anului 2012, șapte judecători au fost transferați, prin hotărârea CSM, de la CSJ la alte instanțe de judecată. Este vorba despre Ion Muruianu, Nina Cernat, Eugenia Fistican, Sergiu Furdui, Valentin Barbă, Iulia Cimpoi, Svetlana Caitaz.