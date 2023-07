„Caruselul justiției” în cazul decesului unei copile de opt ani pe patul de spital 

La sfârșitul lunii iunie, Ziarul de Gardă a scris despre lupta Iuliei Lis cu sistemul medical și cel judiciar, pentru a afla adevărul despre moartea nepoatei sale, Sabina Zagrencu, care a încetat din viață la doar 20 de ore din momentul internării la Spitalul Raional Rezina.

După mai multe ordonanțe prin care a fost refuzată urmărirea penală, dar și după mai multe ședințe de judecată pe subiectul contestării ordinului de clasare a dosarului penal intentat care au fost amânate, instanțele au luat decizii cu privire la demersurile juridice. Procurorii sunt obligați să reexamineze plângerile depuse de familia Sabinei privind distrugerea probelor, dar și privind activitatea medicului anesteziolog, angajat în baza unei diplome obținute în regiunea transnistreană care nu a fost echivalată în R. Moldova.

„Ea s-a chinuit ca Iisus Hristos când a murit”

La o lună de la decesul Sabinei, Procuratura raionului Rezina s-a autosesizat și a pornit urmărirea penală în baza articolului 213 din Codul Penal, care prevede încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale. Medicii Natalia Pelipețcaia, Tatiana Florea și Alexandr Vacarciuc au fost recunoscuți în calitate de bănuiți în cadrul urmăririi penale intentate.

Sursă: ZdG

Dosarul penal însă a fost clasat în decembrie 2022, după ce procurorii nu au identificat elemente ale componenței de infracțiune în acțiunile celor trei medici bănuiți de neglijență în acordarea asistenței medicale. În ianuarie 2023, familia Sabinei a contestat ordonanța procurorului de clasare a dosarului penal.

Ulterior, contestația a fost respinsă de către procuror. Și de această dată, Iulia Lis a contestat decizia procurorului de a respinge plângerea.

Ședința de examinare a contestației a fost amânată de patru ori, din diverse motive: fie că nu au fost înștiințate părțile, fie că judecătorul se afla în concediu medical sau din motive personale.

Totuși, la 21 iulie 2023, judecătorul de instrucție a dispus respingerea contestației ca neîntemeiată și scoaterea de sub urmărirea penală a medicilor Natalia Pelipețcaia, Tatiana Florea și Alexandr Vacarciuc.

Iulia Lis, bunica Sabinei, spune că va contesta din nou decizia la Curtea de Apel, doar pentru a face claritate.

„Noi contestăm, pentru că au atins doar punctele unde le-a fost lor convenabil. Ei accentuează că eu am refuzat spitalizarea, chiar dacă eu am mers la medicul de familie și am primit tratament. Să zicem că eu m-am dus mai târziu, dar ei ce-au făcut să salveze copilul? Despre faptul că au lipsit trei ore, moment în care starea Sabinuței se agrava, nu spun nimic. Ei au lipsit chiar în timpul când i-a fost cel mai rău, ea s-a chinuit ca Iisus Hristos când a murit. Eu eram pregătită că nu ne vor face dreptate și că vor merge în cerc. Mie nu-mi trebuie să-i închidă, eu vreau ca alți copii să nu treacă prin ce a trecut Sabinuța, dar procurorii nu vor să investigheze”, menționează bunica Sabinei.

CA Chișinău: „Instanța și-a întemeiat încheierea (privind distrugerea probelor) pe aprecierea superficială, unilaterală și subiectivă a circumstanțelor cauzei”

După examinarea cauzelor decesului Sabinei Zagrencu de către două comisii medicale din țară, la cererea familiei acesteia, a fost constituit un grup de lucru cu experți din România, care urmau să analizeze probele biologice.

Totuși, potrivit Iuliei Lis, comisia nou-formată a cercetat cazul doar în baza actelor și constatărilor deja făcute, întrucât probele biologice au fost nimicite intenționat la o zi după ce angajații din cadrul Centrului de Medicină Legală au aflat că urmează să fie realizată o expertiză internațională.

„Când am vorbit cu experții din România și am întrebat dacă vor face expertiza toxicologică, mi-au spus că nu vor face, pentru că nu au din ce, căci n-au primit probele biologice. Dacă nu aș fi sunat, nici nu aș fi știut că probele au fost distruse”, mărturisește Iulia Lis.

Sursă: ZdG

De cealaltă parte, conform Deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, Maria Botezatu, angajata Centrului de Medicină Legală care a recunoscut că a distrus probele biologice, spune că nu cunoștea că a fost dispusă o expertiză internațională.

În acest context, avocatul familiei Sabinei, Lilian Osoianu, menționează că procurorul face referire la experirarea termenului de șase luni de păstrare a probelor de la data finalizării raportului de expertiză. Totuși, acesta mai adaugă faptul că de la emiterea celui de-al doilea raport de expertiză medico-legală, din 15.10.2019, până la distrugerea intenționată a probelor, au expirat doar două luni, nu șase.

Drept urmare, în decembrie 2021, a fost înregistrat procesul penal în baza materialelor cauzei privind distrugerea probelor prelevate de la Sabina. Urmărirea penală însă nu a fost începută, motivul invocat de procuror fiind lipsa elementelor infracționale însemnate în articolele 327, 328 și 329 din Codul Penal, care prevăd abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu și neglijența în serviciu.

Refuzul de a începe urmărirea penală a determinat-o pe bunica Sabinei să conteste decizia, însă fără rezultat, judecătorul de instrucție considerând că decizia procurorului este „legală și nu există motive de anulare, întrucât organul de urmărire penală a întreprins toate măsurile legale pentru a examina plângerea corect și obiectiv”.

Pe de altă parte, potrivit aceleiași decizii, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău consideră că instanța de judecată și-a întemeiat încheierea contestată pe „aprecierea superficială, unilaterală și subiectivă a circumstanțelor cauzei” privind investigarea plângerii depuse de Iulia Lis împotriva procurorului care a refuzat să cerceteze distrugerea probelor. Prin urmare, Colegiul penal transmite cauza la rejudecare în aceeași instanță, în alt complet de judecată, decizia fiind irevocabilă.

Medic anesteziolog, fără diplomă echivalată în RM. Procuror: „Lipsesc elementele de infracțiune”

În ianuarie 2020, Iulia Lis a depus o plângere, prin care a solicitat tragerea la răspundere a medicului anesteziolog Alexandr Vacarciuc, care, potrivit raportului emis de a doua comisie medicală ce a examinat cazul decesului Sabinei, în luna februarie 2019 – atunci când Sabina a fost internată, activa la Spitalul Raional Rezina, fără a-i fi echivalată diploma de studii obținută în regiunea transnistreană și fără a deține vreo perfecționare la specialitatea anestezie și terapie intensivă în ultimii nouă ani.

O lună mai târziu, procurorul de caz a decis neînceperea urmăririi penale, invocând că, deși diploma de studii a fost obținută în regiunea transnistreană, aceasta a fost prezentată și acceptată la angajarea lui Vacarciuc în Spitalul Raional Rezina. Familia Sabinei însă a contestat ordonanța.

Au urmat alte trei decizii ale organelor competente, succedate de trei contestări și, respectiv, trei refuzuri de a începe cauza penală. Exprimându-și dezacordul cu deciziile menționate, Iulia Lis a depus o contestație la judecătorul de instrucție.

După studierea contestației, potrivit încheierii semnate de judecătorul de instrucție, instanța de judecată subliniază: „Procurorii nu au analizat cu atenție plângerea petiționarei, fiind clară lipsa unor acțiuni complete. Aceste circumstanțe dând temei rezonabil de a constata nulitatea ordonanțelor adoptate în cadrul acestui proces penal”.

Sursă: ZdG

„Soluția adoptată de către procurorul de caz este contradictorie situației de fapt, fiind, în cele din urmă, o concluzie neîntemeiată și neargumentată, ceea ce denotă că procurorul nu a verificat legalitatea acțiunilor persoanei care l-a admis și angajat în calitate de medic anesteziolog-reanimatolog pe Vacarciuc, ca ulterior să constate acest fapt la adoptarea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale”, adaugă judecătorul de instrucție.

Solicitat să ne spună cât ar putea dura acest „carusel al justiției”, Vladislav Gribincea, directorul Programului Justiție din cadrul Centrului de Resurse Juridice, menționează că, în mod normal, nici nu ar trebui să fie inițiat, darămite să discutăm despre o durată, întrucât actul justiției ar trebui să facă claritate.

„Totuși, acest proces de respingere și contestare poate dura atât timp cât cineva dintre cei implicați este nemulțumit de rezultat”, adaugă expertul Vladislav Gribincea.