VIDEO „În fiecare zi, dimineața și seara, sunt la cimitir.” Lupta unei bunici cu sistemul medical și cel judiciar, pentru a afla adevărul despre decesul nepoatei sale pe patul de spital

„Sabinuța era ca un soare, un copil iubitor, deștept.” Așa o descrie Iulia Lis pe nepoata ei, Sabina Zagrencu, o copilă de 8 ani, internată la Spitalul Raional Rezina în data de 11 februarie 2019, cu diagnosticul intoxicație acută cu medicamente. Totuși, constatarea medicală primară s-a dovedit a fi greșită, iar la doar 20 de ore din momentul spitalizării, Sabina a decedat din cauza unui șoc endotoxic.

La mai bine de patru ani de la decesul copilei, bunica acesteia continuă să înfrunte concomitent sistemul medical și pe cel judiciar și nu încetează să spere că-i va reuși să facă dreptate în cazul morții nepoatei sale.

„Apă nu i-au dat, medicamente pentru a-i ameliora starea nu i-au administrat”

Totul a început la 7 februarie 2019, atunci când Sabina, o copilă rămasă în grija bunicii după ce părinții săi au plecat peste hotare, a avut primele simptome: febră, dureri de cap și de burtă. A fost mai întâi consultată de un medic de familie de la un centru privat din Rezina, care i-a pus diagnosticul de bronșită acută și i-a prescris tratament. Patru zile mai târziu, după ce starea ei s-a agravat, Sabina a fost internată la Spitalul Raional Rezina cu diagnosticul de intoxicație acută cu medicamente. Totuși, constatarea primară a medicilor de la Spitalul Raional Rezina s-a dovedit a fi greșită, iar, la doar 20 de ore din momentul spitalizării, Sabina a decedat din cauza unui șoc endotoxic (șoc provocat de substanțele toxice ale unei bacterii).

Extras din fișa medicală a Sabinei

Iulia Lis, bunica Sabinei, susține că, imediat ce a intrat în spitalul de la Rezina s-a confruntat cu o atitudine nepăsătoare din partea medicilor. „Chiar de la început, am identificat greșeli în comportamentul medicilor: apă nu i-au dat, medicamente pentru a-i ameliora starea nu i-au administrat ”, afirmă bunica Sabinei.

Deși era sub supraveghere medicală, prognozele optimiste se lăsau așteptate. Cu fiecare oră, starea Sabinei devenea tot mai instabilă. Bunica fetei spune că, deși a fost la căpătâiul Sabinei în toate cele 20 de ore de internare, informația privind tratamentul administrat nepoatei sale nu i-a fost comunicată.

Concluziile primei Comisii medicale: „Au făcut modificări în fișa medicală privind medicamentele administrate.”

La scurt timp de la decesul Sabinei Zagrencu, Ministerul Sănătății a constituit un grup de lucru pentru a documenta cazul. Deși comisia a calificat decesul copilei drept unul ordinar, întrucât, potrivit experților, medicii au întreprins măsurile necesare, familia acesteia susține că, în raport, nu sunt incluse toate cauzele care au condus la deces.

„Experții primei comisii medicale au indicat doar o încălcare gravă, că doctorii de la Spitalul Raional Rezina au făcut modificări în fișa medicală privind medicamentele administrate. Alte nereguli aceștia nu au identificat, iar Sabinuța a murit, pentru că trebuia să moară. Noi, văzând concluzia acestui raport, am deschis și alte uși, doar pentru a afla adevărul”, povestește Iulia Lis.

La cererea familiei, câteva luni mai târziu de la examinarea cazului de către primul grup de experți, Ministerul Sănătății a instituit o nouă comisie care urma să cerceteze circumstanțele. Și de această dată, Iulia Lis spera că grupul de lucru va scoate la iveală neregulile și astfel va reuși să facă dreptate în cazul morții nepoatei sale.

Constatările primului grup de lucru care a examinat cazul morții Sabinei Zagrencu

Constatarea celei de-a doua Comisii: „Decesul poate fi considerat evitabil”

Bunica fetei spune că, deși acest grup de lucru a examinat cazul în baza documentelor studiate și de prima comisie, de această dată, lista neregulilor constatate a fost mai mare.

Colțișorul din casa Iuliei Lis amenajat în amintirea Sabinei

În raportul lor, experții care au reexaminat cazul au evidențiat lipsa unor protocoale de asistență medicală urgentă, anestezie și terapie intensivă la Spitalul Raional Rezina. Aceștia au accentuat că în toate subdiviziunile spitalului nu funcționa sistemul de acordare a asistenței medicale urgente specifice unui spital raional. Experții au concluzionat că la toate etapele de asistență medicală a fost subestimat gradul de severitate a patologiei existente și că decesul poate fi considerat evitabil în condițiile respectării tuturor protocoalelor și regulamentelor existente.

De asemenea, Ala Nemerenco, ministra Sănătății și președinta grupului de lucru, a solicitat demisia medicului reanimatolog, Alexandr Vacarciuc, care activa în spitalul din Rezina în baza unei diplome eliberate în regiunea transnistreană, fără acreditare și fără echivalarea diplomei de către Ministerul Sănătății, precum și demisia directoarei Spitalului Raional Rezina, Nina Postu, învinuită de comisie de realizarea managementului defectuos.

Concluziile celei de-a doua Comisii care a examinat cazul decesului Sabinei

Experți din România: „Nu au fost comise erori medicale în tratamentul pacientei, dar medicii nu au anticipat posibila evoluție fulminantă a cazului”

Întrucât concluzia celui de-al doilea grup de lucru a ridicat și mai multe semne de întrebare, rudele Sabinei au cerut examinarea cazului de către o comisie din România, în baza probelor biologice.

„Am cerut reexaminarea cazului de către experți din România, în baza probelor biologice. Credeam că doar așa vom putea afla ce preparate medicamentoase i s-au introdus cu adevărat. Noi am sperat până la urmă că probele biologice se păstrează. Noi am avut nădejde și am sperat, și am crezut până la urmă că probele biologice se păstrează, dar nu a fost așa, căci pe 17 decembrie s-a luat decizia să se facă această expertiză română, iar responsabilii, pe 18 decembrie le-au nimicit”, susține Iulia Lis.

Nici raportul realizat de experții din România nu a făcut claritate, ci a evidențiat alte posibile deficiențe ale sistemului medical din R. Moldova. S-a depistat că pentru ameliorarea prognosticului Sabinei și, posibil, evitarea decesului, era necesară realizarea explorărilor biochimice, bacteriologice, imunologice și imagistice. De asemenea, s-a constatat că nu au fost comise erori medicale în tratamentul pacientei, dar medicii nu au anticipat posibila evoluție fulminantă a cazului.

Experții din România constatau însă că moartea copilului a survenit din cauza caracterului fulminant al șocului toxico-septic și că nu poate fi stabilită o legătură de cauzalitate între monitorizarea medicală și deces.

Bunica Sabinei mărturisește că, timp de mai bine de patru ani, aflându-se în căutarea adevărului despre moartea nepoatei sale, a pierdut încrederea în autorități.

„Noi am fi de acord să facem și exhumare, fiindcă vreau ca dreptatea să iasă la iveală, doar că nu am încredere că probele nu vor fi modificate, astfel încât rezultatele să fie în favoarea lor”, spune Iulia Lis, bunica Sabinei.

Față-n față cu sistemul judiciar

Iulia Lis are 58 de ani și locuiește la un kilometru depărtare de orașul Rezina, în satul Ciorna. Activează de mai bine de 21 de ani în cadrul Serviciului de Statistică Rezina, momentan, în calitate de specialistă principală. În afară de Sabina, aceasta mai are patru nepoți, care însă nu-i pot umple golul produs de moartea Sabinei.

În încercarea de a afla adevărul, familia Sabinei, reprezentată în această luptă de Iulia Lis, s-a confruntat nu doar cu sistemul medical, ci și cu cel judiciar.

Bunica Sabinei la Judecătoria Rezina

La o lună de la decesul Sabinei, Procuratura raionului Rezina s-a autosesizat și a pornit urmărirea penală în baza articolului 213 din Codul Penal, care prevede încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale. Medicii Natalia Pelipețcaia, Tatiana Florea și Alexandr Vacarciuc au fost recunoscuți în calitate de bănuiți în cadrul urmăririi penale intentate. Dosarul penal a fost clasat însă în decembrie 2022, după ce în, acțiunile celor trei medici bănuiți de neglijență în acordarea asistenței medicale, procurorii nu au identificat elemente ale componenței de infracțiune.

„A fost pornit un dosar penal, acest dosar penal, după patru ani de examinare, a fost clasat, pentru ca noi să contestăm ordonanțele procurorilor de clasare și iată, suntem la examinarea plângerii în ordinea articolului 313 (articol din Codul de Procedură Penală care prevede contestarea actelor emise de procurori), care după cum cunoaștem, are un termen de examinare prompt, de 10 zile. Plângerea, dacă a fost depusă la 31 ianuarie 2023, se examinează până în prezent, suntem la a treia amânare a cauzei, sub diferite motive: s-a amânat pentru că nu au fost înștiințate părțile, a doua oară – judecătorul se afla în concediu medical, a treia oară se amână din motiv că un avocat a formulat o cerere de amânare pe un motiv personal”, declara avocatul familiei Zagrencu-Lis, Lilian Osoianu, după ședința de judecată din 13 iunie.

Ulterior, și o altă ședință care ar fi trebuit să se desfășoare în data de 15 iunie 2023 a fost amânată, următoarea fiind programată pentru începutul lunii iulie. Familia Zagrencu-Lis cere anularea ordonanței prin care dosarul penal în care erau vizați medicii a fost clasat.

De cealaltă parte, Veronica Solomon, ex-avocata Nataliei Pelipețcaia, medic pediatru în Spitalul Raional Rezina, respinge ideea că ar fi vorba despre o tergiversare a cauzei penale.

„Eu nu consider că suntem martorii unei tergiversări a cauzei penale, întrucât eu fiind deja în concediu de maternitate, cazul a fost preluat de colega mea, Inna Soțchi și, prin urmare, dumneaei are nevoie de timp pentru a se documenta privind cauza și plângerea penală care a fost depusă de către reprezentantul părții vătămate. Tocmai din aceste considerente a fost amânată ședința precedentă (din 15 iunie 2023). Vreau să subliniez că aceasta a fost singura dată când ședința a fost amânată la cererea noastră”, menționează avocata Veronica Solomon.

Patru ani de la tragedie: directoarea spitalului a plecat din funcție, iar medicul reanimatolog și-a schimbat locul de muncă

După moartea Sabinei Zagrencu, medicul reanimatolog Alexandr Vacarciuc și-a încetat activitatea în Spitalul Raional Rezina. Continuă să muncească însă în calitate de medic reanimatolog la Spitalul Raional Șoldănești. Pe holul Judecătoriei Rezina acesta a refuzat să ofere răspunsuri la întrebările adresate de Ziarul de Gardă.

În august 2019, Nina Postu, directoarea Spitalului Raional Rezina, a depus cerere de eliberare din funcție, la scurt timp de la solicitarea demisiei de către ministra Sănătății, Ala Nemerenco. Aceasta însă a continuat să activeze în calitate de manageră a Spitalului din Rezina până în 2023, pentru că cererea sa nu a fost acceptată de Consiliul Raional Rezina. Postu și-a încetat activitatea managerială în cadrul acestei instituții în luna martie, după ce toate spitalele raionale au trecut din gestiunea consiliilor raionale în cea a Ministerului Sănătății. Contactată telefonic, Postu a refuzat să discute despre acest caz.

Totuși, în 2019, pentru Elita TV, Nina Postu susținea că nu este de acord cu remarca celei de-a doua comisii privind managementul defectuos de la Spitalul raional Rezina pe care-l conducea, care ar fi contribuit indirect la moartea Sabinei.

„Un management defectuos trebuie să aibă mai multe puncte, 100, de exemplu: iată asta nu se face bine, asta nu se face bine. Eu consider că nu există argumente să fiu învinuită că în Spitalul Raional Rezina există un management defectuos”, susținea Postu.

„Acesta mi-i drumul și cărarea, iar cât voi avea zile și putere, așa voi face, nici lumânările nu se vor stinge”

Iulia Lis la mormântul Sabinei

Jucăriile sau cărțile care altădată erau nelipsite de la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a Sabinei sunt acum înlocuite cu flori și lumânări aprinse la mormântul ei.

Bunica Sabinei povestește că la data în care s-a născut nepoata ei, dar și la data în care a decedat, invită toți prietenii și colegii ei de clasă pentru a celebra amintirea fetei. Ulterior, merg la cimitir pentru a lansa baloane către cer, considerând că astfel ajung mai aproape de Sabina.

Iulia Lis mărturisește că mai greu decât drumul în căutarea dreptății este drumul spre mormântul nepoatei sale, pe care îl vizitează zilnic.

„În fiecare zi, dimineața și seara, sunt la cimitir. Trec pe aici dimineața, când mă duc la serviciu, și seara, când mă întorc. Acesta mi-i drumul și cărarea, iar cât voi avea zile și putere, așa voi face, nici lumânările nu se vor stinge.”

Chiar dacă, după patru ani de luptă, Iulia Lis nu a reușit să-și găsească liniștea, ea susține că va continua să caute răspunsuri la întrebări și va încerca să combată „bolile” sistemului medical și ale celui judiciar până va face dreptate în cazul morții Sabinei.