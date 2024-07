UPDATE Bugetul capitalei pentru 2024, votat în ambele lecturi după mai bine de jumătate de an

Bugetul municipal pentru anul 2024 a fost votat. După ce ședința Consiliului Municipal Chișinău din 30 iulie 2024 a fost boicotată de fracțiunea PAS, consilierii s-au reîntors în sala de ședințe după ce edilul capitalei Ion Ceban a venit la discuții.



„Am discutat cu consilierii PAS și suntem gata să susținem marea majoritate a propunerilor. Am spus de la bun început că sunt gata să discut cu fiecare fracțiune pentru a continua proiectele pentru oameni”, spune Ion Ceban.

Proiectul a fost votat în unanimitate de către toți cei 44 de consilieri prezenți la ședință în ambele lecturi.

Zinaida Popa, președinta Fracțiunii PAS și membră a CMC a transmis: „Într-un final, Primarul General Ion Ceban a venit la discuții cu fracțiunea PAS. Am obținut să fie finanțate grupele cu program prelungit din bugetul municipal Chișinău. Am obținut mărirea bugetului pentru suburbii cu 50 de milioane de lei. Cu 50 milioane de lei mai mult va fi alocat pentru curțile de bloc din sectoarele Chișinăului, bani care vor fi repartizați egal pentru fiecare sector. Am obținut 30 de milioane de lei în buget pentru Planul Urbanistic General. Am obținut 25 de milioane de lei pentru revitalizarea centrului istoric.”

„Nu este un buget ideal, dar a devenit mult mai echilibrat și mai orientat spre cetățeni. Cu mai mulți bani pentru suburbii, cu bani pentru programul prelungit în școli, cu bani pentru Planul Urbanistic General, pentru reabilitarea centrului istoric și alte necesități reale a oamenilor din oraș. În continuare, eu voi urmări atent toate procedurile de achiziții și efectuare a lucrărilor bugetate, în special la Direcția Mobilitate Urbană, Direcția Locativ-Comunală și prețurile de sector. Și voi cere să fie asigurată transparența maximă a cheltuielilor acestor bani”, spune Victor Chironda, membru CMC.

Potrivit proiectului, bugetul capitalei va avea venituri de 7,717 miliarde de lei, cu transferuri de la bugetul de stat în mărime de 3,976 miliarde de lei. Cheltuielile sunt planificate la nivel de 8,365 de miliarde de lei. Soldul bugetar de 647,7 milioane de lei va fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești la contul bugetului municipal format la sfârșitul anului bugetar 2023, în sumă de 175,3 milioane lei, cât și primirea și rambursarea împrumuturilor interne și externe, scrie Jurnal.md.

„Bugetul municipal pentru anul 2024 a fost votat. Mulțumesc colegilor, consilierilor care au votat și locuitorilor capitalei”, a scris Ion Ceban după finalizarea ședinței CMC.