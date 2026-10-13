BERD oferă R. Moldova o finanțare de 102 milioane de euro pentru investiții în infrastructura de irigații

R. Moldova va beneficia de o finanțare de 102,9 milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), destinată implementării proiectului „Moldova – Proiect de alimentare durabilă cu apă (irigații), informează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

Acordul a fost semnat marți, 13 octombrie, la Ministerul Agriculturii, de ministrul Eugeniu Osmochescu și șeful Oficiului BERD în R. Moldova, Giuseppe Grimaldi.

Din suma totală, până la 49,8 milioane de euro vor fi direcționate către reabilitarea sistemelor centralizate de irigații „Puhăcenii de Sus” și „Masivul Căușeni”.

„Lucrările vor include modernizarea infrastructurii de captare, pompare și distribuție a apei, asigurând astfel, accesul la servicii de irigare pentru aproximativ 6900 de hectare de terenuri agricole”, scrie MAIA.

Totodată, investiția beneficiază de sprijinul Uniunii Europene, printr-un grant de până la 4,8 milioane de euro, acordat prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate. Finanțarea va fi completată de o contribuție de 7,2 milioane de euro, în cadrul Planului de Creștere al UE pentru R. Moldova.

„Alte 53,1 milioane de euro din finanțarea BERD vor putea fi utilizate pentru modernizarea unor sisteme centralizate de irigații prioritare, care urmează să fie identificate de Guvern”, potrivit Ministerului Agriculturii.

Se estimează că modernizarea infrastructurii va genera economii de aproximativ 13 milioane de metri cubi de apă anual și va contribui la triplarea producției agricole anuale în zonele reabilitate.