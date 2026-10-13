„Aspecte cheie ale funcționării parlamentare sunt lăsate la voința schimbătoare a majorității”. Avizul Comisiei de la Veneția la proiectul de Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului R. Moldova

Comisia de la Veneția a publicat avizul referitor la proiectul de Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului R. Moldova. Comisia scrie că mai multe prevederi din proiectul de lege „creează riscul ca minoritatea și opoziția să fie dezavantajate sau excluse în mod sistematic. Aspecte cheie ale funcționării parlamentare sunt lăsate la voința schimbătoare a majorității, iar garanțiile existente pot fi erodate”.

La fel, Comisia este „îngrijorată de faptul că abordarea privind reglementarea organizării și funcționării Parlamentului sub forma unui cod poate compromite echilibrul necesar între autonomia parlamentară și ierarhia constituțională”.

Recomandarea principală din avizul Comisiei de la Veneția este ca ca structura, organizarea și funcționarea Parlamentului să nu fie reglementate printr-un cod, ci stabilite prin regulamente interne.

„În viziunea Comisiei, Regulamentul de procedură al Parlamentului ar trebui declarat ca o sursă specifică de drept care poate fi modificată doar prin procedura specifică prevăzută de acesta. De asemenea, ar trebui stabilit un cadru mai clar al surselor dreptului parlamentar, care să garanteze că regulile suplimentare sunt adoptate prin proceduri ce asigură participarea minorității și un anumit grad de consens între toate fracțiunile parlamentare”, notează Comisia.

În document sunt și alte recomandări pentru îmbunătățirea proiectului de lege, printre care se numără:

Unificarea proiectului de Cod și a proiectului de Lege, astfel încât toate aspectele referitoare la statutul, drepturile, obligațiile, imunitățile, garanțiile procedurale și temeiurile de pierdere a mandatului membrilor Parlamentului să fie stabilite în mod cuprinzător și coerent în normele privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Oricum, ar trebui făcută o distincție între statutul de fond al parlamentarilor și normele procedurale care guvernează exercitarea și protecția drepturilor acestora.

Drepturile parlamentarilor neafiliați și independenți ar trebui protejate, inter alia, prin distingerea între schimbările voluntare și cele involuntare ale afilierii la fracțiuni și prin asigurarea faptului că cei expulzați sau afectați de interzicerea unor partide își păstrează drepturile suficiente, inclusiv dreptul de a-și exprima opiniile politice în limba unei minorități naționale.

Garantarea reprezentării proporționale și efective a fracțiunilor din opoziție în toate organele de conducere cheie. În cazul revocării Vicepreședintelui care reprezintă opoziția și a președinților de comisii numiți de opoziție, fracțiunile din opoziție își vor păstra dreptul de a numi un înlocuitor.

Anunțul proiectului de lege

Despre proiectul de lege ce prevede modificarea Codului Parlamentului au anunțat pe 7 aprilie, în cadrul unui briefing, deputații PAS Ana Calinici, Vasile Grădinaru și Igor Talmazan.

Conform proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune vor putea activa doar ca neafiliați, iar constituirea unei noi fracțiuni va fi permisă doar în baza aceluiași partid politic. La fel, se propune introducerea „Zilei Opoziției”, care va oferi opoziției oportunitatea de a-și prezenta inițiativele legislative și de a participa la dezbateri dedicate, conform autorilor.

Potrivit autorilor, proiectul nu este unul nou, ci are o istorie mai lungă, fiind analizat și în legislatura precedentă. Inițial, documentul includea atât organizarea și funcționarea Parlamentului, cât și aspecte legate de etica și statutul deputatului.