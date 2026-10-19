Atac la o școală din România: un elev a atacat cu cuțitul o profesoară și un alt elev

Un elev de clasa a VII-a din Bistriţa, România, a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Cazul a avut loc luni dimineaţă, 19 octombrie. Potrivit Digi24, prima ipoteză a anchetatorilor merge spre un atac premeditat, care ar fi avut la bază ura rasială.

Potrivit presei din România, presupusul atacator a publicat mai multe mesaje, inclusiv video, pe rețelele de socializare înainte de atac, în care spunea că de opt luni pune la cale acest lucru.

Ținta sa ar fi fost un elev indian, înfiat de o familie de români.

Atacatorul, în vârstă de 13 ani, a atacat profesoara de matematică, care preda clasei din care era băiatul indian, rănind-o. Un elev de 12 ani a încercat să ajute profesoara a fost și el rănit.

În scurt timp, elevul a fost imobilizat un paznic și un alt profesor, fiind ulterior reținut de poliție. Cele două persoane rănite au ajuns la spital.