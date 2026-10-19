Rusia și-a crescut puternic exporturile de petrol prin ruta Arctică în doar câteva luni

Exporturile de petrol ale Rusiei prin Ruta Maritimă de Nord (NSR) au depășit deja anul acesta cu aproape 50% nivelul de anul trecut, aproximativ 20 de milioane de barili fiind transportați către Asia de la începutul sezonului de navigație în iulie până la jumătatea lunii octombrie, au declarat traderii, iar datele analizate de Reuters confirmă situația.

Ruta Maritimă de Nord leagă porturile vestice ale Rusiei de piețele asiatice, traversând apele înghețate ale Arcticii, și este considerată o rută mai periculoasă și mai costisitoare.

Însă anul acesta ea a devenit mai atractivă ca urmare a perturbărilor de pe rutele care traversează Canalul Suez, Strâmtoarea Ormuz și zona Mării Negre, potrivit traderilor.

Tarife record pentru transportarea petrolului pe mare

Tarifele pentru transportul petrolului pe cale maritimă au crescut vertiginos, atingând niveluri record, în condițiile în care războaiele din Iran și Ucraina au alimentat inflația și au făcut țițeiul american inaccesibil pentru rafinăriile asiatice, determinându-le să caute alternative din Orientul Mijlociu și America Latină.

Acest lucru a făcut ca tarifele ridicate pentru navele care utilizează Ruta Maritimă de Nord, ce necesită asistența unui spărgător de gheață, să fie mai puțin împovărătoare din punct de vedere al costurilor în comparație cu ruta obișnuită către Asia, prin Marea Roșie.

Pentru Rusia, care controlează Ruta Maritimă de Nord, aceasta reprezintă o alternativă sigură la apele europene, unde petrolierele care transportă petrol rusesc aflat sub sancțiuni au fost reținute în mod regulat în cursul acestui an.

Estimările preliminare ale traderilor arată că volumul de petrol rusesc exportat prin ruta arctică ar urma să crească cu încă 5–10 milioane de barili până la încheierea sezonului de navigație. Rusia a transportat 13 milioane de barili în timpul ultimului sezon de navigație.

Rusia se așteaptă să își crească și exporturile de GNL prin ruta Arctică

Gazprom Neft, una dintre marile companii petroliere ale Rusiei, își va majora în acest an livrările prin Ruta Maritimă de Nord cu aproximativ 35% față de 2025, a declarat vineri la Moscova Alexander Diukov, directorul general al companiei, în fața jurnaliștilor.

Rusia furnizează de asemenea volume semnificative de gaz natural lichefiat (GNL) către Asia prin Ruta Maritimă de Nord, precum și alte mărfuri. Se estimează că livrările de GNL prin această rută vor crește și ele în acest an, după lansarea transporturilor de GNL din Arctica.

Președintele Vladimir Putin a declarat la forumul economic desfășurat la Vladivostok în septembrie că Rusia se așteaptă ca volumul anual de mărfuri transportate prin Ruta Maritimă de Nord să se dubleze, ajungând la 70 de milioane de tone metrice până la sfârșitul acestui deceniu.

Vostok Oil, noul proiect petrolier de amploare al companiei Rosneft din nordul Rusiei, inaugurat luna trecută, contribuie deja la creșterea volumelor de mărfuri transportate prin Ruta Maritimă de Nord.