Arhitecta-șefă a orașului Durlești, cu avere nejustificată de peste 260 de mii de lei, potrivit ANI. Angela Durleştean: „Omisiunile din declarațiile de avere se datorează faptului că eu nu am studii juridice, dar tehnice”

Arhitecta-șefă din cadrul primăriei orașului Durlești, Angela Durleştean, riscă să fie destituită din funcție și să îi fie confiscați peste 260 de mii de lei. Autoritatea Naționale de Integritate (ANI) a constatat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute în perioada august 2016 – iunie 2023 de către Durleştean și membrii de familie ai acesteia.

Contactată de ZdG, arhitecta-șefă a calificat concluziile ANI drept „aberații”, menționând că va contesta în instanță documentul.

ANI a constatat deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime totală de 263 218 lei, formată din diferența substanțială stabilită în perioada 24 decembrie 2018-26 decembrie 2018 în valoare de 158 257 de lei, diferența pentru anul 2022 în valoare totală de 87 566 de lei și pentru anul 2023 în valoare de 17 394 de lei.

Astfel, Autoritatea va transmite cauza în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Dacă actul va rămâne definitiv, ANI va sesiza conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a Angelei Durleștean, în vederea încetării raporturilor de muncă ale acesteia.

În plus, Durleștean urmează să fie decăzută din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare sau, respectiv, rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Concluziile ANI:

Inspectorul de integritate, constatând diferență substanţială între veniturile obţinute, cheltuielile realizate şi averea dobândită, a oferit Angelei Durleștean posibilitatea de a veni cu explicații, prin prezentarea datelor şi informațiilor suplimentare după caz.

„La 18 octombrie 2024, am ridicat copia dosarului de control, inclusiv tabelul care conține calculele preliminare şi am sesizat faptul că, diferența de -158 257,21 lei, pentru perioada anului fiscal 2018, a fost stabilită din motivul că, în tabel nu a fost luat în calcul soldul numerarului pe care eu și membrii mei de familie îi dețineam în luna august 2016, în valoare de aproximativ 500 000 lei.

Este esențial de notat că la 27 martie 2017, când am depus declarația de avere și interese personale, am omis neintenționat (din necunoaştere) să transpun informația cu privire la numerar în caseta de jos a declarației.

Relev că, am admis omisiunea de a declara mijloacele bănești cu titlu de economii din motivul că nu am cunoscut despre această obligație însă, acest fapt nu poate fi interpretată ca tăinuirea veniturilor obținute.

Totodată, în ipoteza în care, în tabelul de clacul se regăsea valoarea mijloacele băneşti cu titlu de economii, calculul nu făcea diferența în valoare totală de -263218,34 MDL.

Totodată, cu referire la tabelul care conține calculele preliminare, am sesizat faptul că, cumpărarea autoturismului de model Toyota Urban Cruiser, a fost trecută la cheltuiala familiei mele în valoare totală de 92 573, 12 lei.

În acest sens menționez că, autoturismul de model Toyota Urban Cruiser, nu a fost procurat pe cheltuiala familiei mele, acesta a fost procurat de către soacra mea XXXXX, din economiile sale proprii. Comodatul fiind întocmit doar pentru necesitatea traversării frontierii cu automobilul în cauză.

Este adevărat că, am admis omisiunea de a declara comodatul însă, acest fapt nu poate fi interpretată ca tăinuirea lui or, acesta a fost înregistrat în registrul public și nu poate fi cumva tăinuit.

Cu referire la nedeclararea dreptului de abitație vă aduc la cunoștință că, am admis omisiunea de a declara abitația în casa părinților mei, amplasată în XXXXX și căsuța de vacanță, amplasată în XXXXX, din motivul că, nu am cunoscut despre această obligație însă, acest fapt nu poate fi interpretat ca tăinuirea abitației or, bunurile în cauză sunt înregistrate în registrul public iar proprietarii acestora sunt părinții mei.

Este esențial de notat că, în declarațiile de avere și interese personale, permanent am indicat adresa de domiciliu XXXXX. Prin urmare este absolut evident că eu, împreună cu familia mea, locuim în casa părintească și respectiv, în căsuța de vacanță, din com. Truşeni care, la fel este casă părintească.

În acest sens menționez că, folosința bunurilor vizate s-a născut în temeiul relațiilor de rudenie dintre mine şi părinții mei, la bază nefiind nici un act juridic şi acest fapt nu poate fi calificat precum că eu sunt beneficiar efectiv al bunurilor în cauză deoarece, acestea sunt folosite şi de familia surorii mele XXXXX.

Cu referire la ne indicarea salariului obținut de către soțul meu de la reprezentanța companiei turcești ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUN, vă aduc la cunoștință că, soțul meu a fost angajat al firmei în cauză în perioada ianuarie 2018- februarie 2018. (…) Venitul obținut de către soțul meu sub formă de salariu, în valoare totală de 13 491, 47 lei, urma a fi declarat în declarația de avere și interese personale care a fost depusă la 29 martie 2019. Relev că, am admis omisiunea de a declara mijloacele bănești cu titlu salariu al soțului meu pentru perioada ianuarie 2018-februarie 2018 din motivul că, la completarea acesteia, la un an distanță, am uitat despre faptul că soțul meu a fost angajat timp de două luni la ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUN însă, această faptă nu poate fi interpretată ca tăinuire veniturilor salariale ale soţului meu or, salariul în cauză a fost achitat în mod legal fiind confirmat de registrele publice ale asigurărilor sociale și fiscale.

Per ansamblu, asupra omisiunilor din declarațiile de avere și interese personale vă menționez că ele, în cea mai mare parte, se datorează faptului că eu nu am studii juridice dar tehnice şi nu am abilități de a înțelege toate obligațiile ce derivă din calitatea de subiect al declarării. Respectiv omisiunile admise nu se datorează unor tăinuiri intenționate, ci unor scăpări mult prea neintenționate.

Astfel spus, având în vedere că în privința mea a fost dispusă inițierea procedurii de control, abia la această etapă, consultând cu amănunțire cadrul legal, mi-am dat seama despre amplitudinea și seriozitatea obiectului declarării”.