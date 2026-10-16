Aparatul de zbor fără pilot, care a căzut în raionul Dondușeni, este examinat de specialiști, anunță IGP. Victime nu au fost raportate

Aparatul de zbor fără pilot, care a căzut și a explodat pe un câmp dintre localitățile Codrenii Noi și Scăieni, raionul Dondușeni, este examinat de specialiștii Secției tehnicp-explozivă a Inspectoratului General al Poliției (IGP), anunță oamenii legii.

Polițiștii se află la fața locului, unde examinează zona și stabilesc toate circumstanțele. Preliminar, victime nu au fost raportate.

„Pentru siguranța lor, cetățenii sunt îndemnați să evite zona, să nu se apropie şi sǎ nu atingă fragmentele depistate. În cazul depistării unor obiecte suspecte, anunțați imediat Serviciul 112.”

Aparatul zbor neautorizat a fost observat în spațiul aerian național la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca de Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale, anunță Ministerul Apărării.

În urma atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei din noaptea de 15 spre 16 octombrie, patru aparate de zbor au intrat neautorizat în spațiul aerian național, unul traversând repetat.