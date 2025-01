ANI a refuzat inițierea controlului averii judecătorului Victor Sandu. Magistratul: „Aflându-mă în concediul anual de odihnă, am decis să petrec timp cu soția mea în Seychelles”

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Victor Sandu, despre a cărui vacanță pe insulele Seychelles ZdG a scris anterior.

„Coroborând cadrul legal pertinent cu rezultatele verificării prealabile în baza înscrisurilor probatorii acumulate și reieșind din esența de bază a controlului averii și a intereselor personale care se rezumă la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, manifestat prin constatarea de diferențe substanțiale”, inspector de integritate Mihai Pruteanu „înlătură aparența” de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către Victor Sandu.

La fel cum a declarat pentru ZdG, întrebat de ANI despre vacanță, Sandu a comunicat că cheltuielile aferente vacanței în Seychelles au fost suportate integral de către soția sa din veniturile ei proprii.

Totuși, cifrele prezentate la ANI sunt diferite de cele anunțate de soția sa, Doina Chiorescu, după publicarea articolului ZdG. Fosta jurnalistă a declarat, la 7 decembrie, că „articolul include estimări false privind costul biletelor de avion. Pentru claritate: Biletul meu a costat 2.100 de euro”. Magistratul a indicat la ANI că „biletul de avion al soției pentru ruta București-Mahé–Chișinău a fost achiziționat la prețul de 1 178 de euro”. ZdG a contactat-o pe Chiorescu pentru a comenta diferența dintre sume. Aceasta a cerut să-i expediem „toate întrebările” pe adresa de email. ZdG va publica ulterior precizările acesteia, când vom primi un răspuns.

Judecătorul a susținut că „biletele de avion spre Africa”, cu care a ajuns mai aproape de insulele Seychelles, „au fost achiziționate exclusiv pentru participarea la conferința profesională” și că „inițial, călătoria sa nu a fost planificată ca una de odihnă”. Totuși, „având în vedere că aceasta (soția sa, n.r.) a rezervat cazarea (la hotelul de pe insulă n.r.) la sfârșitul lunii octombrie”, Sandu „aflându-se în concediul anual de odihnă, a decis să petreacă timp cu soția sa în Seychelles”.

„Cazarea și serviciile au fost achiziționate printr-o companie din Chișinău, pentru suma de 71 000 lei, achitată în întregime prin sistem bancar. Dovada plății este anexată. Biletul de avion al soției pentru ruta București-Mahé–Chișinău a fost achiziționat la prețul de 1 178 de euro, iar dovada acestei achiziții este de asemenea anexată.

Detalii despre prezența mea în Seychelles

În calitate de președinte al Asociației Judecătorilor, am participat la Conferința Anuală a Asociației Internaționale a Judecătorilor, desfășurată în Cape Town. Biletele de avion pentru ruta Chișinău-Cape Town și Mahé-Chișinău au fost achiziționate personal, la prețul de 1 504 de dolari, iar dovada achiziției este anexată. Am avut, de asemenea, zboruri interne în Africa, pentru care dovezile și costurile sunt incluse în anexe. Inițial, călătoria mea nu a fost planificată ca una de odihnă. În luna august 2024, biletele spre Africa au fost achiziționate exclusiv pentru participarea la conferința profesională. Ulterior, aflându-mă în concediul anual de odihnă, am decis să petrec timp cu soția mea în Seychelles, având în vedere că aceasta a rezervat cazarea la sfârșitul lunii octombrie.

Cheltuielile suplimentare în Seychelles

În afară de biletele de avion și costurile de cazare, cheltuielile suplimentare au fost minore și nu au depășit salariul meu lunar. Anexez toate documentele relevante pentru a susține cele menționate mai sus. Sunt disponibil să ofer orice informație suplimentară necesară”, a răspuns Sandu la demersul ANI.