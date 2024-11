Analiză IDIS „Viitorul” R. Moldova realizează de două ori mai multă producție agricolă decât „în cei mai buni ani” din perioada sovietică

45% din toată producția exportată de către R. Moldova este agricolă sau din industria alimentară, prelucrată agricol. În ultimii 25 de ani, cea mai rapidă productivitate a muncii a fost înregistrată în agricultură. Astăzi, deși lucrează de patru ori mai puțini oameni în agricultură față de acum 40 de ani, se produce de două ori mai mult decât în cei mai buni ani din perioada sovietică. Sunt declarații ale lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, făcute vineri, 29 noiembrie, 2024, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.

Potrivit expertului, în baza mediei pentru ultimii cinci ani, 40% din toată producția pe care o exportă R. Moldova este din agricultură. Astfel, zece produse agricole și alimentare cele mai exportate de către R. Moldova sunt: cereale și semințe – 39,6%; fructe și legume – 16,5%; băuturi alcoolice – 16,1%; grăsimi și uleiuri – 11,4%; preparate din legume și fructe – 5,8%; alimente pentru animale – 2,5%; lactate, ouă și miere – 1,4%; preparate din cereale și patiserie – 1,4%; tutun și produse de tutun – 1,1%; zahăr și produse zaharoase – 1,1%; alte produse – 3,7%.

În baza datelor din 2023, economistul a constatat că strugurii au avut o pondere de 24,9%; merele – 23,5%; prunele – 15,3%; nucile – 15,2%; cireșele – 8,2%; pomușoarele – 1,2%; caisele – 1,1%; alte fructe – 10,5%. „R. Moldova, în ceea ce privește fructele, de fapt avem o renaștere din 2015.

Embargoul impus în 2014 de către Federația Rusă, pe fundalul semnării de către R. Moldova a Acordului de Asociere, care îl cuprinde și pe cel de comerț liber schimb, cu UE, a dus la două efecte imediate. A fost schimbată direcția exporturilor moldovenești. Dacă anterior eram dependenți, la export, de două-trei țări, și pentru două produse mari: nucile și merele, după 2015 la noi brusc a început să apară ramuri noi de export, în special strugurii, a urmat prunele și toate celelalte. Ca rezultat, R. Moldova a diversificat piețele de export și produsele”, a spus economistul.

Analizând exporturile pentru ultimii trei ani, Veaceslav Ioniță a estimat cota fiecărui produs în exportul de cereale și oleaginoase. Astfel, semințele de floarea soarelui au avut o cotă de 31,9%; porumbul – 29%; grâul – 23,2%; semințele de rapiță – 10%; orzul – 3,1%; boabele de soia – 1,3%; altele produse – 1,4%.

„Astăzi, pe malul drept al Nistrului, aceste produse însumează 4,2 mil/tone/anual. În regiunea separatistă transnistreană se ajunge la circa 800 de mii de tone anual. În total, circa 5 mil/tone/anual, cu un număr de oameni implicați de patru ori mai mic. În cea mai bună perioadă pe timpul URSS s-au produs 3 mil/tone anual”, susține Veaceslav Ioniță.

Despre Producția Agricolă Globală, economistul a menționat că aceasta în 2010 a fost de 19,9 mild/lei. În 2015 a ajuns la 27,2 mild/lei; 2017 – 34,1 mild/lei; 2020 – 30,1 mild/lei; 2021 – 48,4 mild/lei; 2023 – 41 mild/lei, 2024, estimativ – 45,3 mild/lei. „Cel mai bun an a fost 2021. Agricultorii spun că mult timp își vor reaminti acest an bun 2021. În ultimii 50 de ani nu a mai fost un an așa de productiv. S-a pierdut din capacitate sectorul de fructe și cel zootehnic. Mai este de recuperat”, a menționat economistul.

Analizând cantitatea de apă anuală utilizată în agricultură în regiune, Veaceslav Ioniță a menționat că Moldova folosește 28 m3/ha, România – 276 m3/ha, iar Ucraina – 90 m3/ha. „Scopul nostru ar trebui să fie să ne apropiem de standardele României cel puțin”, a menționat economistul.