CSJ a menținut decizia Curții de Apel: organizația „Eurasia”, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, declarată drept extremistă în R. Moldova

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat luni, 19 octombrie, inadmisibil, cu unanimitate de voturi, recursul organizației autonome necomerciale pentru promovarea cooperării internaționale „Eurasia” împotriva hotărârii Curții de Apel Centru din 24 iulie 2026. Prin acea hotărâre, organizația a fost declarată extremistă în R. Moldova, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS).

Astfel, organizația a fost inclusă în Registrul organizațiilor extremiste și al materialelor cu caracter extremist.

SIS menționează că desfășurarea, organizarea sau finanțarea activității unei organizații extremiste, participarea la activitatea acesteia, precum și distribuirea materialelor emise de aceasta pot atrage răspunderea penală, în conformitate cu prevederile art. 346¹ și art. 346² din Codul penal al R. Moldova.

Potrivit SIS, organizația „Eurasia”, înregistrată la Moscova la 4 aprilie 2024, ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității R. Moldova, prin:

recrutarea, coordonarea, instruirea și remunerarea unor persoane;

influențarea proceselor electorale și pregătirea unor acțiuni de destabilizare a ordinii publice;

finanțarea unor activități și organizarea unor programe de instruire în străinătate;

implicarea în proiectul „Voluntarii Eurasiei” și relațiile cu Ilan Șor și blocul politic „Victorie”;

utilizarea unor mecanisme de transfer financiar și desfășurarea unor activități informaționale coordonate.

Organizația a respins acuzațiile, susținând că desfășoară proiecte educaționale, culturale, umanitare și de cooperare internațională. Reprezentanții acesteia au afirmat că SIS nu a demonstrat fapte concrete imputabile organizației și au contestat suficiența probelor, relevanța sancțiunilor internaționale și proporționalitatea măsurii solicitate.

În acest context, cetățenilor R. Moldova, inclusiv celor aflați peste hotarele țării, le este recomandat:

să evite orice formă de colaborare cu Organizația „Eurasia”;

să nu participe la activitățile organizate de aceasta sau cu participarea acesteia;

să nu distribuie și să nu promoveze materialele elaborate ori difuzate de organizație;

să înceteze orice formă de cooperare cu aceasta.

Ce este organizația „Eurasia”

Organizația necomercială „Eurasia” a fost înregistrată la Moscova la începutul lunii aprilie 2024 pe numele fostei trezoriere a fostului Partid „Șor”, Nelli Parutenco, cea care este fondatoarea și directoarea organizației. Potrivit Nokta.md, care face trimitere la o hotărâre a Comitetului executiv de la Comrat, organizația „Eurasia” era „sponsorul” care ar face niște plăți lunare către unii pensionari și bugetari din regiunea găgăuză prin intermediul băncii rusești „Promsvyazbank”. Președintă a Consiliului de administrație al organizației „Eurasia” era deputata Dumei de stat Aliona Arșinova de la Partidul Rusia Unită. Activitățile organizației și declarațiile lui Ilan Șor legate de acestea au fost mediatizate pe larg la posturile rusești de televiziune.

În primele trei luni de la momentul lansării, organizația a vorbit frecvent în comunicările sale publice despre Republica Moldova, iar mai mulți politicieni afiliați lui Ilan Șor au făcut referire la această organizație în activitatea lor.

Nelli Parutenco a fost persoană responsabilă de finanțe (trezorier) din partea fostului partid „Șor” pentru alegerile locale din 2019 și pentru alegerile parlamentare din 2021. Ea a fost anterior contabilă-șefă la Primăria de la Orhei. Aceasta a candidat la fotoliul de deputat în Parlamentul R. Moldova în 2019.

Anterior, organizația Eurasia a fost sancționată de SUA, UE și Marea Britanie pentru acțiuni de destabilizare și intervenții în procesul electoral din R. Moldova.

În august 2024, ZdG a scris că zeci de copii din R. Moldova au participat la o tabără de odihnă din Federația Rusă prin intermediul unui program finanțat de organizația „Eurasia”, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor. Părinții acestora au fost abordați de către reprezentanții Congresului Comunităților Ruse (Конгресс русских общин), condus de Valerii Klimenko, fost președinte de onoare al fostului Partid „Șor”, cu implicarea unui profesor de la un liceu din capitală.

„Programul are ca scop modelarea imaginii Rusiei în ochii tinerei generații”, se arăta pe site-ul organizației „Eurasia” (Евразия), iar copiii din R. Moldova se aflau la tabăra „Orlionok” (în limba rusă, „Орлёнок”, n.r.), unde anterior au fost reținuți în mod forțat copii ucraineni „pentru reeducare și adopție”.