Alegerile locale din 21 noiembrie: CEC a mai acreditat 50 observatori naționali

Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de astăzi, 47 observatori naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” și 3 din partea Asociației obștești „Asociația pentru siguranța urbană și mediere”, pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021.

Până acum, Comisia a acreditat 72 de observatori naționali, în vederea monitorizării scrutinului local.

Termenul limită de depunere a cererilor privind acreditarea în calitate de observator este de 7 zile până la ziua alegerilor, adică 13 noiembrie 2021.

La alegerile locale noi din 21 noiembrie curent, pentru cele 15 mandate de primar, au fost înregistrați în cursa electorală 52 de candidați (41- desemnați de partide politice și 11 – independenți).

Pentru funcția de primar în municipiul Bălți au fost înregistrați 11 candidați, dintre care 1 fiind independent.

În 4 localități candidează câte 4 pretendenți la funcția de primar (com. Hîrtop, rn. Cimișlia, or. Cupcini, rn. Edineț, s. Palanca, rn. Ștefan Vodă, com. Negurenii Vechi, rn. Ungheni).

În 5 localități, au fost înregistrați câte 3 candidați (s. Opaci, rn. Căușeni, s. Hlinaia, rn. Edineț, com. Ișcălău, rn. Fălești, s. Bălceana, rn. Hîncești, com. Cneazevca, rn. Leova).

În alte 5 localități, pentru funcția de primar au fost înscriși în cursă câte 2 concurenți (com. Ucrainca, rn. Căușeni, s. Călinești, rn. Fălești, s. Pîrlița, rn, Fălești, com. Camenca, rn. Glodeni, s. Ștefănești, rn. Ștefan Vodă).