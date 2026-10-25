Alegeri parlamentare anticipate în Serbia: Mișcarea civică „Lista Studenților” încearcă să pună capăt dominației lui Vucic asupra puterii

Serbia votează duminică, 25 octombrie, în contextul în care o mișcare de protest studențească de masă încearcă să-l detroneze pe liderul populist de lungă durată, Aleksandar Vucic, cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii peste zece ani, relatează Reuters.

Alegerile parlamentare anticipate, convocate de Vucic în septembrie, au loc după aproape doi ani de demonstrații conduse de studenți împotriva corupției percepute și a autoritarismului insidios, declanșate de moartea a 16 persoane atunci când acoperișul unei gări s-a prăbușit în orașul Novi Sad în 2024. Studenții au câștigat de atunci un sprijin larg.

Prezența la vot inițial a fost puternică, cozi lungi formându-se în fața secțiilor de votare chiar înainte de deschiderea acestora, la ora 7:00. Primele indicii ale rezultatelor sunt așteptate la aproximativ două ore după închiderea secțiilor de votare, la ora 20:00.

O victorie a studenților ar fi o schimbare politică profundă în țara cu aproximativ 6 milioane de locuitori, amintind de înfrângerea președintelui ungar Viktor Orban din aprilie. De asemenea, oferă potențial un model pentru alte mișcări studențești din Europa, care au ieșit în stradă în ultimele săptămâni pentru a protesta, în unele cazuri violent, împotriva standardelor educaționale precare și a lipsei de perspective.

„Am ieșit devreme astăzi pentru că ne-au sunat studenții”, a spus Ana, în vârstă de 30 de ani, la o secție de votare din Belgrad.

Pe plan intern, Vucic a promis pensii și salarii mai mari în sectorul public, investiții în sistemul de sănătate de stat și subvenții pentru cuplurile tinere. Pe scena internațională, el a echilibrat legături mai strânse cu China, un investitor major, și Rusia, aliatul tradițional al Serbiei și principalul furnizor de gaze naturale, lăsând în același timp deschisă ușa aderării la Uniunea Europeană, în ciuda unei campanii blocate.

Agenda internă a studenților vizează eradicarea corupției și îmbunătățirea școlarizării, dar au fost mai puțin interesați de ambițiile lor internaționale. Lista lor de 250 de candidați, în mare parte necunoscuți, include profesori universitari, actori și fermieri și este condusă de cardiologul Ilija Srdanovic.

„Sper ca ziua de azi să se desfășoare într-o atmosferă democratică, în pace și că vom alege în mod legitim un nou guvern în Serbia”, a declarat Srdanovic după ce și-a exprimat votul la Novi Sad, adăugând că scenele sugerează că va exista o prezență record la vot în istoria recentă a țării.

La Belgrad, Vucic era încă la coadă pentru a vota, după ce a așteptat cu răbdare mai mult de o oră.

Sondajele de opinie prevăd o cursă strânsă. Într-un sondaj Ipsos, Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic este considerat a fi lider, cu 47% din voturi, față de 40% pentru studenți. Dar alte sondaje i-au plasat pe studenți în frunte.