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Ce vreme va fi duminică, 25 octombrie

Sursa: Journal-News

În ultima duminică a lunii octombrie, vremea în R. Moldova va fi predominant noroasă, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). Umiditatea relativă va fi cuprinsă între 65% și 70%.

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În nordul R. Moldova, cerul va fi noros, iar temperaturile vor ajunge la 15 grade Celsius ziua. Vântul va sufla cu până la 9 km/h, iar umiditatea relativă va fi de 70%.

În centrul țării, se așteaptă, de asemenea, cer noros. Temperaturile maxime vor atinge 16 grade Celsius, iar vântul va sufla cu până la 9 km/h. Umiditatea relativă va fi de aproximativ 70%.

În sudul țării, cerul va fi, la fel, noros pe parcursul zilei. Temperaturile vor ajunge la 18 grade Celsius. Vântul va sufla cu până la 18 km/h, iar umiditatea relativă va fi de 65%.

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