„Adunarea poporului” de la Tiraspol: a fost „votată unanim” o rezoluție cu cerințe față de R. Moldova. Reacția autorităților de la Chișinău

Vineri, 23 octombrie, la Tiraspol a avut loc „Adunarea poporului”, convocată de Forumul popular transnistrean, condus de liderul regimului, Vadim Krasnoselski. La eveniment fost adoptată „în unanimitate” o rezoluție cu cerințe față de R. Moldova, scrie Zona de Securitate. În ea i se cere Republicii Moldova să ridice restricțiile, să „înceteze blocadele”, să anuleze TVA și să reia procesul de negocieri, iar comunitatea internațională este îndemnată să contribuie la aceasta.

La acțiune a fost prezentă conducerea regimului de la Tiraspol, inclusiv ambii pretendenți la funcția de așa-numit președinte — Vadim Cravciuc și Vitalii Neagu.

Participanții au fost aduși din toată regiunea: din Tighina/Bender cu troleibuzele, din Rîbnița cu autobuzele.

Manifestarea anunțată de Tiraspol reprezintă o tentativă de a exploata problemele reale ale cetățenilor în scopuri politice – un tipar pe care l-am mai întâlnit și în trecut.

Într-o regiune în care libertățile fundamentale sunt suprimate, iar activitatea civică este practic imposibilă, este evident că astfel de evenimente nu reflectă în niciun fel voința liber exprimată a cetățenilor. Informațiile disponibile din regiune confirmă pe deplin acest lucru.

Sunt clare și obiectivele: crearea unei false aparențe de unitate și de susținere a structurilor de la Tiraspol, în condițiile lipsei totale de credibilitate. Totodată, se încearcă promovarea narațiunii privind pretinse presiuni economice exercitate de Chișinău și alimentarea mesajului de ură, iar în plan extern, a percepției că Republica Moldova se confruntă cu instabilitate și nu reușește să gestioneze situația din regiunea transnistreană. În realitate, sprijinul acordat cetățenilor de pe malul stâng și eforturile de apropiere a celor două maluri demonstrează angajamentul autorităților Republicii Moldova pentru identificarea unor soluții pașnice, bazate pe dialog, cooperare și respectarea drepturilor oamenilor.

Este firesc ca oamenii din regiune să aibă aceleași așteptări și aspirații ca și cetățenii de pe malul drept: să beneficieze de protecție socială, acces la educație și servicii medicale de calitate, venituri decente și servicii publice eficiente. Acestea sunt lucrurile care ne unesc, indiferent de malul Nistrului pe care trăim.

De asemenea, înțelegem dificultățile cu care se confruntă cetățenii, iar răspunsul adecvat la acestea îl reprezintă politicile de reintegrare și proiectele de convergență promovate de Guvernul Republicii Moldova, care urmăresc să aducă schimbări concrete în bine pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului.

În astfel de situații, este important să păstrăm calmul, să analizăm lucrurile cu luciditate și chibzuință și să nu ne lăsăm influențați de provocări sau manipulări. Viața de zi cu zi trebuie să-și urmeze cursul firesc, iar grija pentru gospodării, familii și cei apropiați să rămână o preocupare constantă.

Iar noi vom continua să ne concentrăm asupra activității noastre, să soluționăm problemele cu care se confruntă cetățenii și să contribuim la apropierea celor două maluri ale Nistrului.

La adunare s-a votat prin ridicarea mâinilor. Totodată, vorbitorii au anunțat ei înșiși că rezoluția a fost adoptată „în unanimitate”.

Textul complet al rezoluției nu a fost încă publicat.

În videoclipurile publicate de presa locală se văd doar primele rânduri de participanți, de aceea este dificil de estimat câți oameni au venit în piață și au votat, notează Zona de Securitate.

Așa-numitul MAI a declarat că la adunare au venit peste 43 de mii de oameni.

Reacția autorităților de la Chișinău

Biroul Politici de Reintegrare a emis un comuniat potrivit căruia manifestarea anunțată de Tiraspol reprezintă o tentativă de a exploata problemele reale ale cetățenilor în scopuri politice – „un tipar întâlnit și în trecut„.

„Într-o regiune în care libertățile fundamentale sunt suprimate, iar activitatea civică este practic imposibilă, este evident că astfel de evenimente nu reflectă în niciun fel voința liber exprimată a cetățenilor. Informațiile disponibile din regiune confirmă pe deplin acest lucru. Sunt clare și obiectivele: crearea unei false aparențe de unitate și de susținere a structurilor de la Tiraspol, în condițiile lipsei totale de credibilitate. Totodată, se încearcă promovarea narațiunii privind pretinse presiuni economice exercitate de Chișinău și alimentarea mesajului de ură, iar în plan extern, a percepției că Republica Moldova se confruntă cu instabilitate și nu reușește să gestioneze situația din regiunea transnistreană. În realitate, sprijinul acordat cetățenilor de pe malul stâng și eforturile de apropiere a celor două maluri demonstrează angajamentul autorităților Republicii Moldova pentru identificarea unor soluții pașnice, bazate pe dialog, cooperare și respectarea drepturilor oamenilor”, a punctat instituția.

Potrivit Biroului, este firesc ca oamenii din regiune să aibă aceleași așteptări și aspirații ca și cetățenii de pe malul drept: să beneficieze de protecție socială, acces la educație și servicii medicale de calitate, venituri decente și servicii publice eficiente. „Acestea sunt lucrurile care ne unesc, indiferent de malul Nistrului pe care trăim”, se arată în comunicat.

De asemenea, instituția a subliniat că „înțelegem dificultățile cu care se confruntă cetățenii, iar răspunsul adecvat la acestea îl reprezintă politicile de reintegrare și proiectele de convergență promovate de Guvernul Republicii Moldova, care urmăresc să aducă schimbări concrete în bine pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului”.