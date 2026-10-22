Accident rutier în capitală: un pieton ar fi fost lovit de o mașină, șoferul a părăsit locul faptei

În seara zilei de 22 octombrie, pe bulevardul Dacia din capitală s-a produs un accident rutier în urma căruia un bărbat de aproximativ 60 de ani a decedat. Preliminar, victima ar fi fost lovită de o mașină.

„Oamenii legii au stabilit că un automobil de marca Skoda, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat pietonul pe o trecere pentru pietoni nedirijată de semafor. În urma impactului, bărbatul a decedat la fața locului”, a transmis Poliția.

După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei, abandonând automobilul la fața locului. Oamenii legii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia. Pe caz a fost inițiată o anchetă.