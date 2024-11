62 de arestări, după ce suporterii de fotbal israelieni au fost atacați la Amsterdam. Maia Sandu: „Antisemitismul nu își are locul în societățile noastre”

Poliția din Amsterdam a efectuat 62 de arestări în urma ciocnirilor care au izbucnit în capitala olandeză în cursul nopții, după un meci de fotbal din Europa League dintre Maccabi Tel Aviv și Ajax, informează AFP, citat de The Guardian. O înregistrare video neverificată pe rețelele de socializare, care ar fi fost filmată joi, arăta câțiva fani ai Maccabi scandând în ebraică: „Termină cu arabii! Vom învinge!”. Ulterior, potrivit Ambasadei Israelului în SUA, „sute” de suporteri israelieni au fost „prinși într-o ambuscadă și atacați în Amsterdam, în timp ce ieșeau de pe stadion după meci”.

În acest context, președinta Maia Sandu a publicat un mesaj pe X, în care a condamnat acțiunile violente din capitala olandeză.

Deeply disturbed by last night’s targeted violence against Israeli football fans. Moldova condemns these unacceptable acts.



Antisemitism has no place in our societies, and we will continue to stand firmly against all forms of hate.