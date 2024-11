1000 de zile de la invazia Rusiei în Ucraina. Maia Sandu: „Moldova este cu voi acum și întotdeauna”

Marți, 19 noiembrie se împlinesc 1000 de zile de război rusesc în Ucraina. Cu această ocazie, Maia Sandu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care își arată recunoștința față de poporul ucrainean. „Aceste o mie de zile înseamnă bombe care cad nemilos peste casele ucrainenilor, copii deportați, familii despărțite, spitale, școli și grădinițe distruse, orașe și sate șterse de pe hartă, mii de vieți prețioase pierdute”, scrie președinta.

For 1,000 days, Ukraine has been fighting tirelessly to defend its land and freedom with incredible courage.



This fight is about restoring faith in a world where sovereignty and territorial integrity are respected by all.



Moldova stands by your side—now and always. pic.twitter.com/tgigUPbPJh