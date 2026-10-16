Patru persoane, cercetate penal pentru contrabandă cu mașini. Suspectul principal a fost plasat în arest pentru 30 de zile

Oamenii legii au deconspirat o schemă de contrabandă cu mașini furate din Elveția și Germania, cu o valoare totală de peste 2 500 000 lei. Pe caz au fost desfășurate nouă percheziții în capitală. Suspectul principal a fost plasat în arest pentru 30 de zile, potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Special (PCCOCS).

Scopul celor patru suspecți ar fi fost să dezasambleze mașinile pentru a pune piesele în vânzare, în R. Moldova.

Oamenii legii au stabilit, în cooperare cu autoritățile din Iași, că suspectul principal, în vârstă de 37 de ani, închiria un garaj în orașul din statul vecin, unde o altă mașină era în curs de dezasamblare.

În ceea ce privește introducerea în Moldova a mașinilor furate, grupul infracțional a folosit documente falsificate privind proveniența și identificarea acestora, iar la volanul mașinilor care traversau frontiera erau persoane interpuse.

Oamenii legii au descins cu nouă percheziții în Chișinău, inclusiv la stații de dezmembrare auto. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate telefoane mobile, cartele telefonice, laptopuri, acte referitoare la mijloace de transport, componente tăiate artizanal de pe mijloace de transport pe care sunt ștanțate coduri VIN, peste 10 mijloace de transport în proces de dezmembrare.

„În baza acestor și altor probe, procurorii PCCOCS i-au formulat învinuirea suspectului principal și a obținut în fața judecătorului de instrucție aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, în vederea continuării investigării obiective a cauzei penale”, a precizat PCCOCS.

Anterior, învinuitul vizat a fost trimis pe banca acuzaților pentru alt caz de contrabandă și escrocherie anunțat în luna mai a anului 2020, într-un dosar penal în curs de examinare la Judecătoria Hâncești.