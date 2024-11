„Necropola” banilor publici

Problema animalelor fără stăpân din municipiul Chișinău există de mai bine de 30 de ani. În anul 2001, autoritățile publice locale estimau numărul lor la circa 40 de mii. La începutul lunii martie 2024, reprezentanții Primăriei Chișinău au anunțat că în anul curent, aproximativ 1000 de câini vagabonzi vor fi capturați pentru sterilizare, lucru care se efectuează la Necropola de animale. Ce reprezintă, de fapt, Necropola, în gestiunea cui se află, dar și ce au făcut instituțiile statului pentru bunăstarea animalelor de pe teritoriul ei, aflați din materialul ZdG.

De ce există Necropola de animale?

„Necropola are undeva peste 50 de ani. Este un cimitir al animalelor din oraș. Cu mult timp în urmă, obișnuiau să meargă prin oraș și să adune cadavrele câinilor. Nu numai câinii erau îngropați acolo, erau [înmormântări] ale tuturor animalelor – vaci și capre. Adică, orice animale pe care le aveau oamenii, acolo era un loc de înmormântare. (…)

Câinii erau jupuiți, acesta este, de fapt, cuvântul «utilizare» în scopul de producere. [Se producea] făină din oase, iar pieile erau folosite pentru piei. Deci, au folosit la maximum în acest sens, ca producție”, ne spune Karl Luganov, fostul șef al Secției de Control și Protecție a Animalelor din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare (DGLCA), acesta fiind și reprezentantul societății civile care luptă pentru drepturile animalelor. Din anul 2001, Necropola a fost transferată în gestiunea ÎM „Regia Autosalubritate”.

„Ping-pongul” responsabilității

În anul 2021, ANSA depistează 18 încălcări în urma vizitei la Necropolă. Solicitată de ZdG pentru a afla ce măsuri au fost întreprinse pentru a soluționa neregulile depistate, conducerea Î.M.„Regia Autosalubritate” a enumerat cauzele acestor încălcări, fără să menționeze ce a întreprins pentru a le înlătura:

Lipsa medicului veterinar este cauzată de neefectuarea plăților la timp din partea DGLCA;

Îngrijirea postoperatorie lipsește din cauză că DGLCA nu a încheiat contracte cu prestatorii de astfel de servicii;

Volierele și spațiile de întreținere nu corespund cu cerințele, în timp ce Autosalubritatea cere să i se transfere de la DGLCA aproape un milion (! 929 765,10 mdl) pentru construcția lor;

Spațiul pentru înhumarea cadavrelor nu corespunde cerințelor, pentru că DGLCA nu a oferit spațiul necesar, ba chiar mai mult, teritoriul Necropolei nu este destinat pentru întreținerea câinilor fără stăpân.

În anul 2021, ANSA a depistat 18 încălcări în urma vizitei la Necropolă/ Foto: Ziarul de Gardă

Solicitată pentru a oferi un comentariu, DGLCA a răspuns că „direcția întreprinde toate măsurile necesare pentru ameliorarea situației cu animalele fără stăpân în municipiul Chișinău”, fără a ne prezenta alte detalii.

Centrul de sterilizare, în valoare de 400 de mii de lei… fără autorizație

Pe data de 30 octombrie 2018, primarul general interimar din acea perioadă, Ruslan Codreanu, participa la inaugurarea Centrului de gestiune canină din municipiul Chișinău, care urma să ofere și servicii veterinare.

„Investiția municipalității în deschiderea Centrului pentru îngrijirea câinilor maidanezi este de circa 400 de mii de lei, surse alocate din bugetul municipal”, declara Codreanu.

Șeful Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor” (SPA), Ruslan Darie, afirmă că, în general, sterilizări la Necropolă se fac, însă momentan nu este medic veterinar. „Deocamdată, nu avem medic veterinar, am avut medic veterinar, dar a depus cerere de demisie. Cum angajăm, cum sterilizăm. Avem autorizație pentru asta.”

Karl Luganov susține însă că autorizația emisă de ANSA pentru funcționarea unui cabinet medical veterinar nu permite sterilizarea animalelor fără stăpân.

Karl Luganov, reprezentantul societății civile pentru protecția drepturilor animalelor/ Foto: Ziarul de Gardă

„Cabinetul veterinar nu oferă dreptul să sterilizați. Un cabinet veterinar este doar o examinare terapeutică a câinelui. Cabinetul veterinar permite să fie pus un vaccin, o injecție, examinarea câinelui. Dacă ei încearcă să deschidă chirurgie aici, nu este legal”, spune Karl Luganov.

Același lucru îl punctează și Igor Crudu, șeful subdiviziunii Ciocana a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care a emis autorizația pentru cabinetul medical veterinar. „Autorizarea a fost emisă pentru asistența medicală veterinară, și anume, activități sanitare veterinare privind profilaxia, diagnosticul și tratamentul bolilor la animale. Această asistență nu include intervențiile chirurgicale.”

Azil de câini pe teritoriul Necropolei?

Necropolă înseamnă spațiu de înhumare a cadavrelor. Orice altă activitate pe teritoriul Necropolei trebuie să fie reglementată de cadrul legal. Deseori, în știri, Necropola este menționată drept azil pentru animale și se știe că pe teritoriul Necropolei se află mai mulți patrupezi. Reportera ZdG a încercat să afle dacă instituția are autorizație pentru azil. Igor Crudu, șeful subdiviziunii Ciocana a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ne-a răspuns că „unitatea dată nu deține și nu este autorizată de către ANSA” (răspuns oferit în data de 14 august).

Necropola de animale, Chișinău/ Foto: Ziarul de Gardă Necropola de animale, Chișinău/ Foto: Ziarul de Gardă Necropola de animale, Chișinău/ Foto: Ziarul de Gardă

Șeful SPA, Ruslan Darie, susține, la rândul său, că Necropola nu deține în prezent un azil pentru animale. „Nici nu avem azil acum. Avem Centru de sterilizare.”

Ruslan Darie, șeful Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor” (SPA)/ Foto: Ziarul de Gardă

Pe de altă parte, Darie punctează că „pe același număr cadastral nu poate fi înregistrat și cimitir, și azil. Acum purcedem un proces, etapele care trebuie să le trecem la consiliu, să delimităm același bun, care are un hectar și ceva, va fi delimitat, cimitirul – un număr cadastral, azilul – alt număr cadastral. Cum va trece votul în consiliu, cum vom avea autorizație pentru azil.”

Și Karl Luganov, reprezentantul societății civile pentru protecția drepturilor animalelor, susține că Necropola nu este un azil:

„Necropola nu a fost niciodată un azil. Ceea ce unele canale de știri încearcă să arate tot timpul, precum că este un azil municipal, nu este adevărat. Nu există documente sau condiții pentru un azil urban. Este o chestie spontană care s-a format și este foarte rău că timp de mulți ani, nu au făcut un adăpost normal cu toate condițiile.”

Necropola de animale, Chișinău/ Foto: Ziarul de Gardă Necropola de animale, Chișinău/ Foto: Ziarul de Gardă Necropola de animale, Chișinău/ Foto: Ziarul de Gardă

Site-ul petsid.md – 114 838 de lei

Totuși, în timpul vizitei la Necropolă, reportera noastră a remarcat mai mulți câini pe teritoriu. La întrebarea dacă există o fișă de evidență a animalelor, Ruslan Darie ne-a comunicat că fișe în format fizic nu există, dar „este Registru la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare – registru electronic. Fiecare cetățean are dreptu să intre să vadă câți patrupezi sunt înregistrați.”

Căutările în browser însă nu au dat niciun rezultat. De aceea, l-am rugat pe Ruslan Darie să ne spună cum putem găsi acest registru. Am aflat că este vorba despre site-ul petsid.md. Am decis să vedem cum funcționează site-ul. Am introdus numerele crotaliilor a cinci câini aflați pe teritoriul Necropolei, dar nu am obținut niciun rezultat. Am încercat să găsim câinii din stradă în acest registru, și tot fără rezultat.

Captură: Ziarul de Gardă

De elaborarea site-ului pentru acest registru, potrivit datelor de pe portalul achizițiilor publice, s-a ocupat compania „Rețele Terestre” în anul 2020, iar suma contractului este de 82 de mii de lei. Adițional, în anul 2023, DGLCA a contractat din nou compania „Rețele Terestre” pentru a efectua mentenanța site-ului petsid.md. De data aceasta, valoarea serviciilor a fost de 32 832 de lei. Deci, pentru un site care nu oferă prea multe date despre patrupezii din stradă, autoritățile au cheltuit 114 838 de lei.

„Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru construcția adăpostului municipal pentru câinii fără stăpân” – 655 200 de lei

În anul 2023, Direcția Generală Locativ-Comunală a încheiat un contract cu firma „Arhicubix” pentru „servicii de elaborare a documentației de proiect pentru construcția adăpostului municipal pentru câinii fără stăpân”. Suma contractului este de 655 200 de lei.

Potrivit lui Ruslan Darie, „documentația de proiect presupune nu doar apă și canalizare. Acolo intră și electricitate, și plan general,și construcție ș.a.m.d.” Timp de un an de la semnarea contractului însă, nu a fost realizat nimic, deoarece bugetul pentru lucrări urmează abia să fie aprobat în bugetul municipal.

Darie punctează totodată că ar fi vorba de proiect separat, care nu va fi realizat în cadrul Necropolei: „Exact ceea ce e prevăzut în documentația de proiect – construcții de voliere, amenajarea terenului, tragerea apei, canalizare, tragere de electricitate. Proiectul pe care l-a făcut Arhicubix e proiect pentru cu totul altceva, nu-i pentru Necropolă, e pentru adăpost nou pentru câini fără stăpân. Nu-i pentru cel existent, care-i zicem noi «de la Necropolă».”

Totuși, nu se știe când va fi realizat acest proiect, deoarece, potrivit lui Darie, „consilierii municipali urmează să aprobe în buget suma necesară. Și cum o să aprobe, probabil, pe etape o să lucrăm, că suma nu-i mică, dacă nu mă înșel, e peste 30 de milioane, trebuie să ne uităm exact.”

Svetlana Ursachi, stagiară ZdG