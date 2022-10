„Maia Sandu să dea mândria jos și să se ducă să vorbească cu Putin să-i dea gaz”. Ipoteze false în care cred protestatarii adunați de Partidul „Șor” în centrul Chișinăului

Președinta Maia Sandu trebuie să meargă la Moscova și să-l roage pe Vladimir Putin să ne dea gaze naturale la preț mai mic. De când Maia Sandu și PAS au venit la guvernare, totul s-a scumpit. R. Moldova a devenit o colonie a Americii și UE și ar trebui să fie implementată federalizarea țării.

Sunt câteva dintre răspunsurile oferite de oamenii găsiți tolăniți pe saltele sau antrenați în discuții lângă sau în corturile întinse pe aleea din fața Parlamentului, după protestul antiguvernamental al Partidului „Sor” din 18 septembrie.

Împreună cu analistul politic Ion Tăbârță am analizat răspunsurile oamenilor din corturi și am constatat că multe dintre ipotezele cu care operează aceștia sunt false sau lipsite de substrat factologic.

Oamenii din corturi cu care au discutat reporterii ZdG spun că vor să dea jos actuala guvernare pentru că se face responsabilă de valul de scumpiri din ultimul an, creșterea prețurilor la gazele naturale și energia electrică fiind principala nemulțumire. Tot ei spun că președinta Maia Sandu ar trebui „să lase mândria” și să meargă la Moscova să ceară un preț mai mic la gazele naturale.

„Protestăm pentru ca Maia Sandu să plece de la putere, pentru că prețurile la gaz sunt prea mari”, a spus o femeie.

„Maia Sandu trebuia să se ducă la Putin să ceară, să roage. Pe dânsa oamenii au ales-o, i-au încredințat țara. Și la urmă ce? Îi este rușine să se ducă? Maia Sandu să dea mândria jos și să se ducă să vorbească cu Putin să-i dea gaz. Să nu trimită subalternii. De ce trimite subalternii? Înseamnă că ea e ca un manechin în țară”, a spus o altă femeie.

Iar un bărbat este de părere că „gazul va fi mai ieftin. Vreo 15, 16, poate 7 lei”, dacă președinta Sandu va merge la Moscova pentru negocierea prețului. „Trebuie să meargă ea, nu să trimită pe altcineva. În Rusia să meargă”, a spus bărbatul.

Potrivit analistului politic Ion Tăbârță, astfel de negocieri țin de competența Guvernului și nu a Președinției. El afirmă că nu există nicio garanție că, în cadrul unor noi negocieri în care ar fi implicată Președinția, R. Moldova ar obține un preț mai bun.

„Asta nu ține de competența șefului statului, ci de cea a Guvernului. Este o manipulare ieftină. O abordare simplistă. Pe o astfel de abordare mergea Igor Dodon când era șef al statului. În permanență el spunea că „am fost la Moscova și m-am înțeles cu Putin”. Dar, dacă ne aducem aminte, noi pentru gazele naturale nu am plătiti niciodată mai puțin din aceste considerente. Da, erau acolo niște scutiri, însă oricum, în comparație cu prețul plătit de alte state pentru gazele naturale, noi mereu am plătit un preț printre cele mai scumpe din Europa. În actualul context geopolitic, când Putin, practic, este renegat de toată lumea, să mergi în Federația Rusă să te înțelegi ar fi un gest total nepopular. Plus, noi nu avem nicio garanție că putem obține ceva semnificativ mai bun și, tehnic vorbind, noi avem un contract, care vom vedea cum va funcționa după 1 octombrie, când trebuie să se schimbe formula”, a precizat analistul politic.