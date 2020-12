De la mini-ferme – la întreprinderi de producere a pavajului. Ce idei de afaceri dezvoltă femeile din R. Moldova

Un atelier de croitorie, o cafenea care să lucreze tot anul, o mini fermă, sunt doar câteva dintre afacerile pe care le-au dezvoltat femeile din sudul R. Moldova cu suportul Uniunii Europene. Fiind beneficiare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), acestea au reușit să obțină granturi din care au procurat utilaj, au reparat încăperi și și-au dezvoltat ideile.

Familia Cernev din orașul Vulcănești este a cincea generație care crește struguri și produce vin cu accent găgăuz. În curtea casei au construit vinăria de familie Kara-Gani, dar și propriul muzeu, unde sunt expuse piese care aparțineau membrilor familiei, sau lucruri dăruite de prieteni.

În anul 2018, cu suportul UE la vinărie au fost instalate panouri solare, iar astfel, au scăzut considerabil costurile de producere.

Alexandra Burcă din satul Alexandru Ioan Cuza a deschis o afacere de producere a pavajului și cărămizii „lego” în localitatea natală. Aceasta este unica afacere de genul dat din sudul R. Moldova, care folosește pentru producere tehnologia de hiperpresare.

Prin intermediul proiectelor finanțate de GAL „Cișmeaua Sudului”, dar și cu suportului programului „Femei în afaceri” finanțat de ODIMM, antreprenoarea a procurat utilaj de producere: o vibro-sită, o betonieră, dar și cinci matrice.

Pe teritoriul parcului din satul Cazaclia activa un internet-club. Ulterior, acesta a fost transformat într-o cafenea. Antreprenoarea Maria Chior spune că oamenii vin aici să celebreze evenimente de familie, să organizeze sărbători pentru copii sau întâlniri ale absolvenților. Pentru a atrage vizitatorii, cafeneaua oferă un meniu variat: de la pizza și cartofi pai, la bucatele tradiționale găgăuze.

Antreprenoarea povestește că singură a scris proiectul pentru a beneficia de grantul european, așa cum demult avea în cap acest proiect. Își dorea să deschidă o cafenea caresă activizeze pe toată perioada anului.

Astăzi la cafenea lucrează trei oameni, însă pe viitor, localul își propune să angajeze bucătari și animatori pentru copii.

Pasiunea Galinei Minceva s-a transformat în business. Femeia produce articole din blană.

Cu ceva timp în urmă, activa într-un atelier mic, însă prin accesarea mai multor proiecte și cu forțele propri a reușit să repare clădirea și să creeze condiții bune de lucru.

„Sunt foarte mulțumită că acum patru ani am beneficiat de acest grant. Nu credeam că vreodată visul meu se va realiza. Până atunci eu coseam într-o cameră mică, pe o masă mică. Da, eu aveam clienții mei, dar oricum îmi doream ceva mai mult pentru realizarea visului meu. Am aflat despre concursul de scriere a proiectelor și am zis să îndrăznesc. Am scris și am câștigat, apoi am scris și al doilea proiect pentru a face reparație în încăperea ce era predestinată pentru croitorie. Sunt extrem de recunoascătoare UE. Totodată, am planuri spre a lărgi afacerea, astfel încât să pot prezenta și masterclass-uri. Vreau să mai spun că la 60 de ani, viața abia începe”, a spus antreprenoarea.