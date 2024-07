Oameni Aliona Leșanu, conducătoarea grupului de chitariști „UnFolk”: Un copil care îmbrățișează un instrument, o pasiune – este un copil câștigat

Aliona Leșanu este directoarea Centrului Cultural Multifuncțional „Regina Maria” și conducătoare a grupului de chitariști „UnFolk”. A adunat în comunitatea sa aproximativ 30 de tineri care împărtășesc aceeași pasiune pentru chitară și, împreună, participă la diferite evenimente și concursuri. „Grupul de chitariști «UnFolk» sunt discipolii mei dragi, sursa mea de energie, inspirație și creativitate! Ei sunt noua generație de folkiști, pasionați de chitară, sunt un exemplu pentru copiii și tinerii din întreaga comunitate”, susține conducătoarea centrului cultural.

„Este foarte important să cunoști domeniul din interior”

Aliona Leșanu este originară din satul Pîrlița, raionul Ungheni. A studiat baianul, pianul și saxofonul la Școala de Muzică din orașul Cornești. Ulterior, a absolvit Colegiul Național de Creație Populară din orașul Soroca și a obținut studii superioare la Universitatea de Stat și Universitatea de Studii Europene din Moldova.

Deși a fost mereu pasionată de chitară, Aliona a început să o studieze abia la 16 ani, fiind studentă la colegiu. „Îmi doream să cânt la acest instrument încă fiind elevă la Școala de Muzică, dar nu erau pedagogi de chitară și atunci am studiat alte instrumente”, explică aceasta. În afară de chitară, Aliona mai este și o iubitoare de muzică, lectură, yoga, drumeții în natură.

În prezent, este directoare a Centrului Cultural Multifuncțional „Regina Maria” din municipiul Ungheni și conducătoare a grupului de chitariști „UnFolk”. Datorită implicării sale directe în activitățile artistice, Aliona Leșanu reușește să înțeleagă și să răspundă nevoilor fiecărei categorii de vârstă. „Munca mea în calitate de director al unui centru cultural presupune a fi și un bun specialist în management artistic. Este foarte important să cunoști domeniul din interior, adică să fii la propriu în papucii unui conducător artistic, să muncești cu toate categoriile de vârstă – copii, adolescenți, tineri și să poți aduce valoare comunității, să construiești de la zero un colectiv artistic de care să fii mândru, să fii un exemplu și pentru echipa pe care o conduci în calitate de director, dar și pentru comunitate”, spune directoarea centrului cultural.

Membrii Grupului de chitariști „UnFolk”. Foto: arhiva personală

„Sunt un exemplu pentru copiii și tinerii din întreaga comunitate”

În urma unui eveniment tragic, Aliona susține că nu a mai cântat la chitară timp de 25 de ani. „Am revenit la pasiunea mea în 2018, fiind mutați cu traiul la Brașov. Am reluat orele de studiu cu un profesor de la Academia de Muzică Transilvania și de atunci nu am mai lăsat chitara din mâini”, menționează aceasta. În primăvara anului 2022, Aliona Leșanu a fondat grupul de chitariști „UnFolk”, numele căruia provine de la orașul Ungheni și muzica folk. Inițial, grupul era format din 5 copii, elevi ai acesteia. „Treptat, comunitatea noastră de iubitori ai acestui instrument a crescut. La moment, suntem aproximativ 30 de membri cu vârsta cuprinsă între 11 și 16 ani – elevii mei, care au studiat chitara de la zero și vocalul. Criteriile care au stat la baza preselecției au fost auzul muzical și pasiunea pentru chitară”, precizează directoarea centrului cultural.

Aliona Leșanu susține că membrii grupului reprezintă o sursă constantă de energie, inspirație și creativitate pentru ea. „Grupul de chitariști UnFolk sunt discipolii mei dragi, sursa mea de energie, inspirație și creativitate! Ei sunt noua generație de folkiști, pasionați de chitară, sunt un exemplu pentru copiii și tinerii din întreaga comunitate”, spune aceasta.

Repetițiile acestora au loc la Centrul Cultural Multifuncțional „Regina Maria” – de două ori pe săptămână câte două ore. Înainte de concursuri și alte evenimente importante, echipa se poate întruni zilnic pentru repetiții suplimentare. Aliona Leșanu consideră că dorința de a studia chitara trebuie să aparțină doar copilului. „Prima întrebare pe care o adresez copilului atunci când vine la preselecție este «Cui îi aparține ideea și dorința de a cânta la chitară?» și dacă răspunsul este «a mamei ori a tatălui», nu e intenția și dorința copilului, atunci răspunsul meu este direct: «Atunci mama, ori tata să studieze chitara, pentru că niciodată nu e târziu!»”, susține conducătoarea grupului. Cântatul la chitară presupune și unele provocări, pe care copiii ar trebui să fie pregătiți să le înfrunte. „Trebuie să depășești durerea fizică care o simți în degete, mai ales la mâna stângă, în special, dacă cânți la chitară acustică, unde corzile sunt de metal”, explică Aliona. Aceasta susține că sunt mai mulți factori care motivează tinerii să aleagă să studieze chitara.

„Pasiunea pentru cântec, modul meu autentic de a preda și a selecta repertoriul, dar și atmosfera prietenoasă a grupului – toate cred că-i motivează să depășească toate dificultățile cu care se confruntă tânăra generație, în special, în era dispozitivelor electronice în care riscăm să-i pierdem. Un copil care îmbrățișează un instrument, o pasiune – este un copil câștigat”, spune Aliona Leșanu.

Grupul de chitariști „UnFolk” la Festivalul Internațional de Muzică Folk „Ion Chiriac”, ediția a II-a, România. Foto: arhiva personală

„Să fii premiant cu locurile de frunte la un asemenea festival în România, unde folkul are un istoric bogat și prezent frumos, e mare lucru”

Denumirea grupului reflectă genul de muzică pe care îl cântă tinerii chitariști. Repertoriul acestora include melodii ale folkiștilor din R. Moldova și România, însă o mare parte sunt creații proprii ale profesoarei. „Mai mult de 70% din repertoriu constituie melodiile proprii. Atât versurile, cât și melodile, îmi aparțin ori sunt melodii puse pe versuri ale scriitorilor Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, ale poeților noștri ungheneni – Viorica Său, Rodica Toma, Victor Cobzac, cu care avem o colaborare și prietenie frumoasă. În cadrul grupului, încurajez, ghidez și tinerii chitariști să dea frâu liber creativității și să compună versuri și melodii proprii. Sunt deja câteva mlădițe în creștere, ceea ce mă bucură foarte mult”, mărturisește Aliona Leșanu.

Cel mai mare succes al grupului „UnFolk” a fost înregistrat la Festivalul-concurs de muzică Folk „Ion Chiriac” din județul Vaslui, România, unde au câștigat locurile I și II la categoria „grupuri peste 14 ani” și locul I la ambele categorii de vârstă – soliști sub și peste 14 ani. „Să fii premiant cu locurile de frunte la un asemenea festival în România, unde folkul are un istoric bogat și prezent frumos, e mare lucru. Aceasta vorbește de valoarea grupului, valoarea repertoriului și, bineînțeles, fără a fi modestă, și de valoarea mea ca profesor îndrumător”, susține conducătoarea grupului.

Pentru viitor, Aliona Leșanu și-a propus ca scop să adune mai mulți membri în grupul de chitariști. Aceasta își dorește să continuie să organizeze noi ediții ale Festivalului de Muzică „UnFolk”, unde tinerii să se poată afirma și dezvolta. „Un mare succes, după părerea mea, e că am reușit să organizez, împreună cu primăria municipiului Ungheni, două ediții ale Festivalului de Muzică «UnFolk», la care au participat folkiști renumiți din țară și din România. Sper din tot sufletul să nu ne oprim aici, ci să avem în continuare susținerea fondatorului pentru alte ediții de succes ale festivalului, în care anume ei, tânăra generație de chitariști, să se poată afirma, dezvolta și crește frumos”, mărturisește Aliona Leșanu.