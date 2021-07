VIDEO/ Relaxarea demnitarilor pe banii cetățenilor. Încă trei milioane de lei din bugetul ministerelor și agențiilor de stat pentru locațiunea vilelor de la Holercani

An de an, din bugetul unor ministere și agenții de stat se cheltuie milioane de lei pentru ca cei care conduc aceste instituții să beneficieze de vile de odihnă pe malul Nistrului, în complexul de la Holercani. În anul 2020, an pandemic, 11 conducători ai instituțiilor de stat s-au relaxat la Holercani, pentru locațiunea vilelor fiind cheltuite peste două milioane de lei din bani publici.

Pentru anul 2021, Instituția Publică (IP) „Pensiunea din Holercani”, care gestionează vilele, a semnat contracte de locațiune cu 13 instituții publice, care au cheltuit peste trei milioane de lei în acest scop. Am contactat mai mulți miniștri și șefi ai agențiilor de stat care au alocat bani pentru relaxare. Rând pe rând, demnitarii care au beneficiat de vile de odihnă au refuzat să discute cu noi la acest subiect.

Complexul de agrement de la Holercani, construit pe vremea Uniunii Sovietice, a suferit mai multe reorganizări de-a lungul timpului. În prezent, este gestionat de IP „Pensiunea din Holercani”, al cărei fondator este Guvernul, prin intermediul Cancelariei de Stat. Pe lângă cele două hoteluri, pe teritoriul complexului, chiar la malul apei, se înșiră mai multe vile, majoritatea dintre ele servind drept loc de odihnă pentru demnitari.

În aprilie, curent, ZdG a scris că, în 2020, în timp ce oamenii erau îndemnați să stea în case din cauza pandemiei de COVID-19, unii demnitari se relaxau în vilele de la Holercani. Nota de plată, achitată din bani publici, a constituit 2,04 milioane de lei, la care s-au adăugat și banii achitați pentru utilități (energie electrică, apă). În 2021, instituțiile de stat au cheltuit și mai mult – 3,02 milioane de lei, pentru locațiunea vilelor de pe malul Nistrului. În total, 13 ministere și instituții de stat au semnat sau au reînnoit contractele de locațiune a vilelor pentru anul curent.

Ministrul în exercițiu al Justiției refuză să discute despre odihna la Holercani

Fadei Nagacevschi, ministrul în exercițiu al Justiției

Ministrul în exercițiu al Justiției, Fadei Nagacevschi, unul dintre beneficiarii vilelor de la Holercani, a refuzat să discute în fața camerei video despre locațiunea spațiului la Holercani și despre cât de oportună a fost alocarea banilor publici în acest scop în 2020, dar și în 2021. În timpul discuției telefonice, ministrul ne-a cerut să adresăm o solicitare în scris către minister și, ulterior, să primim răspunsuri tot în scris:

Fadei Nagacevschi (FN): Faceți adresare la minister și o să vă dea răspuns. Din câte cunosc, ați făcut o adresare și vi s-a oferit răspuns.

ZdG: Da, noi am făcut solicitare, dar am dori să avem și un material video, cu răspunsurile…

FD: Deci, eu vă spun că răspunsurile au fost oferite. Altceva nu am ce să vă comunic. Și asta este adresarea oficială către minister, că n-am închiriat eu, a închiriat ministerul.

ZdG: Păi da, noi dorim să discutăm cu dvs.

FD: Faceți adresare către minister și ministerul o să vă răspundă, în cazul în care o să aveți nevoie de răspuns în scris, o să vă transmit răspunsul în scris.

ZdG: Oricum am dori să discutăm și cu dvs.

FD: Repet, mulțumesc pentru faptul că îmi atrageți atâta atenție, dar vă mai spun o dată: vă adresați în scris către Ministerul Justiției și veți recepționa răspunsul.

ZdG: Dar totuși am dori să filmăm răspunsul dvs.

FD: Deci, eu vă mulțumesc mult pentru invitație, dar eu acum sunt supraaglomerat, pentru a participa la careva înregistrări audio sau video.

ZdG: Discutăm rapid.

FD: Vă urez o zi frumoasă, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt aglomerat…

Pentru locațiunea vilei nr. 14, pentru anul 2021, Ministerul Justiției (MJ) a alocat 207 588 lei, cu circa 49,1 mii de lei mai mult decât în 2020, când au fost cheltuiți 158 477 lei, pentru perioada aprilie – decembrie 2020.

Deținuți puși în slujba MJ. Ministrul evită din nou să răspundă întrebărilor ZdG

ZdG a dezvăluit recent faptul că, în aprilie 2020, patru deținuți au fost implicați în munci la vila MJ de la Holercani. Mai exact, aceștia au instalat un foișor din lemn și un scrânciob, ambele cu vedere spre râul Nistru. Cei patru bărbați își ispășeau pedepsele în Penitenciarul nr. 9 – Pruncul și în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, în urma comiterii unor infracțiuni din imprudență (accidente rutiere).

În timpul deplasării lor la Holercani, cei patru deținuți erau supravegheați de inspectorul principal de justiție Eugeniu Vacari, angajat al Direcției Generale Logistică și Administrare a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Foișorul de la vila Ministerului Justiției, instalat de către deținuți

Apelat telefonic de ZdG, Eugeniu Vacari a admis că i-a însoțit pe deținuți la Holercani. „Nu văd nimic ilegal aici. Aceștia sunt niște condamnați care activează la noi în baza contractului, sunt de la tip deschis. Foișorul cela aparținea altui penitenciar și a fost transmis prin acte”, ne-a spus Vacari.

După publicarea articolului despre deținuții puși în slujba ministerului, Fadei Nagacevschi a reacționat printr-o postare pe facebook. „Despre „investigația bombă” de pe un portal de știri despre vila statului de la Holercani. Când am intrat în exercițiul funcției de MJ, la Holercani am găsit o construcție în stare deplorabilă. În curtea vilei statului era dezastru. S-a făcut ordine. A fost reabilitat bunul statului pentru a nu-l pierde, ca șmecherii să-l privatizeze pe bănuți. Nu e bine. Trebuia lăsat în paragină. Mie îmi este interesant cum fosta conducere a MJ a admis să degradeze un bun al statului și de ce”, a scris Nagacevschi pe facebook, după ce ZdG a publicat articolul despre deținuții care au instalat un foișor la vila MJ de la Holercani.

Fadei Nagacevschi a evitat și de această dată să spună cum au ajuns deținuții să facă lucrări la vila MJ, chiar dacă un reporter ZdG l-a întrebat din nou, prin intermediul comentariilor de pe facebook.

Directorul ANSC: „Noi nu avem ce adăuga”

O altă instituție de stat care deține în locațiune o vilă la Holercani este Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), condusă de fostul deputat comunist și apoi democrat Anatolie Zagorodnîi. Contactat telefonic, Zagorodnîi ne-a spus că nu are ce adăuga la răspunsurile oferite solicitării noastre de informații.

Anatolie Zagorodnîi, directorul ANSC

Anatolie Zagorodnîi (AZ): Noi am dat un răspuns oficial la interpelarea dvs oficială. Altceva, decât cele expuse în răspunsurile către dvs, noi nu avem ce adăuga. Nu vă supărați

ZdG: Dorim să facem și un material video, în care să fie răspunsul dvs.

A.Z.: Încă o dată vă spun: am răspuns la interpelarea dvs, cu semnătura mea, o responsabilitate cu ceea ce a făcut agenția, ținând cont de faptul că are un contract de chirie cu Cancelaria de Stat

ZdG: Noi mai avem câteva întrebări, pe care vrem să vi le adresăm, ca să fie complet materialul.

A.Z.: Deja dvs ați publicat un material pe două pagini și l-am citit foarte minuțios în ziarul dvs. Altceva nu am ce să vă spun. […] Este un contract încheiat, este suma reflectată, toate condițiile respective sunt în contract stipulate. Achităm lunar. Banii, de asemenea, se duc în bugetul statului. Asta este…

ZdG: Maxim cinci minute vă luăm ca să filmăm.

A.Z.: Doamnă, încă o dată vă zic, a treia oară mă repet: nu am ce adăuga la cele expuse în răspunsul către dvs la interpelarea oficială pe care ați făcut-o. Atât. O zi bună, la revedere.

În răspunsul Cancelariei de Stat cu privire la valoarea contractelor de locațiune încheiate de IP „Pensiunea din Holercani” cu ANSC este indicată suma de 94 773 lei pentru cele 12 luni ale anului curent. În 2020, ANSC a achitat 49 761 lei pentru locațiunea căsuței 4/3 de la Holercani, pentru perioada iulie – decembrie 2020.

Alte instituții, noi refuzuri

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a cheltuit 203 172 lei din banii publici pentru închirierea vilei nr. 8 pe parcursul anului 2020 și 324 885 lei pentru anul 2021. Am încercat să stabilim un interviu cu ministrul Ion Perju însă reprezentanții Serviciului de presă al MADRM ne-au răspuns că ministrul are o agendă încărcată și că nu poate discuta cu noi. Astfel, nu l-am putut întreba pe ministru despre necesitatea locațiunii acestei vile, precum și cine sunt angajații MADRM care au folosit vila.

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Pavel Voicu, nu ne-a răspuns la telefon, dar ne-a scris un mesaj îndemnându-ne să-i transmitem întrebările în scris. L-am telefonat repetat însă apelurile noastre au rămas fără răspuns.

Complexul de agrement de la Holercani, aflat pe malul drept al barajului hidrocentralei de la Dubăsari

În 2021, pentru locațiune unei vile de la Holercani, MAI a cheltuit 188,8 mii de lei, contractul fiind încheiat pentru durata întregului an. Pentru anul 2020 au fost achitați 201,8 mii de lei.

Refuz de a discuta cu noi am primit și din partea Ministerului Apărării. Serviciul de presă al ministerului ne-a spus să expediem o solicitare oficială, pentru a putea discuta cu ministrul Apărării, Victor Gaiciuc:

Ministerul Apărării (MA): Trimiteți-ne, vă rog, o solicitare oficială.

ZdG: Solicitare pentru ca să putem discuta cu domnul ministru?

MA: Ca să puteți… da, vedem dacă se aprobă sau nu se aprobă interviul.

ZdG: Ok, noi astăzi trimitem solicitarea și primim în cât timp răspuns, ați putea să ne spuneți?

MA: 14 zile, așa cum spune legea.

Pentru 2021, Ministerul Apărării a reînnoit contractul de locațiune cu IP „Pensiunea din Holercani” și a alocat 194 518 lei din banii publici. În 2020, ministerul a achitat 207 631 lei pentru aceeași vilă, cu nr. 15.

Igor Șarov: „Se primește mutarea banilor dintr-un coș în altul”

Singurul care a acceptat să răspundă întrebărilor noastre referitoare la vilele de la Holercani a fost ex-ministrul Educației, Culturii și Cercetării Igor Șarov. „Necesitatea închirierii acestei vile rezidă din faptul că, pentru moment, nu există un concept unic legat de ce ne dorim noi de la aceste vile. De fiecare dată ajungem la unul și același argument: că vrem să nu ajungem la degradarea acestei vile. Se primește mutarea banilor dintr-un coș în altul: de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la Cancelaria de Stat”, a declarat Igor Șarov pentru ZdG.

Igor Șarov, ex-ministru al Educației, Culturii și Cercetării

Deși Ministerul Educației a cheltuit 282 de mii de lei pentru locațiunea vilei, ex-ministrul Șarov susține că nimeni dintre funcționarii ministerului nu a folosit vila de la Holercani pe parcursul anului 2020. Întrebat dacă a fost personal în vila închiriată de ministerul pe care în conducea, Șarov ne-a mărturisit că a fost de două ori:

Igor Șarov (IȘ): Suma s-a achitat, dar nu au fost folosite, în condițiile COVID-ului și atunci plata respectivă a fost pentru persoanele care îngrijesc, în momentul în care tu lași de izbeliște o proprietate, ea se deteriorează. Doar nu plătești unei persoane private, aceiași bani merg în Cancelaria de Stat. Repet încă o dată, problema este de ordin politic și atâta timp cât n-o să fie o voință politică, elaborarea unui concept, în care principalii actori să se așeze la masă să decidă, problema nu va fi soluționată.

ZdG: Puteți să ne spuneți dacă cineva de la minister s-a odihnit în acele vile?

I.Ș.: De la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nimeni nu a fost. Eu am fost, personal, undeva spre sfârșitul mandatului meu. În primul rând am fost să văd care este starea lucrurilor.

ZdG: De câte ori dvs ați fost în acele vile?

I.Ș.: De două ori.

ZdG: Și cât timp ați stat pe teritoriul pensiunii?

I.Ș.: Prima zi am fost cu o inspecție și a doua zi, am stat o zi.

ZdG: Deci, o zi ați stat în cadrul pensiunii?

I.Ș.: Da, o zi am stat în cadrul acestei pensiuni.

ZdG: Și alți funcționari nu au fost?

I.Ș.: După știința mea nu au fost. […] Realitățile pot fi diferite de la minister la minister în privința utilizării acestor vile. Dar atâta timp cât nu vom găsi noi germenele acestei probleme, noi departe nu vom merge. Atunci când ai o apendicită, iei bisturiul și îl tai, nu merg operații de ordin terapeutic.



Pentru anul curent, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a cheltuit 370 296 lei, cu peste 88 de mii de lei mai mult, decât în anul 2020.

Lista ministerelor și agențiilor locatare s-a mărit în anul 2021

Reprezentanții IP „Pensiunea din Holercani” au refuzat, timp de mai bine de două luni, să răspundă solicitării noastre de informații și ne-au îndemnat să facem o nouă solicitare la Cancelaria de Stat, instituția fondatoare a complexului de agrement de la Holercani.

După două săptămâni de așteptare și abia după ce au avut loc alegerile parlamentare anticipate, Cancelaria a răspuns solicitării noastre. În răspuns se menționează că, pentru 2021, au fost încheiate contracte de locațiune cu 13 ministere și agenții publice, față de 11 instituții câte erau în 2020.

IP „Pensiunea din Holercani”, vila nr.13

Foto: ZdG

Față de 2020, în lista „arendașilor” pentru 2021 au apărut Ministerul Economiei și Infrastructurii, Sindicatul angajaților Serviciului Fiscal de Stat și IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, dar a dispărut Serviciul de Protecție și Pază de Stat, instituție aflată în subordinea președintelui R. Moldova, a cărei conducere a fost schimbată la sfârșitul anului trecut, odată cu venirea Maiei Sandu la președinție.

Fost ministru: „Din banii cetățenilor se plătește un contract anual de foarte multe mii de lei pentru odihna oaselor ministrului”

În anii precedenți au fost și cazuri când unii demnitari au refuzat să aloce bani pentru locațiunea vilelor. În 2015, fostul vicepremier Gheorghe Brega a anunțat că renunță la Vila de la Holercani. La fel a făcut și fostul ministru al Mediului Valeriu Munteanu.

„Eram primele zile când am venit la Ministerul Mediului, făceam cunoștință cu „gospodăria” ministerului și un funcționar vine și îmi pune pe masă un document pe care trebuia să-l semnez. Era reînnoirea unui contract cu Cancelaria de Stat, pentru că, de fapt, aceste vile aparțin statului, le administrează Cancelaria de Stat, iar fiecare minister, din banii acumulați, din banii cetățenilor, plătește un contract anual de foarte multe mii de lei, îmi vine greu să vă spun acum, pentru odihna oaselor ministrului în acele vile. […] Eu am rămas stupefiat de această ofertă, am refuzat să fac acest lucru și am declarat rezilierea acestui contract și am declarat public acest lucru”, ne-a povestit ex-ministrul.

Valeriu Munteanu, ex-ministru al Mediului

Pentru a evita cheltuirea banilor publici, Munteanu consideră că baza de odihnă de la Holercani ar trebui supusă privatizării, iar practica miniștrilor de a merge la odihnă, la Holercani, trebuie sistată.

„Cutuma spune în felul următor: că un ministru și alte persoane pe care le alege Guvernul, au o vilă la Holercani, care este destinată strict pentru confortul și odihna, în sens foarte sovietic, a primei persoane: a ministrului cu familia sa, care merge acolo în weekend sau ori de câte ori vrea organismul său și, respectiv, face frigărui și se bucură de funcții și de toate atributele pe care i le pune statul la dispoziție, dar, de fapt, pe care le plătește cetățeanul Republicii Moldova. Era stupefiant pentru mine și rămâne în continuare o mare problemă în acest sens și, din păcate, iată nu s-a găsit până acum curaj, deși am somat toate guvernele de după această daravelă, ca să scoată la privatizare, să întrerupă, în primul rând, această practică a miniștrilor să le fie pusă la dispoziție aceste vile și, evident, să scoată, să deetatizeze aceste vile, să le scoată din proprietatea statului, pentru că sunt doar o povară, care atrage cheltuieli de milioane de lei anual, insist – nu din banii statului, ci din banii cetățenilor R. Moldova”, a explicat Munteanu.

Pensiunea de la Holercani a fost, în mod constant, subiect al declarațiilor politicienilor. În mai 2016, deputatul Grigore Cobzac a înregistrat un proiect de lege care prevedea posibilitatea privatizării complexului, ceea ce, afirma deputatul, ar fi dus la încetarea alocării banilor publici pentru activităţi mai puţin prioritare. Un alt deputat, Alexandru Jizdan, a propus crearea unei pensiuni pentru veterani. Totuși, declarațiile politice nu au produs și efecte, iar vilele de la Holercani au rămas în continuare la dispoziția conducătorilor instituțiilor de stat.

Cristina Leu, stagiară ERIM

Materialul face parte din proiectul „Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova” derulat de ERIM, cu suportul financiar al Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat american. Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat poziția ERIM.