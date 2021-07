VIDEO/ Deținuți – în slujba Ministerului Justiției. Patru condamnați au instalat un foișor la vila Ministerului Justiției de la Holercani, iar patru angajați ai ANP au făcut curățenie

În aprilie 2020, în timp ce R. Moldova se afla în stare de urgență cauzată de apariția Covid-19, iar oamenii erau îndemnați să stea izolați în case, la vila Ministerului Justiției din complexul de la Holercani, luată în locațiune pe bani publici, aveau loc lucrări de reparație, amenajare a teritoriului, dar și de instalare a unui foișor.

Pentru a îmbunătăți condițiile de cazare pe care le putea oferi vila, au fost puși la muncă patru deținuți, dar și patru angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, instituție subordonată Ministerului Justiției. ZdG deține numele tuturor persoanelor antrenate în muncile de la vila ministerului. Fadei Nagacevschi, ministrul care beneficiază de luxul vilei de la Holercani, a refuzat să discute cu noi.

În aprilie, curent, ZdG a scris că, în anul pandemic 2020, mai multe ministere și agenții guvernamentale au alocat, în total, peste două milioane de lei pentru locațiunea unor vile din cadrul complexului gestionat de Instituția Publică (IP) „Pensiunea din Holercani”.

Vilele, aflate într-o zonă pitorească, pe malul râului Nistru, au fost destinate relaxării demnitarilor. În total 11 instituții de stat au închiriat pe parcursul anului 2020 case de odihnă la Holercani. Pe lângă prețul chiriei, unele instituții au achitat, separat, și utilitățile. Unele dintre vile au fost folosite exclusiv de către conducătorii instituțiilor și de familiile acestora.

Cazierul deținuților care au instalat un foișor și un scrânciob la vila Ministerului Justiției

Printre instituțiile de stat care au cheltuit, în 2020, bani pentru locațiunea unei vile de odihnă la Holercani a fost și Ministerul Justiției (MJ), condus de socialistul Fadei Nagacevschi. MJ a achitat în acest scop, pentru aprilie-decembrie 2020, 158 de mii de lei. Contractul de locațiune a fost prelungit și în 2021, însă autoritățile au refuzat să ne spună care este valoarea sa.

ZdG deține informații și probe care arată că, în aprilie 2020, patru deținuți au fost implicați în munci la vila MJ din complexul de agrement de la Holercani. Mai exact, aceștia au instalat un foișor din lemn și un scrânciob, ambele cu vedere spre râul Nistru. Cei patru bărbați își ispășeau pedepsele în Penitenciarul nr. 9 – Pruncul și în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, în urma comiterii unor infracțiuni din imprudență (accidente rutiere).

Unul dintre deținuți, originar din raionul Ialoveni, a fost condamnat în iunie 2014 la cinci ani de închisoare, după ce a fost implicat într-un accident rutier soldat cu decesul unui motociclist. Pentru că se eschiva de la organul de urmărire penală, bărbatul a fost dat în căutare și reținut în ianuarie 2019, urmând să-și ispășească pedeapsa până în iunie 2023.

Un alt deținut care a muncit la instalarea foișorului este originar din raionul Hâncești și a fost condamnat în urma unui accident rutier pe care l-a provocat fiind în stare de ebrietate și care a dus la decesul unui om. Un alt deținut, din Chișinău, a ajuns după gratii după ce a condus în repetate rânduri automobilul în stare de ebrietate, iar în urma unui accident pe care l-a provocat o persoană a avut de suferit traume grave.

Al patrulea deținut care a muncit la vila de la Holercani este din raionul Sângerei și a fost condamnat pentru conducerea, fără permis, a unui automobil în stare de ebrietate și producerea unui accident în urma căruia o femeie și copilul ei au decedat.







Foișorul instalat de deținuți în fața vilei Ministerului Justiției de la Holercani

„Foișoarele au fost făcute de deținuții din P9, P4 și P15, câte unul în fiecare instituție”

În timpul deplasării lor la Holercani, cei patru deținuți erau supravegheați de inspectorul principal de justiție Eugeniu Vacari, angajat al Direcției Generale Logistică și Administrare a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Sursele ZdG din interiorul ANP ne-au comunicat că, în acea perioadă, în cadrul instituțiilor penitenciare au fost confecționate trei foișoare, nu unul singur. „Nagacevschi cu ajutorul lui Demcenco (n.r.: director adjunct al ANP, aflat acum în arest) a făcut 3 foișoare care au fost duse la Holercani. Au fost făcute de deținuții din P9, P4 și P15, câte unul în fiecare instituție, dar au fost instalate de deținuți din P4, de tip deschis. Scrânciobul, masa și scaunele de la foișorul instalat la vila MJ au fost făcute la P15. Scândura folosită pentru foișoare a fost luată de la baza de aprovizionare material-tehnică centrală a ANP, de pe str. Petricani”, ne-a spus una dintre surse.

Apelat telefonic de ZdG, Eugeniu Vacari a admis că i-a însoțit pe deținuți la Holercani. „Nu văd nimic ilegal aici. Aceștia sunt niște condamnați care activează la noi în baza contractului, sunt de la tip deschis. Foișorul cela aparținea altui penitenciar și a fost transmis prin acte”, ne-a spus Vacari. Întrebat dacă ordinul de a-i însoți pe deținuți la Holercani a fost primit de la Serghei Demcenco, directorul adjunct al ANP aflat în prezent în arest preventiv, Vacari a evitat să dea un răspuns direct, menționând doar că „cineva fără alte indicații nu face niciun pas”. Totodată Vacari ne-a confirmat că a fost audiat de procurori pe acest caz.

Și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) ne-a confirmat că investighează împrejurările în care deținuții au fost puși la muncă la vila MJ de la Holercani. PCCOCS, prin intermediul purtătorului de cuvânt, ne-a comunicat că:

„faptele sunt investigate în cadrul dosarului ce vizează ANP: atât acțiunile adjunctului instituției, cât și ale liderului organizației criminale Machena. Investigațiile sunt în curs de desfășurare”.

Șeful adjunct al ANP, la care se face referire în răspunsul PCCOCS, este Serghei Demcenco, fiind învinuit de abuz de serviciu în interesul unui grup criminal. În același dosar este cercetat și autoritatea criminală cu statut de „hoț în lege” Vladimir Moscalciuc, alias Machena, liderul grupării cu același nume.

Informațiile pe care le deținem arată că în lucrările de curățenie și reparație de la vila MJ de la Holercani au fost implicați, în aprilie 2020, și patru angajați ai ANP, toți din Direcția Generală Logistică și Administrare a ANP.





Baza de odihnă de la Holercani se află pe malul drept al barajului hidrocentralei de la Dubăsari, între satele Ustia și Holercani

Refugiul ministrului de pe malul Nistrului

Vila luată de MJ în locațiune din bani publici se află chiar pe malul barajului de acumulare de pe Nistru al centralei hidroelectrice de la Dubăsari. Foișorul a fost instalat la câțiva metri de apă, iar alături a fost construit și un cuptor de cărămidă cu grătar. Lângă foișor, la doi pași de malul apei, a fost pus și un leagăn. În fața casei se află un ponton, de pe care poate fi făcută îmbarcarea pe scutere de apă sau alte ambarcațiuni.

Pontonul din fața vilei Ministerului Justiției de la Holercani

ZdG a scris, în aprilie curent, despre „colțul de rai” de la Holercani al demnitarilor. Printr-o solicitare de informații am cerut atunci MJ să ne spună care a fost necesitatea alocării a peste 280 de mii de lei pentru locațiunea vilei de pe malul Nistrului, dar și cine au fost persoanele care au beneficiat de luxul acelei vile.

Ministerul ne-a oferit însă un răspuns vag, în care se spunea că vila „a fost utilizată conform destinației și conform discreției autorității locatare”. Ministerul a refuzat atunci să ne spună cine a folosit căsuța de vacanță de pe malul Nistrului, făcând trimitere la respectarea vieții private și de familie.

„Ținem să menționăm că prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului, precum și legislația națională garantează fiecărui cetățean al Republicii Moldova dreptul la respectarea vieții private şi de familie, și nici un interes, avansarea în rating, precum și alte favoruri, nu pot permite și nici nu pot fi admise atât timp cât atentează la drepturile și libertățile omului, prin subminarea onoarei și demnității”, se spunea în răspunsul MJ.

Ministrul Nagacevschi a refuzat să discute despre foișorul instalat de deținuți

Fadei Nagacevschi, ministrul Justiției

Pe 28 iunie curent l-am contactat, telefonic, pe ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, pentru a-l întreba cum a ajuns foișorul din penitenciar la vila MJ de la Holercani, în baza căror documente, dar și cum au ajuns patru deținuți și patru angajați ai ANP să facă lucrări la respectiva vilă în condițiile în care MJ și ANP sunt entități juridice diferite. Discuția nu a avansat însă prea mult pentru că Nagacevschi ne-a cerut să trimitem întrebările în scris către minister:

Fadei Nagacevschi (F.N.): Faceți adresare la minister și o să vă dea răspuns. Din câte cunosc, ați făcut o adresare și vi s-a oferit răspuns.

ZdG: Da, noi am făcut solicitare, dar am dori să avem și un material video, cu răspunsurile…

F.N.: Deci, eu vă spun că răspunsurile au fost oferite. Altceva nu am ce să vă comunic. Și asta este adresarea oficială către minister, că n-am închiriat eu, a închiriat ministerul.

ZdG: Păi da, noi dorim să discutăm cu dvs.

F.N.: Faceți adresare către minister și ministerul o să vă răspundă, în cazul în care o să aveți nevoie de răspuns în scris, o să vă transmit răspunsul în scris.

ZdG: Oricum am dori să discutăm și cu dvs.

F.N.: Repet, mulțumesc pentru faptul că-mi atrageți atâta atenție, dar vă mai spun o dată: vă adresați în scris către ministerul justiției și veți recepționa răspunsul.

Miercuri, 7 iulie, l-am apelat telefonic din nou pe ministrul Justiției, însă acesta nu ne-a răspuns. Fără răspuns a rămas și mesajul text pe care l-am trimis lui Fadei Nagacevschi, mesaj în care am precizat subiectul discuției pe care am fi dorit să o purtăm.