VIDEO „Proiectul Israel” (II). Noi victime, datorii de mii de euro și plângeri la organele de drept. ANOFM: „Serviciile agențiilor private de ocupare a forței de muncă trebuie să fie gratuite”

Noi victime ale companiei specializate în plasarea în câmpul muncii a cetățenilor R. Moldova în Israel se plâng că persoanele care gestionează firma le-ar fi cerut mii de euro pentru a fi angajați la muncă în Israel, iar unii dintre ei nici nu au mai ajuns la destinație. Toți spun că au rămas cu datorii de mii de euro după ce au luat împrumuturi la indicația proprietarilor companiei.

După publicarea articolului „Proiectul Israel” despre doi foști polițiști, soț și soție, care au rămas cu datorii după ce au încercat să ajungă în Israel prin intermediul unei companii din Chișinău, mai mulți cetățeni s-au adresat la redacția ZdG, susținând că ar fi fost înșelați de aceleași persoane.

Un alt caz de împrumut de la Telenești

La serviciile de angajare în câmpul muncii în Israel oferite de Vitalii și Diana Bucari a apelat în aprilie 2022 un tânăr care nu mai este în viață. Dan Tomaș a fost găsit strangulat în martie 2023, iar oamenii legii încă cercetează circumstanțele decesului acestuia. La ZdG au apelat rudele acestuia, care au povestit cum a ajuns Dan Tomaș în Israel.

Dan Tomaș. Sursă foto: anticoruptie.md

Mama lui, Elena Tomaș, susține că pentru a pleca la muncă în Israel, la recomandarea soților Bucari, fiul ei ar fi luat un împrumut de 7000 de euro de la același Ion Bandalac de la Telenești, de la care au spus că au împrumutat bani Ion și Ecaterina Vitiuc despre care ZdG a relatat anterior. Elena Tomaș spune că ea nu a fost de acord ca fiul ei să ia acest împrumut și că l-a sfătuit să se înregistreze la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă pentru a i se oferi un loc de muncă în Israel, dar el și-a dorit să ajungă mai repede, astfel că a apelat la ajutorul intermediarilor Diana și Vitalii Bucari. Lor le-ar fi dat banii luați de la Bandalac, fără să primească o dovadă în scris.

Dan Tomaș a stat câteva luni în Israel, după care a decis să revină din cauza condițiilor grele de muncă. El nu i-a întors banii lui Ion Bandalac, deoarece a considerat că a fost înșelat ca să ia acest împrumut.

„El peste trei luni a venit acasă. Lui i s-a făcut rău, el nu putea lucra acolo din cauza căldurii. El spunea că pe urmă a deschis ochii, că nu-i corect, că el nu s-a folosit de banii aceștia și că să-i dea Vitalii înapoi. Că el singur s-a dus și el (Vitalii Bucari, n.r.) nu a făcut absolut nimic. Vitalii i-a spus numai unde să se ducă, unde să facă control medical”, susține mama tânărului.

Mulțumim că citești ZdG!

Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru. Donează

Ea mai spune că înainte de a se întâmpla decesul, Dan Tomaș primea mesaje de la Ion Bandalac, acesta cerând să i se întoarcă banii. Potrivit ei, Dan ar fi depus o plângere la organele de drept, dar nu cunoaște soarta acesteia.

Împrumut luat de la un cetățean al Israelului

O femeie, care s-a prezentat Tatiana și care a dorit să nu-i facem public numele de familie, ne-a sunat la redacție să ne spună că și ea a apelat la Diana și Vitalii Bucari pentru a ajunge în Israel la muncă. Ea ne-a rugat să nu-i divulgăm numele de familie. Femeia susține că i-a fost impus un împrumut, la recomandarea Dianei Bucari, de data aceasta, de la un cetățean al Israelului, după ce i-a fost refuzat împrumutul la o bancă din R. Moldova.

„Am plecat (în Israel, n.r.) prin doamna Diana. M-a trimis la bancă să iau suma de 10,5 mii de euro. Am întrebat pentru ce. «Doamnă Tatiana, nu înțelegeți că aici se fac documente. Toate trebuie plătite, în Israel și aici». Dar eu am plătit la spital comisia, am plătit 1200 de dolari la firma din Israel”, susține Tatiana.

Graficul de întoarcere a așa-numitei datorii

După ce a fost refuzată de bancă, Diana Bucari i-ar fi propus să ia împrumut de la un cetățean al Israelului, David Pinhasov. Banii, 10,5 mii de euro însă nu i-a primit în mână – Diana Bucari i-ar fi explicat că bărbatul ar fi urmat să transfere banii direct companiei. Femeia susține că după ce a ajuns în Israel, cetățeanul israelian s-a înfățișat la locul ei de muncă, la o familie unde muncea ca îngrijitoare, cu un grafic de stingere a datoriei. La cei 10,5 mii de euro s-au mai adăugat încă 500, pentru cheltuieli de întocmire a împrumutului, după cum i-ar fi explicat David Pinhasov. Tatiana ne-a trimis o fotografie de pe acest grafic, unde este scris numele cetățeanului din Israel, datele lui de identitate și sumele pe care ar fi trebuit ea să i le întoarcă.

Potrivit graficului, femeia urma să-i întoarcă acestuia, în 13 tranșe, o sumă totală de 19 mii de euro, cu tot cu dobândă. Tatiana mai spune că cetățeanul israelian nu i-ar fi semnat niciun act doveditor că i-ar fi întors banii, deși i-a dat acestuia suma de 7000 de euro, în câteva tranșe.

„Uitați de mine și eu – de dumneavoastră”

Femeia nu e sigură că banii au fost transmiși firmei „Sofisebi-Tur” SRL, deținută de Vitalii Bucari și a decis să nu mai achite așa-numita datorie. Odată cu începerea războiului în Israel, a revenit acasă și s-a dus la oficiul soților Bucari să le ceară socoteală.

Soții Tatiana și Vitalii Bucari, în oficiul companiei „Sofisebi-Tur” SRL. Sursă foto: ZdG

Tatiana a înregistrat audio conversația cu ei, din care redăm câteva secvențe.

Tatiana: De ce am plătit eu banii ăștia? Pentru ce? 10 mii și jumătate!

Diana Bucari: Dumneavoastră vreți să-i puneți pe spinarea mea și a copiilor mei. Bine, eu sunt de acord. Eu îi iau pe spinarea mea. Eu îl sun pe domnul David (cetățeanul din Israel, n.r.) și îi spun că dumneavoastră nu vreți să-i dați datoria.

Tatiana: Care datorie? Pentru ce?

Diana Bucari: Pe care ați luat-o.

(…)

Tatiana: Care e rostul datoriei? Pe mine asta mă interesează.

Diana Bucari: Uitați-vă la mine în ochi și la dumneavoastră. Lasă să fie pe spinarea mea.

Tatiana: Da, dar eu vreau să știu pentru ce.

Diana Bucari: Pentru asta o să-l întrebați pe domnul David (cetățeanul din Israel, n.r.). Eu vă spun: uitați de mine și eu – de dumneavoastră.

Tatiana spune că la revenirea în R. Moldova a depus o plângere împotriva Dianei Bucari la Centrul Național Anticorupție.

„Ei nu au înșelat pe nimeni, ei sunt oameni buni și cumsecade”

Contactat de ZdG, cetățeanul israelian David Pinhasov, cu care am discutat în limba rusă, a recunoscut că i-a împrumutat bani Tatianei. El a mai spus că aceasta nu mai răspunde apelurilor lui și că nu vrea să-i întoarcă datoria și a spus că o va ataca în judecată, în instanțele din R. Moldova. El nu a dorit să precizeze ce sumă i-a dat cu împrumut și în ce modalitate, în condițiile în care Tatiana spune că nu a văzut acești bani și nici nu a primit vreo dovadă că au fost transferați. Potrivit lui, ar fi avut loc un transfer, dar nu a precizat cui.

„Nu trebuie să vă intereseze dacă i-am dat ei banii. Eu nu vă cunosc, nu pot vorbi la acest subiect”, a spus bărbatul.

Totodată, deși inițial a declarat că nu-i cunoaște pe Diana și Vitalii Bucari, după ce i-am spus că mai multe persoane s-au plâns că ar fi fost înșelați de ei, bărbatul din Israel a spus că sunt „oameni buni”.

„Ei nu au înșelat pe nimeni, ei sunt oameni buni și cumsecade. Își fac lucrul cum trebuie. Dacă faceți o investigație, investigați-o pe această escroacă. (…) Eu nu-i cunosc personal, dar am auzit foarte multe despre ei, numai de bine și numai lucruri pozitive. Dar nu-i cunosc. Eu n-am fost niciodată în R. Moldova”, a spus cetățeanul Israelian pentru ZdG.

„Eu am pierdut la dânșii aproape 13 mii de euro”

Grigore Vrabie este un alt bărbat care spune că a „căzut în capcana” soților Bucari. „Eu am pierdut la dânșii aproape 13 mii de euro”, susține bărbatul care a contactat ZdG să-și spună povestea. S-a întâmplat în 2019, când cei doi soți, Diana și Vitalii Bucari, i-ar fi promis că îl vor duce legal la muncă în Israel.

Bărbatul s-a plâns că a fost nevoit să ia împrumut de la o companie de microcreditare, punându-și casa și pământul în gaj. „Mi-a promis că mă duce în Israel, că acolo mă așteaptă loc de muncă, totul e legal. (…) Pe mine m-au întors înapoi, am stat închis trei «sutci», m-au deportat înapoi și gata, eu banii nu i-am mai văzut de la dânșii”, susține acesta.

A fost să-și ceară banii, dar nu i-a primit înapoi, deși Grigore spune că Diana Bucari i-a dat o recipisă că a primit suma respectivă. „Totul este în dosar”, spune bărbatul, care a depus și el plângere împotriva lor la organele de drept. Potrivit lui, dosarul se află acum la procuratura municipiului Chișinău. „Am muncit un an de zile în Germania și am întors banii. Am întors 13 mii de euro, cu tot cu dobândă”, susține bărbatul. Și el a depus o plângere la poliție, dar nu a fost informat despre vreo soluție până în prezent.

„Asta nu înseamnă că este adevărat dacă cineva din stradă vine și vă spune de mine, fără dovezi”

Am contactat-o din nou pe Diana Bucari pentru a răspunde acestor acuzații. „Asta nu înseamnă că este adevărat dacă cineva din stradă vine și vă spune de mine, fără dovezi”, ne-a zis Diana Bucari. Totodată, ea ne-a acuzat că am înjosit-o publicând articolul precedent, că i-am divulgat datele personale și că nu i-am ascultat poziția, deși i-am oferit dreptul să se pronunțe cu privire la acuzațiile din partea lui Ion și a Ecaterinei Vitiuc.

Diana Bucari, în oficiul companiei „Sofisebi-Tur” SRL, deținută de soțul său, Vitalii Bucari. Sursă foto: ZdG

Diana Bucari ne-a direcționat către avocatul său, care ne-a spus că împotriva ei „sunt niște litigii – și civile, și penale, care se soluționează în instanța de judecată. Și când o să fie o soluție irevocabilă, atunci o să veniți și o să faceți investigații”.

Potrivit datelor de la Agenția Servicii Publice, compania „Sofisebi-Tur” SRL, fondată de Vitalii Bucari, deține licență pentru activitatea de plasare în câmpul muncii a cetățenilor în Israel.

„Nu este ilegal să împrumuți bani. Cu atât mai mult, prin recomandare, el a venit și a sucit-o pe maică-mea”

După publicarea articolului despre cazul lui Ion și al Ecaterinei Vitiuc, Ion Bandalac de la Telenești, despre care cei doi foști polițiști, precum și rudele lui Dan Tomaș, susțin că le-ar fi împrumutat bani, a contactat Ziarul de Gardă, solicitând să eliminăm din articol numele lui, deoarece i-am fi utilizat datele personale și l-am fi defăimat.

„Pretenția mea este că nu e bazat pe fapte ceea ce ați scris”, a spus Ion Bandalac, susținând totodată că nu el este cel care i-a dat bani cu împrumut lui Ion Vitiuc, dar că acesta din urmă ar fi luat banii prin escrocherie de la mama lui.

ZdG: I-a dat mama dumneavoastră bani cu împrumut lui Ion Vitiuc sau nu i-a dat?

Ion Bandalac: Asta e treaba ei ce-a făcut. I-a dat, dar nu cum spune el. El a falsificat o recipisă și a spus că i-a dat la procente, și a falsificat iscălitura ei și a depus-o la poliție. (…) Nu este ilegal să împrumuți bani. Cu atât mai mult, prin recomandare, el a venit și a sucit-o pe maică-mea. Pur și simplu, s-a împrumutat cu bani. A doua recipisă cu procente – nu au fost discuții de genul ăsta. Eu așa am înțeles, pentru că eu nu am participat. Eu m-am întâlnit cu dânsul să-l întreb de ce nu-i dă banii mamei. Dar eu nu i-am dat bani, eu pur și simplu i-am apărat interesul mamei mele, care este o pensionară. Dar eu 20 de ani am muncit din greu peste hotare legal.

În articolul „Proiectul Israel”. Istoria a doi foști polițiști, soț și soție, care au încercat să ajungă la muncă în Israel prin intermediul unei companii de turism, dar au rămas cu datorii”, ZdG a arătat că în ordonanța privind refuzul de a porni urmărirea penală în contextul plângerii depuse de Ecaterina Vitiuc împotriva soților Bucari, sunt consemnate și declarațiile lui Ion și Maria Bandalac. Ultima a menționat în declarațiile sale că i-a împrumutat lui Ion Vitiuc suma de 8000 de dolari, la care se adaugă dobânda de 3800 de dolari.

Ion Bandalac a mai declarat că va ataca în judecată Ziarul de Gardă. Totodată, el a spus că nu-l cunoaște pe Dan Tomaș, rudele căruia susțin că ar fi luat de la el bani cu împrumut.

Foștii polițiști – solicitați să depună probe la Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane

Ion și Ecaterina Vitiuc, cei doi foști polițiști, soț și soție, ne-au informat că după publicarea articolului în Ziarul de Gardă, au fost contactați de reprezentanții Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, unde s-au prezentat pentru a depune probe și declarații. Soții Vitiuc susțin că anterior au depus și acolo o plângere, fără vreo continuitate a anchetei până în prezent.

Procuratura Generală: „Procurorul de mai multe ori a formulat indicații scrise organului de urmărire penală de a se efectua acțiuni suplimentare întru acumularea probatoriului”

ZdG a relatat istoria lui Ion și Ecaterina Vitiuc care au încercat să ajungă la muncă în Israel prin intermediul companiei „Sofisebi-Tur” SRL, deținută de Vitalii Bucari, dar au rămas cu datorii de mii de euro. Ecaterina Vitiuc a depus o plângere împotriva soților Bucari, dar procuratura a refuzat începerea urmăririi penale. Am solicitat, în acest context, un comentariu de la procurorul de caz, Alexandru Arcer. Prin intermediul serviciului de presă al Procuraturii Generale (PG), am primit explicația din ordonanța de refuz privind începerea urmăririi penale pe care am redat-o anterior, precum că „acțiunile suspecților nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de escrocherie”. Procuratura mai informează că ordonanța a fost ulterior menținută de procurorul ierarhic superior.

„Ținem să remarcăm că până la pronunțarea soluției din 02 martie 2023, procurorul de mai multe ori a formulat indicații scrise organului de urmărire penală de a se efectua acțiuni suplimentare întru acumularea probatoriului. Ulterior, victima a făcut uz de dreptul de a contesta ordonanțele nominalizate la judecătorul de instrucție (în conformitate cu prevederile art. 313 din Codul de procedură penală). Prin încheierea din 01 noiembrie 2023, instanța a respins plângerea victimei ca neîntemeiată, aceasta fiind în drept de a contesta încheierea cu recurs, în termen de 15 zile, la Curtea de Apel Chișinău”, potrivit PG.

14 companii private – cu licență pentru Israel

Persoanele cu care am discutat au menționat despre mai multe asemenea companii private care oferă servicii de angajare la muncă în Israel, contra unor sume de mii de euro. Același lucru l-au menționat și mai mulți oameni în comentarii pe rețelele de socializare, unde a fost distribuit articolul ZdG despre „Proiectul Israel”.

Iată câteva exemple:

„Еi cer foarte mult şi încă nu recunosc, eu am lucrat un an ca să întorc aceşti bani”; „11 mii de euro eu personal am plătit și nu numai eu”; „10 500$ cer fiecare firmă”; „Eu am dat 15 000 de euro”; „Au venit fete care au de achitat 18 mii euro. Te ia groaza când auzi. Eu am venit cu 9 mii euro în 2017”.

Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în R. Moldova sunt 14 companii private de ocupare a forței de muncă ce dețin licență pentru servicii de intermediere în vederea angajării la muncă în Israel.

Cum se poate pleca legal la muncă în Israel. Acordul între state se referă doar la bărbați

R. Moldova are semnat un acord cu statul Israel, în vigoare din 2013, care prevede angajarea la muncă în domeniul construcțiilor. Acesta se referă numai la bărbații cu vârsta cuprinsă între 25 și 49 de ani, explică Lilia Plugaru, șefa direcției Migrație forță de muncă din cadrul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă.

Lilia Plugaru, șefa direcției Migrație forță de muncă ANOFM. Sursă foto: ZdG

Acordul dintre statul Israel și R. Moldova prevede angajarea bărbaților care cunosc patru meserii: tencuitor, plăcuitor, armator și lucrător în cofraj. Candidații nu trebuie să aibă antecedente penale, trebuie să nu fi fost niciodată în Israel și să nu aibă rude pe teritoriul statului Israel în momentul în care depun actele și când ajung în Israel. Primul pas pentru cei care vor să muncească în Israel este să depună o cerere la Agenția teritorială de Ocupare a Forței de Muncă și să fie înregistrați. Ulterior, ei susțin un examen profesional asistat de partea israeliană și un examen medical care să arate că persoana este aptă de muncă în domeniul construcțiilor. Pasul final este semnarea unui contract de muncă individual.

„Persoanele nu trebuie să achite nimic pentru serviciul de înregistrare, pentru serviciul de ghidare, de consultanță, pentru contracte de muncă. Costurile legate de acest acord bilateral sunt legate de comisia medicală, de obținerea cazierului judiciar și pentru procurarea biletului de avion”, a subliniat reprezentanta ANOFM.

Femeile se pot angaja doar prin intermediari privați. „Serviciile agențiilor private de ocupare a forței de muncă trebuie să fie gratuite”

În privința femeilor nu există un asemenea acord între state. Există însă agenții private care oferă servicii de intermediere, deținând licență de angajare la muncă în Israel. Aceste companii nu trebuie să ia niciun ban de la femeile din R. Moldova pentru servicii de intermediere. Plătește doar angajatorul, nu și angajatul, atenționează Lilia Plugaru, reprezentanta Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă.

„Nicio femeie nu trebuie să achite nicio taxă și niciun bănuț pentru serviciul de intermediere. Pentru acest loc de muncă nu se încasează nicio plată. Serviciile agențiilor private de ocupare a forței de muncă trebuie să fie gratuite, întrucât agenții economici de peste hotare sau angajatorii care solicită forță de muncă din R. Moldova, în condițiile lor contractuale cu intermediarul din R. Moldova, vor reglementa raporturile lor de activitate, inclusiv plata pentru recrutare. Angajatorul plătește și nu cel care caută un loc de muncă”, spune Lilia Plugaru.

Agenția privată poate solicită plăți pentru servicii de copiere a unor acte sau de traduceri, de exemplu, dar acestea nu pot fi de mii de euro, spune reprezentanta ANOFM. „Nu sunt sume acceptabile, pentru că nu poți să faci copii pentru așa sume”, a remarcat Lilia Plugaru, atenționând că este obligatorie perfectarea unui contract de intermediere în care să se stipuleze toate serviciile și costurile adiționale. De asemenea, agenția este obligată să ofere asistență, sprijin și atunci când muncitorul ajunge la muncă și întâmpină dificultăți sau neclarități – până în momentul când acesta revine acasă, a notat reprezentanta ANOFM.