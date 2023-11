VIDEO „Proiectul Israel”. Istoria a doi foști polițiști, soț și soție, care au încercat să ajungă la muncă în Israel prin intermediul unei companii de turism, dar au rămas cu datorii

Doi foști polițiști, soț și soție, susțin că au fost înșelați de o companie care le-a promis că îi va ajuta să se angajeze la muncă în Israel. Firma le-a cerut pentru serviciile sale o sumă totală de aproximativ 12 mii de dolari, la care s-au adăugat și alte cheltuieli precum cele de transport, iar în final, cei doi foști polițiști s-au pomenit cu o datorie de 8000 de dolari.

Soția nu a mai ajuns în Israel, iar soțul a reușit să se angajeze în Țara Sfântă, însă fără contribuția firmei de turism, ci în conformitate cu Acordul interguvernamental bilateral încheiat în 2013 între Guvernul R. Moldova şi Guvernul Statului Israel. Cei doi au depus o plângere pe numele conducătorilor firmei, printre care este și o persoană condamnată în prima instanță pentru trafic de persoane, însă procuratura a refuzat începerea urmăririi penale.

„Erau o familie cu copii și nu părea deodată nimic straniu”

Ion și Ecaterina Vitiuc au fost angajați în organele de poliție până în anul 2022. Salariul mic și faptul că își întemeiaseră de curând o familie i-au determinat să ia decizia de a pleca din serviciul public și din R. Moldova. În mai 2022, cei doi soți erau în căutarea unei oportunități de a pleca peste hotare. La recomandarea unor persoane cunoscute, soții Vitiuc i-au contactat pe Vitalie și Diana Bucari, despre care au aflat că i-ar putea ajuta să ajungă la muncă în Israel. Vitalie Bucari este fondatorul companiei „Sofisebi-Tur” SRL, care oficial prestează servicii turistice, iar Diana Bucari este soția lui.

„Prin cunoscuți, prin prieteni, am făcut cunoștință cu doi oameni, Vitalie și Diana de la compania „Sofisebi-Tur”. Erau o familie cu copii și nu părea deodată nimic straniu. Ei mi-au spus: «O să ajungi acolo. Toată procedura asta costă 6000 de euro.» Ok, 6000 de euro, dar eu nu am de unde să iau așa sumă de bani. În poliție avem așa un salariu că nu poți nici să strângi bani, mai ales dacă mai ai și un credit, mai achiți gazdă, servicii comunale. Salariul era de aproape 7000 de lei, cam așa”, povestește Ion Vitiuc.

Totodată, soția sa, Ecaterina Vitiuc, urma să ajungă în Israel ca turistă, deoarece nu avea vârsta legală de minim 24 de ani pentru a se angaja în Țara Sfântă. Pentru asta urmau să mai achite încă aproximativ 30 de mii de lei.

Împrumut de 8000 de dolari SUA. „Nu retrăi, că noi o să vorbim cu dânsul, el e prieten cu noi”

Și atunci, soții Bucari le-au propus să ia bani împrumut de la un cunoscut de-al lor, susține Ion Vitiuc. El își amintește că soții Bucari l-au asigurat că la recomandarea lor, persoana respectivă o să le dea bani cu împrumut.

Ion Vitiuc, fost polițist

„Le zic: «Ok, dar persoana aceea nu mă cunoaște. Cum o să-mi ofere așa sumă de bani?». Iar ei au zis: «Nu retrăi, că noi o să vorbim cu dânsul, el e prieten cu noi»”, a redat Ion Vitiuc dialogul cu soții Bucari.

Persoana la care au fost trimiși soții Vitiuc este Ion Bandalac de la Telenești. S-au dus la el împreună cu tatăl Ecaterinei, care urma să figureze ca garant al împrumutului. Au luat cu împrumut 8000 de dolari, ca să aibă și pentru cheltuieli, iar dobânda pentru un an urma să fie de 3800 de dolari.

„Noi vă dăm vouă așa sumă de bani, dar nu facem și un contract?”

Banii i-au primit de la Ion Bandalac, dar recipisa a fost semnată pe numele mamei lui, Maria Bandalac, spune Ion Vitiuc. În aceeași zi, s-au dus la oficiul companiei, unde le-au dat lui Vitalie și Diana Bucari suma de 7500 de dolari, adică 6000 – pentru plecarea lui Ion și 1500 – pentru plecarea Ecaterinei. Banii i-au dat fără să semneze vreun act sau vreo recipisă. Au mers „pe încredere”, pentru că, spune Ion Vitiuc, cei doi soți Bucari le-au spus că ei doar așa lucrează.

„Noi le-am spus: «Noi vă dăm vouă așa sumă de bani, dar nu facem și un contract?». «Noi lucrăm pe încredere. Dacă nu vreți așa, înseamnă că aici se termină conlucrarea noastră». Și am hotărât că mergem la încredere…”, susține Ion Vitiuc.

„Proiectul Israel” și pelerinajul în Țara Sfântă

Soții Bucari i-au spus lui Ion Vitiuc să se înregistreze la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la Proiectul Israel. Iar Ecaterina a semnat cu Vitalie Bucari un contract turistic de pelerinaj în Țara Sfântă, pentru care Ecaterina a achitat 30,3 mii de lei (1500 de dolari). Aceasta este singura sumă pentru care soții Vitiuc au primit bon de plată.

În scurt timp, Ecaterina a fost pusă în legătură cu un preot care a format un grup de astfel de „turiști” și cu acest grup a zburat la Tel Aviv. Ajunsă pe aeroportul Ben Gurion, Ecaterina s-a pomenit că nu are actele necesare pentru a intra în Israel și, împreună cu toți ceilalți membri ai grupului, a fost reținută și nu i s-a permis accesul în Țara Sfântă.

Încă o încercare contra plată. „Am intrat în capcana lor”

După această încercare eșuată, Ecaterina s-a întors la Chișinău și, împreună cu soțul ei, s-a dus să ceară banii înapoi de la soții Bucari. Ei însă i-au convins pe foștii polițiști să mai încerce o dată, dar contra unei sume mai mari – de 6000 de euro. Adică, la cei 30 300 de lei să mai adauge 4500 de euro. Soții Bucari le-au dat asigurări că este „sută la sută sigur”, spune Ion Vitiuc.

Ecaterina Vitiuc, fostă polițistă

„Cât eram la ei în cabinet, mereu Diana încerca să sune pe cineva să demonstreze faptul că prin ei s-au mai dus persoane, mai ales doamne. Suna, întreba: «Cum, v-am ajutat? Totul e bine? Ați ajuns? Lucrați?». Și doamnele acelea: «Da, totul e bine. Să nu retrăiască fata, că o să ajungă”. Eu mă gândesc că de asta noi așa am intrat în capcana lor și am crezut că pot să ne ajute”, își amintește Ecaterina Vitiuc.

Așa că au acceptat, luând un nou împrumut, de data aceasta de la niște cunoscuți de-ai părinților. Dar, și a doua încercare a fost un eșec, deoarece Ecaterina nu avea permis de intrare în țară. În plus, a fost recunoscută de unul dintre polițiștii de frontieră care o întorseseră din drum prima dată și astfel, a făcut din nou cale întoarsă spre Chișinău.

„Și mi-am dat seama că acolo, de fapt, nu-i chiar așa cum credeam eu”

Între timp, Ion a început să se documenteze mai detaliat despre Programul Israel și a înțeles că, de fapt, nu trebuia să plătească unui intermediar pentru a ajunge să muncească acolo.

„Am început a căuta prin Google, am găsit site-ul oficial, am intrat și am început a citi despre Proiectul Israel. Și mi-am dat seama că acolo, de fapt, nu-i chiar așa cum credeam eu. Adică, acolo te înregistrezi. R. Moldova cu Israelul au careva acte de colaborare. Adică, acolo nu-s costuri, nimic absolut. Te-ai dus la examen, dacă ai trecut examenul, te duci, treci comisia medicală, depui la viză. Deja, ai depus pentru viză, aștepți iarăși, îți vine mesajul. Ți-a venit mesajul, trebuie să te duci și din banii personali îți cumperi bilet la avion doar într-o direcție. Acestea sunt costurile, alte costuri nu-s”, spune Ion.

Astfel, după ce Ecaterina a revenit la Chișinău după a doua tentativă eșuată de a pleca în calitate de turistă, cei doi foști polițiști s-au dus să-și ceară banii înapoi de la soții Bucari. După mai multe insistențe, ei au primit înapoi în câteva tranșe suma de aproximativ 6000 de euro din cei 7500 de dolari și 4500 de euro pe care susțin că i-au dat soților Bucari.

Ion a trebuit să plece în Israel, după ce a trecut toată procedura legală prin ANOFM, iar Ecaterina s-a adresat organelor de poliție cu o plângere împotriva companiei „Sofisebi Tur” SRL și a soților Bucari, pe care i-a acuzat de înșelătorie și de faptul că i-au determinat să ia cu împrumut suma de 8000 de dolari, cu o dobândă de 3800 de dolari, de la mama lui Ion Bandalac.

„Ei fac bani pe asta că tu le dai lor, dar tu faci bani pentru că îți trimit cei din Israel”

Ion Vitiuc spune că nu solicită să li se întoarcă restul banilor pe care i-au dat din acest împrumut, dar vrea ca Ion Bandalac să nu mai ceară banii de la ei, deoarece el consideră că au fost victimele unei scheme.

„Ceea ce cerem noi de la dânșii – nouă nu ne trebuie suma asta de bani, pentru că nu-i suma noastră, înțelegeți? Noi am fost ca un fel de curieri, am luat dintr-o parte și am dus în alta. Să se lămurească ei între dânșii și să ne dea nouă pace și gata. (…) El (Ion Bandalac, n.r.) a început să-mi scrie: «Când îi aduci banii mamei, că ai pus-o pe mama pe urechi». Și i-am spus: «Voi singuri v-ați pus pe urechi, pentru că voi acolo lucrați de o perioadă mare de timp. Voi nu lucrați de azi, de mâine. Cum adică, o persoană pe care tu nu o cunoști, pe care abia prima dată o vezi, tu poți să-i oferi așa sumă de bani. Tu ai știut precis că eu vin și iau, că eu sunt ca un fel de intermediar acolo, că eu vin și iau banii de la tine și mă duc și-i dau lor. Așa se primește. Voi așa lucrați. Ei fac bani pe asta că tu le dai lor, dar tu faci bani pentru că îți trimit cei din Israel»”, susține Ion Vitiuc.

Refuz de pornire a urmăririi penale. „Lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii”

Procuratura municipiului Chișinău a refuzat pornirea urmăririi penale și a clasat procesul penal inițiat la plângerea Ecaterinei Vitiuc. Organul de urmărire penală a „conchis că litigiul apărut între familia Vitiuc și familia Bucari poartă un caracter civil, soluționarea căruia poate fi doar în ordinea procedurii civile de către o instanță judecătorească” și că „în cazul dat, în acțiunile cet. Bucari Vitalie și Bucari Diana lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii”.

Au recunoscut că au luat doar suma de 30,3 mii de lei

În ordonanța privind refuzul de a porni urmărirea penală se menționează că au fost audiați Diana și Vitalie Bucari, care au recunoscut că au primit suma de 30,3 mii de lei pentru un pachet turistic pe care i l-au oferit Ecaterinei Vitiuc și pentru care a fost oferit bon fiscal. După ce Ecaterina a fost întoarsă din drum de autoritățile israeliene „din motive neclare”, după cum se arată în declarațiile lui Vitalie Bucari, ei i-au fost întorși banii. Soții Bucari au mai susținut că nu ar fi primit și alte sume de bani de la soții Vitiuc.

„Până la urmă, mama sa a fost convinsă și în acest sens a fost întocmită o recipisă”

De asemenea, a fost audiat Ion Bandalac, care a declarat că a fost contactat de Ion Vitiuc care, împreună cu socrul său, a venit la domiciliul din Telenești al lui Ion Bandalac „cu scopul de a împrumuta bani în sumă de 8000 de dolari SUA de la mama sa, Bandalac Maria”. Bandalac a declarat că „personal nu-l cunoaște” pe Ion Vitiuc și că „probabil, a aflat numărul său de telefon mobil prin niște cunoscuți comuni”. „Până la urmă, mama sa a fost convinsă și în acest sens a fost întocmită o recipisă scrisă de cet. Vitiuc Ion, precum că a primit bani în sumă de 8000 de dolari SUA pentru un termen de 12 luni pentru chestiuni personale”, după cum se mai arată în textul ordonanței. Bandalac mai menționează că știa despre faptul că Vitiuc urma să plece la muncă în Israel, dar că nu-i cunoaște pe Vitalie și Diana Bucari.

„Mai mulți bani a acumulat pe parcursul vieții din afacerea cu pâinea”

A fost audiată și mama sa, Maria Bandalac. Ea a declarat că este pensionară, dar că a avut o brutărie și un magazin unde comercializa produsele de panificație, astfel că „mai mulți bani a acumulat pe parcursul vieții din afacerea cu pâinea”. Maria Bandalac susține că a mai oferit asemenea împrumuturi și altor persoane, că le-a atacat în instanță atunci când acestea nu-și întorceau datoriile la timp și că așa va proceda și în cazul lui Ion Vitiuc dacă acesta nu-i va întoarce banii până la 1 iunie 2023. Ea a menționat și despre dobânda de 3800 de dolari pentru suma de 8000 de dolari împrumutată acestuia.

Potrivit lui Ion Vitiuc, până la sfârșitul lunii octombrie nu a fost acționat în judecată de către Maria Bandalac. Nici pe portalul instanțelor de judecată nu am găsit un asemenea litigiu, însă am descoperit mai multe litigii inițiate de Maria Bandalac împotriva mai multor persoane cărora le-a împrumutat bani.

„E foarte mare problemă, că asta e ilegal, domnișoară!”

Pentru a ne convinge dacă „Sofisebi Tur” SRL oferă servicii de angajare la muncă în Israel, am contactat-o pe Diana Bucari, pretinzând că dorim să plecăm la muncă în Israel. Reportera ZdG s-a prezentat ca fiind o tânără de 23 de ani, sub vârsta minimă legală pentru angajare în Israel, care este de 24 de ani pentru femei. Inițial, Diana Bucari a insistat să afle „de la cine ești” și după ce reportera ZdG a menționat numele unei persoane de legătură, aceasta i-a spus că discuția poate avea loc doar la oficiu și că ulterior va trimite prin mesaj adresa oficiului și lista actelor pe care trebuie să le aibă.

La scurt timp după convorbire, reportera ZdG a fost sunată de femeia pe care aceasta a menționat-o în discuția cu Diana Bucari drept persoana care i-a recomandat să apeleze la ea. Aceasta s-a arătat indignată de faptul că a fost menționat numele ei în discuția cu Diana Bucari.

Persoana de legătură: Eu doamnei Diana i-am spus că nu am dat numele tău, nu te cunosc. Doamna Diana nu o să vă ajute cu nicio informație, pentru că nu sunteți de la mine. Nu te poate ajuta, asta se face prin cineva, prin cine a fost la dânsa. Eu nu știu cine ești și numele meu îl folosiți degeaba.

ZdG: Nu știam că e o problemă.

Persoana de legătură: E foarte mare problemă, că asta e ilegal, domnișoară!

ZdG: Ce este ilegal?

Persoana de legătură: Păi, dacă știți numele și familia și numărul Dianei, cred că v-ați informat dacă ai 23 de ani.

„Putem să vă spunem că nu suntem vinovați absolut deloc de ceea ce ni se acuză și la moment nu dăm nicio declarație”

Am mers la oficiul „Sofisebi Tur” SRL din capitală, dar acolo am găsit ușa încuiată. Paznicul clădirii ne-a anunțat că cei pe care-i căutăm se află în alt oficiu, în aceeași clădire și că se ocupă de „perfectarea actelor pentru Bulgaria”. Diana și Vitalie Bucari au respins acuzațiile soților Vitiuc.

Diana și Vitalii Bucari, în oficiul „Sofisebi Tur” SRL

ZdG: Sunteți acuzați că ați luat niște bani de la Ecaterina și Ion Vitiuc. Îi cunoașteți?

Diana Bucari: Asta trebuie să fie demonstrat și nu-i corect. Solicităm respectuos să nu ne filmați. Putem să vă spunem că nu suntem vinovați absolut deloc de ceea ce ni se acuză și la moment nu dăm nicio declarație. Și vă rugăm să eliberați locul.

ZdG: Ei spun că le-ați cerut ca să meargă în Israel câte 6000 de euro de fiecare.

Diana Bucari: Nu-i corect. Ce spun, asta sunt doar aberații și spusele lor.

ZdG: Dar oferiți asemenea servicii? Duceți oameni în Israel?

Diana Bucari: Nu oferim. Vă rog să eliberați locul.

Diana Bucari

ZdG: V-am sunat ieri și dumneavoastră mi-ați spus că oferiți aceste servicii.

Diana Bucari: V-am spus că nu ofer și o să depun o plângere că mă filmați ilegal.

ZdG: Noi nu vă filmăm ilegal, sunteți într-un oficiu. I-ați trimis la Ion Bandalac din Telenești să împrumute bani?

Diana Bucari: Nu. Nu am oferit niciun serviciu pentru acești oameni.

ZdG: Cum nu le-ați oferit? Aveți un contract cu Ecaterina pentru un pachet turistic în Israel.

Diana Bucari: Eliberați locul!

Condamnată pentru trafic de persoane

În decembrie 2019, Diana Bucari a fost condamnată de Judecătoria Chișinău pentru trafic de persoane la opt ani cu executare în penitenciar pentru femei, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ce ține de angajarea în câmpul muncii pe un termen de cinci ani. Instanța a constatat că în 2016 Diana Bucari, care deținea o altă companie de turism atunci, a recrutat mai multe persoane, a organizat transportarea lor în Italia pentru a fi exploatate prin muncă. Termenul pedepsei se va calcula de la data intrării în vigoare a sentinței. În prezent, recursul ei se examinează la Curtea de Apel Chișinău, unde au avut loc mai multe ședințe de judecată.

„Asta e ponegrire. Nu știu despre ce vorbiți”

L-am contactat și pe Ion Bandalac pentru a răspunde acuzațiilor care i se aduc din partea soților Vitiuc. El nu a recunoscut faptul că ar fi împrumutat el sau mama lui bani familiei Vitiuc, deși a admis lucrul acesta în declarațiile consemnate în ordonanța procuraturii.

Ion Bandalac: Nu-i adevărat nimic. Asta dumneavoastră m-ați sunat să-mi povestiți nu știu ce la telefon.

ZdG: Dar îl cunoașteți pe Ion Vitiuc?

Ion Bandalac: Asta e ponegrire. Nu știu despre ce vorbiți.

ZdG: Dumneavoastră ați fost chemat și ați dat declarații la procuratură, la poliție.

Ion Bandalac: Doamnă, ați luat numărul meu nu știu de unde și vreți la telefon informații care nu vă aparțin. Nu înțeleg care-i treaba.

ZdG: I-ați împrumutat sau nu lui Ion?

Ion Bandalac: Nu vă dau niciun răspuns. Cu ce ocazie să vă dau răspunsuri de genul? Cine sunteți?

ZdG: Dar îi cunoașteți pe Vitalie și Diana Bucari?

Ion Bucari: Nu. Păi cum, dumneata mă suni și mă întrebi niște fapte, nici nu știu cine ești…

Ecaterina Vitiuc a contestat în instanță ordonanța procuraturii de neîncepere a urmăririi penale. O decizie de judecată pe acest caz nu a fost pronunțată deocamdată.

După ce a muncit în Israel o scurtă perioadă, acolo unde spune că a ajuns fără ajutorul companiei „Sofisebi Tur” SRL, Ion Vitiuc a revenit în R. Moldova. În prezent, soții Vitiuc se află la muncă într-o țară din Uniunea Europeană.