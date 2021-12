VIDEO, DOC/ Tranzacțiile cămătarului de la CNA: Detalii noi despre averea „milionarului în euro” din instituția abilitată să lupte cu corupția

Ghenadie Tanas, șeful Direcției generale urmărire penală a Centrului Naţional Anticorupţie, numit recent de la tribuna Parlamentului „milionarul în euro de la CNA”, deține oficial circa 100 de ha de terenuri agricole, iar fratele și mama celor doi au mai multe locuri de parcare atribuite unui bloc de locuit de pe strada Natalia Gheorghiu din Chişinău. În 2020, angajatul de la CNA s-a mutat cu traiul în apartamentul părinților, procurat în acest bloc, acum zece ani, și-a procurat o nouă Skoda Superb, care l-a costat întreg salariul și pensia luată de la CNA pentru ultimul an, și a scăpat basma curată după un control al averii și intereselor personale, inițiat de Autoritatea Națională de Integritate. Numele mamei și fratelui lui Ghenadie Tanas apar într-o serie de tranzacții imobiliare, conectate și la un prieten de-al bugetarului de la CNA.

ZdG a scris despre tranzacțiile din familia Tanas. Ulterior declarațiilor din Parlament, ZdG vă prezintă detalii noi despre apartamentele, casele, construcțiile comerciale, terenurile agricole ale angajatului CNA și afacerile rudelor sale, după ce a verificat informațiile despre averea familiei Tanas anunțate de la tribuna Parlamentului.

Ghenadie Tanas lucrează de mai mulți ani în cadrul CNA. A fost ofiţer de urmărire penală şi şef de secţie în cadrul Direcţiei Urmărire Penală, iar în martie 2013 a devenit şeful Direcţiei Teritoriale Nord a CNA. În 2019, a fost promovat în calitate de șef al Direcției Generale Urmărire Penală al instituției , la scurt timp după ce Ruslan Flocea a fost ales de Parlament director al CNA.

Ghenadie Tanas este șeful Direcției Generale Urmărire Penală a CNA din 1 octombrie 2019

Propulsarea lui Tanas în fruntea Direcției care gestionează întreg procesul de urmărire penală din cadrul CNA s-a produs chiar dacă, în 2017, ZdG a scris că funcționarul deținea bunuri mobile și imobile a căror valoare depășea veniturile sale declarate și că a practicat cămătăria, împrumutând mai multor persoane zeci de mii de euro.

De la tribuna Parlamentului s-a anunțat însă că Ghenadie Tanas și membrii familiei sale au și alte bunuri imobile, achiziționate în ultimii 10 ani, perioadă în care Tanas activa la CNA.

Acuzații în adresa angajatului CNA, de la tribuna Parlamentului

„În 2009, mama ofițerului anticorupție, profesoară la o simplă școală din sat, procură un imobil de 60 m.p. în Ungheni. În 2010, tatăl său, profesor de muzică, cumpără un apartament de 47 m.p. în Ungheni și unul nou, de 100 m.p., în Chișinău. Ulterior, în 2014 și 2015, tatăl și fratele oligarhului cumpără 24 de locuri de parcare în curtea aceluiași bloc. În 2010, mama mai cumpără o casă în Călărași, în același an fratele său intră în posesia unei case de locuit pe str. Eminescu în Ungheni. În 2012, tot el cumpără un apartament de 50 m.p. pe str. Boico în Ungheni, fratele său, în anii ce urmează, procură o casă de 89 m.p. și două imobile comerciale pe str. Musatov în Ungheni, cu suprafețe de 83 și 129 m.p.”, declara, pe 18 noiembrie, de la tribuna Parlamentului, deputatul Andrian Cheptonar, cu referire la Ghenadie Tanas, șeful Direcției Generale Urmărire Penală a C entrului Național Anticorupție (CNA).

Potrivit deputatului, Ghenadie Tanas deține, împreună cu mama și fratele său, și circa 500 de hectare de teren agricol.

„Părinții lui Ghena dețin în proprietate, pe lângă toate imobilele sus-menționate, 26 de terenuri cu o suprafață totală de 154 de hectare. Ghena deține pe nume propriu 373 de terenuri agricole, cu o suprafață totală de 350 de hectare. Deci, un total de 500 de hectare pe numele unui ofițer anticorupție. Cât despre bani cash, cu un an în urmă persoana dată umbla pe la firme de consultanță în domeniul energetic și întreba în ce să investească jumătate de milion de euro – în solare sau în eoliene”, a afirmat deputatul.

ZdG a verificat informațiile anunțate de alesul poporului și vă prezintă detalii despre apartamentele, casele, construcțiile comerciale, terenurile agricole ale angajatului CNA și afacerile rudelor sale.

În 2020, s-a mutat cu traiul în apartamentul părinților

În septembrie 2010, părinții angajatului CNA, foști profesori la școala din Petreşti, Ungheni, de unde au ridicat un salariu anual de câteva zeci de mii de lei, au procurat un apartament de 100,5 metri pătrați într-un bloc de locuit de pe str. Natalia Gheorghiu din Chişinău. Tot în acest bloc locativ, în septembrie 2015, Ghenadie Tanas a procurat un apartament de 63,1 metri pătrați. Tanas însă nu a locuit în el și a preferat să ofere bunul în chirie, mărindu-și veniturile, în perioada 2016-2017, cu circa 139 de mii de lei.

Bunul imobil a fost vândut în decembrie 2017, iar în prima lună a anului 2018, angajatul CNA a procurat un apartament de 69,4 metri pătrați cu 400 de mii de lei (20 de mii de euro) într-un bloc de locuit de pe str. Națională din Ungheni. Un an mai târziu, Tanas a vândut și acest apartament. Tranzacția declarată a fost de 35 de mii de euro (700 de mii de lei), adică cu aproape 300 de mii de lei mai mult decât valoare indicată la procurare.

Apartamentul de 100,5 metri pătrați de pe strada Natalia Gheorghiu din Chişinău, înregistrat pe numele părinților lui Ghenadie Tanas, în 2020 a intrat în posesia angajatului CNA, în baza unui contract de folosință.

Complexul locativ în care părinții angajatului CNA dețin un apartament. Tot aici, Ghenadie Tanas a deținut un imobil

Mama și fratele angajatului CNA, „afaceriști” cu locuri de parcare

Strada Natalia Gheorghiu din Chişinău este, de ani buni, un adevărat „centru de afaceri” pentru familia Tanas. ZdG a identificat cele 24 de locuri de parcare procurate de rudele lui Ghenadie Tanas, despre care s-a vorbit la tribuna Parlamentului.

Tot în acest complex locativ, familia Tanas gestionează 24 de locuri de parcare, procurate cu 1,5 milioane de lei

Conform datelor, la 5 mai 2015, fratele angajatului CNA, Adriano Tanas, pe atunci ofiţer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, cumpără 12 locuri de parcare, cu o suprafață totală de 215,2 metri pătrați, pentru care susține abia în declarația de avere din anul 2017 că a scos din buzunar 750 de mii de lei.

Câteva dintre locurile de parcare procurate de Adriano Tanas, fratele angajatului CNA

Trei zile mai târziu, la 8 mai 2015, Iulia Tanas, mama fraților Tanas procură 9 locuri de parcare, cu o suprafață totală de 166,3 metri pătrați. În septembrie 2016, Adriano Tanas cumpără alte 2 locuri de parcare, cu circa 133 de mii de lei, iar trei ani mai târziu, în septembrie 2019, un alt loc de parcare este procurat de mama lor. În total, Adriano Tanas și Iulia Tanas dețin 24 de locuri de parcare, procurate cu circa 1,5 milioane de lei. Locurile de parcare sunt date în chirie lunară locatarilor din acel bloc, construit de compania Glorinal.

Câteva dintre locurile de parcare procurate de Iulia Tanas, mama angajatului CNA

Tot în 2015 , fratele lui Ghenadie Tanas și soția sa au procurat un magazin de 83,2 metri pătrați și un depozit de 129,4 metri în orașul Ungheni, ambele construite pe un teren de 13 ari. În august 2021, Adriano Tanas divizează cele trei bunuri, iar o lună mai târziu vinde terenul și depozitul. În 2012, deși nu avea drept de proprietate asupra acestor bunuri, Adriano a luat un credit ipotecar de 100 de mii de euro și le-a pus în gaj.

Valoarea achizițiilor făcute de fratele angajatului CNA în perioada 2015-2016 depășește cu mult veniturile declarate de acesta. Conform declarațiilor de avere şi interese depuse de Adriano Tanas, în 2015 el a avut un salariu de 8 mii de lei, iar în 2016 a ridicat un salariu de 60 de mii de lei, în timp ce soția sa, angajată la Centrul de Sănătate Petreşti, a adus acasă 30 de mii de lei. Tot în 2016, fratele lui Ghenadie Tanas a vândut o Toyota Prius cu 9,8 mii de euro.

Tranzacții imobiliare între rudele angajatului CNA și prietenul Creciun

Adriano Tanas a deținut în perioada 2010-2014 și un teren cu o casă avariată pe el, pe str. M. Eminescu din Ungheni. Conform datelor de la Cadastru, terenul și construcția de pe acesta au aparținut administrației publice locale. În 2008, un oarecare Ghenadie Covaliu a obținut dreptul de proprietate, iar doi ani mai târziu fratele angajatului de la CNA a cumpărat bunul.

Adriano și Irina Tanas

Tot în 2010, de la Ion Covaliu, Adriano Tanas și soția sa Irina au cumpărat o casă de locuit de 88,6 metri pătrați de pe str. Băilești din Ungheni. Ca și în cazul precedent, bunul a aparținut administrației publice locale. La 27 iunie 2011, Adriano trece imobilul pe numele său, iar trei zile mai târziu, Ion Covaliu devine, din nou, proprietar al bunului. La 2 luni după aceasta, imobilul este cumpărat de Vitalie Creciun, pe care-l leagă o relație de prietenie cu frații Tanas, după cum a recunoscut Ghenadie Tanas, într-o discuție cu ZdG din 2017. Din septembrie 2014 Ion Covaliu figurează, din nou, drept proprietar al casei și al terenului.

Numele lui Vitalie Creciun figurează și într-o tranzacție imobiliară făcută de mama bugetarului de la CNA. În iunie 2010, Iulia Tanas a cumpărat , în orașul Călărași, o casă de locuit de 99,7 metri pătrați , pe un teren de 0,07 ha, unde se regăsesc și trei construcții accesorii. Imobilele au aparținut, începând cu 2002, unui oarecare Gheorghe Jornea. În iulie 2009, bunurile ajung în proprietatea lui Vitalie Creciun, iar peste jumătate de an acestea ajung din nou în proprietatea lui Gheorghe Jornea, de la care au fost procurate de mama lui Tanas. În iunie 2017, casa ajunge, din nou, în proprietatea lui Gheorghe Jornea.

O altă casă despre care s-a anunțat de la tribuna Parlamentului că a aparținut familiei Tanas este situată pe str. Solidarității din Ungheni. ZdG a constatat că bunul cu o suprafață de 59,3 metri pătrați a fost procurat de mama lui Ghenadie Tanas, în aprilie 2009. În octombrie 2011, casa a fost vândută unui consătean de-al ei.

În ultimii ani, părinții fraților Tanas au deținut în Ungheni cel puțin trei apartamente amplasate pe strada Ion Creangă și pe strada Ghenadie Crestiuc, în timp ce Adriano Tanas a avut un apartament într-un bloc de locuit de pe str. Boico.

100 ha de terenuri agricole, deținute oficial

De la tribuna Parlamentului s-a mai spus că angajatul CNA deține, înregistrate pe numele său, circa 350 de ha de terenuri agricole, majoritatea dintre ele fiind procurate în aprilie 2021. Conform declarațiilor de avere și interese depuse de Ghenadie Tanas, nu mai puţin de 93 ha de terenuri agricole au fost cumpărate în 2017 și l-au costat pe acesta puțin peste un milion de lei. De remarcat că 40 ha de terenuri agricole au fost cumpărate în primele trei luni ale anului 2017 și l-au costat pe Tanas circa 463 de mii de lei, aproape cât veniturile declarate oficial de acesta pentru anii 2015-2016.

Tot în 2017, șeful Direcției Generale Urmărire Penală a CNA a reușit să-i returneze fratelui său, Adriano Tanas, ajuns în 2019 șef al Serviciului detenție și escortă al IP Ungheni, un împrumut din două tranșe în sumă de 58 de mii de euro , echivalentul a 1,2 milioane de lei. Informații despre împrumut, dar și despre rambursarea împrumutului nu se regăsesc însă în declarațiile de avere și interese depuse de fratele său, Adriano Tanas.

Ghenadie Tanas a declarat pentru anul 2017 venituri oficiale de circa 2,2 milioane de lei. Majoritatea banilor, peste 1,3 milioane de lei, bugetarul susține că i-a primit drept donații la nunta sa, jucată în luna septembrie într-un local de lux din Chișinău.

Și-a cumpărat mașină cât întreg venitul de la CNA pentru ultimul an

Ghenadie Tanas și soția

Bugetarul de la CNA trece în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 un venit total de 511 mii de lei din salariu, pensie și indemnizații, iar soția acestuia, angajată a Agenției Servicii Publice, a ridicat un salariu de circa 118 mii de lei. Tot anul trecut, Tanas i-a vândut fratelui său mașina procurată, în 2011, în leasing și și-a cumpărat alta, tot o Skoda Superb, fabricată în 2019, pe care susține că a dat 500 mii de lei.

La capitolul bunuri imobile, Ghenadie Tanas declară un apartament de 60,8 metri pătrați, procurat în 2019 cu 22 de mii de euro, dar și apartamentul de 100 metri pătrați de pe strada Natalia Gheorghiu din Chişinău, unde drept proprietari figurează părinții acestuia. Tanas declară și cele 93 ha de terenuri agricole procurate în 2017.

Averea modestă a fratelui angajatului CNA

La rândul său, Adriano Tanas, care între timp a ajuns șef al Serviciului detenție și escortă al IP Ungheni, declară pentru anul 2020 un venit obținut din salariu și indemnizații de 139 de mii de lei, iar soția acestuia a avut un salariu de 14 mii de lei. El mai declară două terenuri agricole de 1,2 ha, donate în 2019, o casă de locuit și un garaj, donate în 2008, dar și cele 14 locuri de parcare de pe strada Natalia Gheorghiu din Chişinău. Acesta declară și mașina cumpărată de la fratele său.

ZdG a scris, în 2017, despre averea și tranzacțiile familiei Tanas. ANI și CNA nu au depistat încălcări

În 2017, Ghenadie Tanas a fost subiect al unei investigații a ZdG cu titlul „Tranzacțiile cămătarului de la CNA” . ZdG scria atunci că Ghenadie Tanas deținea bunuri mobile și imobile a căror valoare depășea veniturile sale declarate și că acesta a practicat cămătăria, împrumutând mai multor persoane zeci de mii de euro. Cel puţin, într-un caz documentat de ZdG Tanas a folosit-o pe mama sa, profesoară, pe post de creditor, iar în, cel puţin, patru cazuri Tanas a apelat la instanţa de judecată pentru a obliga datornicii să-i întoarcă aproximativ 60 de mii de euro. Litigiile în care a fost implicat Tanas nu se regăsesc în declarațiile cu privire la venituri şi proprietate ale angajatului CNA.

Vitalie Creciun, administratorul companiei „Lativex” SRL,

prieten al fraților Tanas



ZdG mai scria că localnicii din Ungheni spuneau atunci că Ghenadie Tanas ar deține, prin intermediul lui Vitalie Creciun, mai multe afaceri și clădiri, printre care două imobile pe strada Ghenadie Crestiuc și strada Feroviară din Ungheni, construite de „Lativex” SRL. Edificiul de pe strada Crestiuc găzduiește pizzeria Barin, înregistrată pe firma „Lativex” SRL, iar cel de pe strada Feroviară este oferit în locațiune magazinului instrumente.md.

„Lativex” SRL a fost fondată în 2004 și o are în calitate de fondatoare pe Eugenia Bectoraş, o pensionară care locuiește într-un apartament modest din Ungheni. Bectoraş are o cotă-parte de 99,62% din acest SRL, iar Vitalie Creciun – de 0,37%. Firma are adresa juridică în apartamentul pensionarei. „Băiatul meu construiește. I-am dat lui. Toată viața am strâns, am cumpărat şi am făcut”, spunea femeia în 2017.

Vitalie Creciun, asociat minoritar şi administrator al „Lativex”, susținea, în 2017, că cele două construcții sunt ridicate din sursele acumulate de familia sa pe parcursul mai multor ani și că Ghenadie Tanas nu era implicat în vreun fel.

După publicarea anchetei ZdG, CNA s-a autosesizat, a inițiat o anchetă de serviciu, iar la două luni a constatat „lipsa temeiurilor de atragere la răspundere disciplinară a angajatului CNA”. În 2016, Comisia Națională de Integritate (CNI), actuala Autoritate Națională de Integritate (ANI), a dispus neinițierea controlului averii în privința lui Ghenadie Tanas „din lipsa indicilor temeinici”. În luna martie 2020, în baza unei sesizări cu referire la investigația ZdG „TOP 10: Automobilele de lux ale ofițerilor de la CNA”, ANI a inițiat un nou control al averii și intereselor personale ale lui Ghenadie Tanas pentru perioada 2012-2020. În august 2021, procedura de control a fost încetată, din motiv că inspectorul de integritate nu a constatat „o diferență substanțială” între veniturile și cheltuielile angajatului CNA și ale soției lui.

Explicațiile angajatului CNA: „Nu-mi pot permite luxul de a mă apăra în presă”

Ghenadie Tanas, despre avere: Am spus și cu alte ocazii că toate averile mele au fost dobândite legal. Toate veniturile și proprietățile au fost și sunt declarate oficial. Au fost mai multe declarații speculative vizavi de averile mele, care au fost ulterior verificate atât de către Direcția securitate internă a CNA, cât și de către Autoritatea Națională de Integritate. Niciuna dintre aceste entități nu au găsit divergențe dintre veniturile și cheltuielile familiei mele, ba chiar au identificat venituri care depășesc cheltuielile. Este vorba despre acele venituri incluse la compartimentul nepublic din declarația de avere. ANI a emis actul de control cu concluzia că nu au fost constatate neconcordanțe. Consider că e o irosire de timp ca să dau aceleași explicații și să prezint aceleași dovezi pe care le-am oferit ANI, din moment ce autoritatea competentă a dat o soluție finală deja.

Despre bunurile și tranzacțiile imobiliare ale rudelor: Cât privește celelalte proprietăți, care mi-au fost atribuite mie și familiei de către unele persoane publice, pot să afirm cu certitudine că sunt din zona manipulărilor și speculațiilor. Ca să le pun capăt, am înaintat un demers către Procuratura Generală, prin care am solicitat să verifice din nou toate acele acuzații care au fost expuse public. Nu-mi pot permite luxul de a mă apăra în presă, implicându-mă în dezbateri informaționale, de aceea am procedat în conformitate cu legea și conform statutului funcției pe care o dețin. Nu am de gând să mă ascund sau să-mi fie rușine pentru averea pe care am construit-o prin muncă, e rușine să dobândești bunuri pe căi ilicite, ceea ce nu-mi poate fi imputat mie și familiei mele.