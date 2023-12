Frecvențe TV „în chirie”. Ce se întâmplă cu cele 12 posturi TV cu licența suspendată și ce urmează după ce starea de urgență nu va mai fi prelungită? 

Comisia pentru Situații Excepționale a suspendat, în doar un an, pe durata stării de urgență, licențele a 12 televiziuni. În scurt timp, starea de urgență nu va mai fi prelungită, iar Comisia își va înceta activitatea, posturile TV vizate însă nu și-au suspendat-o vreodată. Majoritatea au continuat să producă și să distribuie, sub o altă formă, același conținut: în timp ce unele au migrat pe frecvențele altor posturi TV, care anterior erau anonime, altele și-au intensificat activitatea în mediul on-line.

ZdG a analizat cum activitatea posturilor de televiziune a căror licență a fost suspendată (nu) a fost întreruptă prin deciziile CSE, dar și unde au migrat știrile și programele de divertisment ale acestor posturi TV.

La 16 decembrie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) anunța printr-o decizie că a fost suspendată activitatea a șase posturi TV: „TV6”, „Orhei TV”, „RTR Moldova”, „Primul în Moldova”, „Accent TV” și „NTV Moldova”.

Un an mai târziu, la 30 octombrie 2023, CSE dispune suspendarea licenței de emisie a altor șase posturi TV, unele dintre ele fiind chiar succesoarele unor canale a căror licență de emisie a fost suspendată anterior. În urma deciziei CSE, Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2 și Canal 3 nu mai emit în eter. Totuși, mai multe dintre programele celor 12 posturi TV ajung, în continuare, în casele oamenilor.

De la Orhei TV și TV6 la Orizont TV, apoi la Canal 5 – toate frecvențele duc la Șor

TV6 și Orhei TV, două dintre cele șase posturi de televiziune a căror licență de emisie a fost suspendată în luna decembrie a anului trecut erau afiliate lui Ilan Șor, fiind administrate prin intermediul firmei „Media Resurse” SRL de Dumitru Chitoroagă, care în 2019 a fost unul dintre candidații partidului „Șor”, declarat neconstituțional între timp, la alegerile parlamentare. La solicitarea autorităților, site-urile web ale celor două posturi de televiziune au fost blocate, iar licențele de emisie – suspendate, nu însă și activitatea instituțiilor media.

Canalul „TV6”, pe lângă conturile de pe rețelele de socializare, pe care a continuat să le gestioneze activ, a avut mai multe încercări de a crea noi pagini web, folosind mai multe trucuri: de la utilizarea unor domenii diferite, precum „.com”, „.ru” până la extensia „.live” și chiar „.press”, ultima variantă fiind și acum activă.

Pe de altă parte, site-ul web al canalului „Orhei TV” a rămas blocat, însă paginile de pe rețelele de socializare au continuat să fie întreținute cu articole jurnalistice publicate pe paginile web care foloseau numele celeilalte televiziuni administrate de Chitoroagă – „TV6”.

TV6 însă nu și-a menținut activitatea doar pe internet. La scurt timp după suspendarea licenței, canalul a migrat pe frecvența unui alt post TV, „Orizont TV”, care aparține companiei „ARCHIDOC GROUP” SRL, fondată și administrată de soții Cristina și Roman Gușan. Cei doi nu sunt direct conectați la partidul „Șor”. Totuși, firma acestora prin intermediul căreia au fondat canalul „Orizont TV”, potrivit unei investigații TV8, în cadrul alegerilor locale din 2023 a făcut o donație de 24 de mii de lei partidului „Șansă”, succesorul formațiunii „Șor”, coordonat neoficial de ex-deputatul Ilan Șor.

Pe pagina web a postului „Orizont TV” apare și un carton prin care utilizatorii sunt informați că „Tot ce iubeai la TV6, privește acum la Orizont TV!”, iar una dintre fețele cunoscute ale TV6, Diana Spătărel (concubina lui Alexei Lungu, președintele Partidului „Șansă”), publicase chiar și un video pe o rețea de socializare în care menționa că „explorăm orizonturi noi la Orizont TV”.

La începutul anului 2023, printr-un comunicat, „Media-Resurse” SRL puncta că firma își va continua activitatea, doar că într-un mod diferit, iar Orizont TV va fi un client căruia îi va presta servicii.

„În contextul sarcinilor de dezvoltare, necesității păstrării locurilor de muncă, la inițiativa colectivului, „Media-Resurse” SRL și-a reprofilat parțial activitatea și prestează servicii de producere, oferă tehnică în chirie și alte tipuri de servicii”, se arată în comunicatul publicat de Media-Resurse.

Totuși, la un an distanță, canalul „Orizont TV” care difuza „tot ce iubeai la TV6” a avut nu doar același program, aceleași fețe vorbitoare, ci și aceeași soartă ca TV6, licența de emisie fiindu-i suspendată.

Nu a trecut mult timp însă, și echipa TV6, care a făcut o escală de un an la Orizont TV, s-a integrat în programul unui alt post de televiziune, Canal 5, care din 2020 își are sediul fizic pe strada Ghioceilor din Chișinău, acolo unde se întindea holdingul media deținut de controversatul Vladimir Plahotniuc. Canal 5 este astăzi deținut de compania ​​„MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL, administratorul căreia este un oarecare Anton Bespalov, iar fondator – Vitalii Lients, un cetățean ucrainean. Dacă până de curând, Canal 5 nu era foarte activ în spațiul on-line, la începutul lunii decembrie a apărut pe Youtube, unde publică emisiuni ale TV6: „Puls”, „Moldova la Pachet”, „Hai să ne căsătorim!”, „Știri cu Diana Spătărel”, „Știri cu Victoria Pietraru”, iar o săptămână mai târziu, și-a creat pagină web, care pare a fi încă în proces de proiectare. De asemenea, pe paginile de Facebook ale Canal 5 și TV6 sunt publicate știri identice.

Am sunat la fiecare dintre cele trei numere de telefon indicate în lista proprietarilor beneficiari ai furnizorilor de servicii media de televiziune, publicată de CA, pentru a cere o reacție privind „migrarea” programului TV6 și Orizont TV pe Canal 5, însă două dintre acestea erau indisponibile, iar unul aparținea unui fost angajat al Canal 5, care însă nu mai lucrează de mult timp acolo, potrivit acestuia.

Programele RTR Moldova au migrat la Cinema 1

Postul de televiziune „RTR Moldova”, și el cu licența suspendată în decembrie 2022, este deținut în proporție de 50% de o organizație non-guvernamentală din Rusia – „Российское общество по организации и управлению проектами в области средств массовой информации и массовых коммуникаций”, în proporție de 25% – de „SB GRUP MEDIA” SRL, iar alte 25% îi revin Valentinei Stețco.

Potrivit unul articol publicat de ZdG, asociația din Rusia, la rândul ei, a fost fondată de cea mai mare bancă de stat rusească – „Sberbank”, de o altă bancă – „Vnesheconombank” și de o structură de stat în domeniul audiovizualului – Compania rusă de stat de radio și televiziune (VGTRK).

După invazia Rusiei asupra Ucrainei, Sberbank a fost supusă sancțiunilor din partea Statelor Unite, Canadei și Marii Britanii. Și Uniunea Europeană a propus aplicarea sancțiunilor asupra băncii rusești, deși nu a luat încă o decizie.

După hotărârea CSE, RTR Moldova a anunțat publicul că din 19 decembrie 2022, toate emisiunile și programele de știri RTR Moldova vor fi disponibile la un alt post de televiziune – „Cinema 1”, deținut în proporție de 100% de Irina Stețco, nora Valentinei Stețco, care figura și printre fondatorii firmei ce deținea RTR Moldova.

Anterior, Cinema 1 a fost sancționat de Consiliul Audiovizualului în repetate rânduri pentru că „nu și-a respectat propria concepție de programe” și că „prin preluarea programelor de știri și de emisiuni difuzate anterior la RTR Moldova, a comis un tertip și o eludare de la prevederile legislației audiovizuale”.

În toamna acestui an, familia Stețco a supus rebrandingului și un alt canal TV pe care-l gestionează prin intermediul companiei „Media Production” SRL condusă de Nichita Stețco, fiul Valentinei Stețco. Este vorba despre PEH TV care a devenit 7 TV.

Producătoarea generală Cinema 1: „Noi suntem o televiziune care nu aparține vreunui politician sau vreunui partid, așa cum e la modă în R. Moldova mai nou sau mai vechi”

Pentru că mai multe emisiuni de la canalul „RTR Moldova” căruia i-a fost suspendată licența au migrat pe frecvența postului „Cinema 1”, am discutat cu Rodica Cravcenco, producătoarea generală a postului „Cinema 1”, care a lucrat anterior la Accent TV, Primul în Moldova și RTR Moldova, pentru a afla dacă televiziunea pe care o coordonează a preluat nu doar unele produse media, ci și elemente din politica editorială.

„De când am venit la cârma colectivului Cinema 1, politica editorială este una curată, echidistantă, obiectivă. Noi dăm publicului ceea ce consumă: filme și seriale, indiferent de ce proveniență sunt acestea. Dacă e sau nu influențată politica editorială? Nu. O spun cu pieptul deschis, o influențez eu, iar eu sunt pentru echidistanță și obiectivitate, nu ne-a spus nimeni ce să facem, pe cine să preferăm. Noi suntem o televiziune care nu aparține vreunui politician sau vreunui partid, așa cum e la modă în R.Moldova mai nou sau mai vechi”, susține Rodica Cravcenco.

Întrebată dacă nu vede o problemă în faptul că mai mulți jurnaliști care activează la Cinema 1, despre care spune că transmite informații echidistant și obiectiv, au fost în trecut angajați la televiziuni controlate politic, Rodica Cravcenco a punctat că Cinema 1 mizează pe profesionalismul jurnaliștilor și nu pune etichete.

„Jurnaliștii migrează de la o instituție media la alta. Când avem profesioniști și oameni care vor să lucreze în R. Moldova, nu le punem etichete din start. În R. Moldova poate sunt numărați pe degete jurnaliștii care muncesc pentru o ideologie, restul muncesc pentru salariu și atunci ne punem întrebarea: îi lăsăm în stradă?”

Cât despre o eventuală colaborare dintre Cinema 1 și 7 TV, ambele aparținând aceleiași familii – Stețco, producătoarea a spus că „tot ce știu este că procurăm același conținut”.

Și Irina Stețco, cea care deține postul „Cinema 1”, a menționat că nu există o colaborare între cele două televiziuni și că ea a devenit proprietara canalului în 2013, înainte de a se căsători cu Victor Stețco.

Primul în Moldova și ITV au împărțit același program și aceeași soartă – suspendarea licenței

În decembrie 2023, și cele două televiziuni fondate de Societatea Comercială „Telesistem TV” SRL – „Primul în Moldova” și „Accent TV”, au fost afectate de decizia CSE privind suspendarea licențelor unor posturi de televiziune. Acestea au fost scoase din grila TV, iar paginile web ale acestora au fost blocate.

Primul în Moldova și-a creat o nouă pagină web, care este și acum activă – primul.info, iar în vara acestui an a migrat pe frecvența canalului „ITV”. Acest lucru este vizibil prin preluarea de către ITV a mai multor emisiuni difuzate anterior de Primul în Moldova, dar și prin activitatea de pe rețelele de socializare a acestor instituții. Atât pe pagina de Facebook a canalului „Primul în Moldova”, cât și pe contul de Youtube, sunt distribuite produse care au sigla ITV.

Sursă: Facebook/ Primul în Moldova

ITV, postul înființat de compania „MEDIA PRO GROUP” SRL, care este administrată de o oarecare Natalia Poleacova, nu a difuzat prea mult propaganda postului „Primul în Moldova”, întrucât licența de emisie i-a fost suspendată la sfârșitul lui octombrie 2023. Totuși, canalul continuă să producă și să distribuie știri și emisiuni pe care le promovează prin intermediul rețelelor de socializare.

Accent TV, cea de-a doua televiziune fondată de „Telesistem TV” SRL, și-a încetat activitatea.

NTV, cu licența suspendată prin decizia CSE, a renunțat definitiv la licența de emisie

„Exclusiv Media” SRL, deținută în proporție de 100% de Ludmila Furculiță, soția deputatului socialist Corneliu Furculiță, este compania-mamă a două televiziuni: „NTV Moldova” și „Exclusiv TV”.

Prin decizia CSE din decembrie anul trecut, licența postului „NTV Moldova” a fost suspendată, iar programele au fost integrate de televiziunea-soră, „Exclusiv TV”.

Între timp, la sfârșitul lunii octombrie a acestui an, la cererea companiei „Exclusiv Media” SRL, canalului NTV Moldova i-a fost retrasă licența de emisie de către Consiliul Audiovizualului.

„Exclusiv Media” SRL însă își continuă activitatea prin intermediul celuilalt canal pe care îl deține, Exclusiv TV, care este prezent atât în grila TV, cât și în spațiul on-line, unde distribuie știri și plasează emisiuni care anterior erau difuzate de NTV Moldova.

Prime-ul afiliat lui Plahotniuc s-a divizat

Canalul „Prime TV”, căruia i-a fost suspendată licența de emisie în urma hotărârii CSE de la sfârșitului lunii octombrie 2023, aparține holdingului media controlat de fostul politician Vladimir Plahotniuc, prin intermediul companiei „General Media Group Corp” SRL, pe care o deține în proporție de 100%, adresa fizică și cea juridică fiind pe strada Ghioceilor din capitală.

La scurt timp de la înlăturarea postului „Prime TV” din grila de canale TV, unele concepte ale emisiunilor difuzate anterior de postul de televiziune afiliat lui Plahotniuc au fost preluate de alte două canale TV: „Mega TV” și „One TV”.

Mega TV, care anterior era numit „CTC Mega TV”, aparține companiei „Real Radio”, administrată de o oarecare Elena Cudinova-Ghilescu. Din 2020 însă, compania care administrează postul TV își are sediul la aceeași adresă unde poate fi găsită firma lui Plahotniuc, „General Media Group Corp”, în gestiunea căreia sunt două dintre posturile TV cu licența suspendată, „Prime TV” și „Publika TV” – strada Ghioceilor din Chișinău.

Deși profitul net pentru anul 2022 al companiei care deține postul „Mega TV” este de -1,96 milioane de lei, iar venitul din vânzări este în descreștere, canalul a preluat mai multe emisiuni de la Prime TV și Canal 2, ambele afiliate lui Plahotniuc.

„100 de moldoveni au zis”, „Telemagazin”, „Destine”, „neREDactat cu Rodica Ciorănică”, „Mama Mia” – acestea sunt emisiuni ale Prime și Canal 2 care acum sunt difuzate de Mega TV.

Cudinova-Ghilescu nu ne-a răspuns la telefon pentru a discuta. În consecință, i-am transmis întrebările în scris, dar tot nu am primit un răspuns.

One TV, post de televiziune care aparține Societății cu Răspundere Limitată „SFC Media”, fondată de Dan Pascari, este succesoarea unui canal care nu se bucura de o mare popularitate – „Legal TV”. După ce în luna august, „SFC Media” SRL a solicitat Consiliului Audiovizualului să fie perfectată licența pentru canalul „Legal TV”, la începutul lunii septembrie, CA a aprobat noua structură de programe, noua denumire și sigla.

La One TV, care a fost lansat la începutul acestei toamne, pot fi acum văzute două dintre emisiunile difuzate anterior la Prime – „Vorbește Moldova”, care a luat un alt nume, „Aici Moldova” și „Prima oră”, care este numită „Dimineața cu Lili Lozan și Eugen Bulgaru”. De asemenea, mai mulți jurnaliști angajați anterior la televiziunile afiliate lui Plahotniuc au migrat la postul One TV.

Fondatorul firmei care a deschis One TV, Dan Pascari, nu are vreo legătură directă cu Vladimir Plahotniuc, cel care deținea postul Prime TV. Din luna octombrie 2023, Pascari este administratorul companiei „Panesta Group”, înființată de membri ai familiei lui Petru Jelihovschi, cel care a coordonat anterior două dintre televiziunile afiliate direct lui Plahotniuc – Prime TV și Publika TV.

Dan Pascari a refuzat să ne ofere răspunsuri, punctând că nu mai este administratorul firmei și ne-a oferit numărul de contact al noii administratoare, jurnalista Ana Butnariuc.

Directoarea ONE TV: „Acest proiect media nu este al unui fost sau actual politician”

Ana Butnariuc, directoarea postului „ONE TV”, susține că singura legătură dintre Prime și One TV sunt jurnaliștii care au acceptat să se alăture echipei de creație a noului canal televizat.

Ana Butnariuc

„Televiziunea «ONE TV». nu are legătură cu postul «Prime TV», iar modul insistent prin care se fac aceste insinuări pe canale obscure de telegram deja de câteva luni demonstrează că anumite forțe și grupuri de interese urmăresc blocarea dezvoltării industriei audiovizuale și a presei TV profesioniste în Moldova. Din luna aprilie 2023, postul de televiziune «PRIME» nu a difuzat până în toamnă știri și programe de divertisment. O parte a colegilor mei au plecat în alte redacții, o altă parte au așteptat reluarea producerii programelor pentru PRIME. Iar o parte din echipa PRIME a acceptat propunerea să facă parte din echipa noilor proiecte media «ONE TV» și «STAR TV». Este un proces dificil lansarea celor 2 proiecte, așa cum bugetul alocat pentru acest start este raportat la realitățile comerciale din audiovizualul moldovenesc, dar ceea ce am reușit să realizăm până acum confirmă că mai important este potențialul creativ și profesionalismul unei echipe care știe să facă televiziune. Faptul că o parte din jurnaliști și realizatorii de emisiuni au decis încă în vara acestui an că nu mai vor să rămână la PRIME și au decis să facă ceea ce știu ei mai bine, nu este motiv pentru a se afirma că s-a făcut un transfer de programe de la un post la altul. Nu există asemănări nici la concept, nici la grafică, nici la denumiri. Reiterez că acest proiect media nu este al unui fost sau actual politician”, menționează Butnariuc pentru ZdG.

Mai mult, aceasta spune că Plahotniuc nu ar avea nicio influență asupra canalului prin intermediul lui Jelihovschi.

„Petru Jelihovschi este un profesionist în domeniul televiziunii, are experiență, viziune, cunoștințe acumulate pe parcursul experienței sale și mă bucur că a decis să-și continue activitatea în industria audiovizuală după ce și-a încetat activitatea în funcția de director Prime. Posturile de televiziune «ONE TV» și «STAR TV» nu au agendă politică, sunt proiecte media comerciale realizate de profesioniști, iar de asta vă puteți convinge pornind televizorul și urmărind programele noastre”, a adăugat Ana Butnariuc.

Canal 2 și Canal 3, resemnate, iar Publika TV – cu o nouă extensie a site-ului web

Și alte trei canale din holdingul media controlat de Plahotniuc au rămas temporar fără licență: Publika TV, care aparține companiei „General Media Group Corp” SRL, fondată de Vladimir Plahotniuc, Canal 2 și Canal 3, care aparțin firmei „Telestar Media” SRL. Telestar Media SRL a ajuns deja în procedură de faliment şi va trece prin procesul de lichidare a patrimoniului. Recent, la „General Media Group Corp” SRL, în calitate de administrator a fost instalat Oleg Cristal, fost consilier al lui Plahotniuc și fost director de știri la Publika TV. Anterior, el a administrat posturile de televiziune „Canal 2” și „Canal 3” care de asemenea făceau parte din holdingul media al lui Plahotniuc. La începutul anului 2020, Cristal susținea că nu mai colabora cu televiziunile oligarhului.

În timp ce Canal 2 și Canal 3 și-au încetat activitatea, așa cum prevedea dispoziția CSE, Publika TV și-a schimbat extensia pe site-ul web, devenind www.publika.media și continuă să distribuie știri.

Ce urmează?

Oficial, licențele celor 12 posturi TV au fost suspendate pe perioada stării de urgență. La începutul lunii decembrie însă, premierul Dorin Recean a precizat în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, fără să ofere detalii, că ​​„Guvernul pregătește și a pregătit, și iată și a adoptat mai multe pachete legislative care să permită Guvernului să gestioneze astfel de situații în afara stării de urgență. Prin urmare, cele 12 televiziuni care sunt despre propagandă și despre finanțare ilegală, despre propagandă și deservirea unor grupări criminale, nu vor putea să emită în eter mai departe. Chiar dacă se termină starea de urgență, cele 12 canale nu vor putea să funcționeze.”

„Faptul că reprezentanții grupărilor criminale care stau în spatele acestor posturi încearcă să ocolească legea și să supună populația țării noastre la propagandă și atac informațional din partea Kremlinului, reprezintă încă o dovadă a scopului lor real: destabilizarea țării, provocarea dezbinării și urii în societate, deturnarea cursului european”, consideră Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Dorin Recean, tot el președintele CSE.

Întrebat care sunt acțiunile concrete întreprinse pentru ca posturile cu licența suspendată să nu reapară în grila TV, Vodă a menționat că „instituțiile statului lucrează la un mecanism prin care posturile de televiziune care slujesc aceste grupări nu vor reveni în eter după expirarea perioadei de stare excepțională.”