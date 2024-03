Cum răspunde Irina Vlah la întrebările despre Putin, călătoriile la Moscova și războiul din Ucraina?

Deși în ultimii ani și-a schimbat retorica în una pro-europeană, ex-bașcana autonomiei găgăuze rămâne fidelă traseului Chișinău – Moscova, fără a ezita să pozeze cu portretul lui Putin pe fundal. Chiar dacă, potrivit unor informații în posesia cărora a intrat Ziarul de Gardă, în ultimele 12 luni, Irina Vlah a fost la Moscova de mai multe ori, ultima dată – chiar la începutul acestui an, înainte de a lansa mai multe inițiative politice, ex-bașcana a refuzat să vorbească despre aceste călătorii, spunându-ne că… nu-și amintește. Politiciana, activă în mediul on-line, „a uitat” să anunțe despre aceste vizite și pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

În timp ce pregătea proiectul său de relansare în politica națională, menținând o retorică pro-europeană, Vlah continua cu regularitate să zboare la Moscova. După invazia Rusiei în Ucraina, cursa directă Chișinău – Moscova a fost anulată, iar Vlah poate ajunge în Federația Rusă prin Istanbul (Turcia) sau Erevan (Armenia).

Potrivit unor informații analizate de Ziarul de Gardă, în perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2024, Irina Vlah a fost în Federația Rusă de mai multe ori, via Istanbul sau Erevan. Totuși, chiar dacă este foarte activă pe rețelele de socializare, aceasta a făcut publică doar una dintre vizitele efectuate în țara lui Putin. Aceasta avea loc spre finalul mandatului său, în perioada 16-19 mai 2023, când Vlah participa la al XIV-lea Forum Economic Internațional „Rusia – Lumea Islamică: KazanForum”, de unde a publicat mai multe fotografii. Irina Vlah a ajuns în Federația Rusă zburând prin Istanbul.

Despre celelalte vizite, Irina Vlah a preferat să nu vorbească în public.

Vlah: „De ce dumneavoastră puneți asemenea întrebare și de unde luați această informație”

La o conferință de presă, la 13 februarie 2024, întrebată de ZdG când a fost ultima oară în Federația Rusă, ex-bașcana Găgăuziei s-a arătat surprinsă de întrebare, refuzând să ne ofere un răspuns.

ZdG: Când ați fost ultima oară în Federația Rusă?

I. Vlah: Pentru mine e interesant de ce dumneavoastră puneți asemenea întrebare și de unde luați această informație.

ZdG: Dumneavoastră, în mai, ați publicat mai multe fotografii privind participarea la o conferință. Aș vrea să știu dacă de atunci ați mai fost în Federația Rusă.

I. Vlah: Am avut multe deplasări în această perioadă. Am fost chiar și la Bruxelles, și în Turcia. Eu nu sunt gata să răspund la această întrebare.

Vlah a adăugat că „R. Moldova trebuie să fie parte a Uniunii Europene” și „că țara noastră trebuie să aibă relații bune” cu toate statele.

„O vedem pe doamna președinte care spune mereu că noi trebuie să avem dușmani. Eu am altă viziune și altă politică. Eu cred că permanent țara noastră trebuie să aibă relații bune și cu vecinii, și cu partenerii noștri, nu contează unde este acea țară”, a punctat Vlah.

Putin, „în spatele” Irinei Vlah

Deși se declară, mai nou, pro-europeană și este „împotriva fiecărui război care este în lume”, după vizita sa în Federația Rusă din perioada 16-19 mai 2023, Vlah a publicat fără ezitare o fotografie care se află în disonanță cu poziția sa declarată față de „fiecare război care este în lume”. În spatele Irinei Vlah apare chiar portretul lui Vladimir Putin, președintele statului care a invadat Ucraina la 24 februarie 2022.

Întrebată de Ziarul de Gardă în cadrul aceluiași eveniment din 13 februarie 2024 care este poziția ei față de războiul din Ucraina și dacă consideră că Rusia este stat agresor, Vlah s-a arătat nedumerită de ce nu o întrebăm și despre războiul din Israel.

ZdG: Care este poziția dumneavoastră față de războiul din Ucraina?

I. Vlah: Noi suntem împotriva fiecărui război care este în lume.

ZdG: Dar considerați sau nu că Rusia este agresorul?

I. Vlah: Nu vorbiți despre războiul din Israel? Nu vorbiți despre alte războaie? Că în lume sunt multe situații dificile…

ZdG: Acesta ne afectează direct pe noi.

I. Vlah: Noi trebuie să lucrăm pentru pace.

La fel cum a refuzat să ne spună dacă ea crede că Rusia este statul agresor care se face vinovat de războiul din Ucraina, Vlah nu a acceptat să ne spună nici care este părerea sa despre Vladimir Putin – anterior a avut mai multe întâlniri cu acesta.

ZdG: Dar despre Putin ce puteți să ne spuneți? Aveți o fotografie pe fundalul căreia este portretul acestuia.

I. Vlah: Astăzi noi despre ce vorbim, despre neutralitatea țării sau despre Putin?

ZdG: Mi-ați răspuns la mai multe întrebări, de ce nu ați răspunde și la aceasta?

I. Vlah: Eu am multe fotografii – cu Erdogan, cu Orban, cu prințul României.

ZdG: Atunci caracterizați-i pe toți în trei cuvinte!

I. Vlah: Nu pot, pentru că am o listă mare pentru a vorbi despre fiecare.

ZdG: Atunci spuneți-ne doar despre Putin!

I. Vlah: Cu multe persoane am relații foarte bune.

ZdG: Dar cu Putin ce relații aveți?

I. Vlah: Acum nu am, acum nu am…

Irina Vlah a activat în calitate de juristă la Inspectoratul Fiscal din orașul Ceadîr-Lunga până în 2003. Ulterior, timp de doi ani, a deținut funcția de şef al Direcţiei Juridice din cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei. În 2005, Vlah a ajuns pe scena politică din R. Moldova, devenind deputată pe lista Partidului Comuniștilor. Zece ani mai târziu, în 2015, a fost aleasă bașcană a autonomiei găgăuze, fiind susținută de Partidul Socialiștilor din R. Moldova, funcție pe care a deținut-o, timp de două mandate, până în 2023. În tot acest timp, Vlah a susținut o retorică pro-Kremlin.

