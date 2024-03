VIDEO Irina Vlah, „pro-europeana” de pe cursa Chișinău – Moscova. Întrebări fără răspuns

„«Viitorul Moldovei este alături de Europa» nu este doar un slogan sau steag pe clădiri”, afirmă Irina Vlah, tot ea autoarea sloganului „Este în puterile noastre să fim cu Rusia!”

Deși în ultimii ani și-a schimbat retorica în una pro-europeană, ex-bașcana autonomiei găgăuze rămâne fidelă traseului Chișinău – Moscova, fără a ezita să pozeze cu portretul lui Putin pe fundal. Chiar dacă, potrivit unor informații în posesia cărora a intrat Ziarul de Gardă, în ultimele 12 luni, Irina Vlah a fost la Moscova de mai multe ori, ultima dată – chiar la începutul acestui an, înainte de a lansa mai multe inițiative politice, ex-bașcana a refuzat să vorbească despre aceste călătorii, spunându-ne că… nu-și amintește. Politiciana, activă în mediul on-line, „a uitat” să anunțe despre aceste vizite și pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

Mai mult, în timp ce Irina Vlah, mai nou președintă a Platformei Moldova, lansează campania „Vocea Poporului”, Patriarhul Kiril, care s-a declarat susținător al lui Putin încă de la începutul invaziei în Ucraina, prin „vocea” reprezentanții Mitropoliei Moldovei, o decorează cu un ordin venit tocmai de la Moscova.

Aflată la finalul celui de-al doilea mandat de bașcană a autonomiei găgăuze, nefiind eligibilă pentru al treilea mandat, Irina Vlah anunța la mijlocul lunii iulie 2023, în cadrul emisiunii „Moldova LIVE” de la postul Exclusiv TV, finanțat de socialiști, că planifică să se lanseze în politica națională la început de toamnă cu un proiect, fără a preciza însă dacă este vorba despre un partid sau o altă inițiativă.

În luna septembrie însă, singura lansare a fost cartea autobiografică „Profesia mea e politica”, eveniment la care au participat mai multe nume cunoscute, printre care Ion Chicu, Chiril Lucinschi sau Alexandr Stoianoglo, fostul procuror general al R. Moldova. Parcursul ei politic, început în 2005, a fost marcat de Partidul Comuniștilor (PCRM) și cel al Socialiștilor (PSRM), ambele partide fiind promotoare ale retoricii Moscovei.

Sursă: Facebook/ Irina Vlah

„Platforma Moldova”

Lansarea promisă pentru începutul toamnei a venit însă odată cu mijlocul lunii noiembrie, atunci când Vlah a făcut anunțul privind crearea Asociației Obștești „Platforma Moldova” – „o platformă care trebuie să ne unească”.

„Experiența mea în politică arată că viitorul Moldovei este alături de Europa – nu este doar un slogan sau steag pe clădiri. Sunt convinsă că Moldova europeană înseamnă justiție socială și egalitate în fața legii pentru toți cetățenii”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a Irinei Vlah cu o zi înainte de lansare.

Cursele Chișinău-Istanbul care duc spre Moscova?

În timp ce pregătea proiectul său de relansare în politica națională, menținând o retorică pro-europeană, Vlah continua cu regularitate să zboare la Moscova. După invazia Rusiei în Ucraina, cursa directă Chișinău – Moscova a fost anulată, iar Vlah poate ajunge în Federația Rusă prin Istanbul (Turcia) sau Erevan (Armenia).

Potrivit unor informații analizate de Ziarul de Gardă, în perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2024, Irina Vlah a fost în Federația Rusă de mai multe ori, via Istanbul sau Erevan. Totuși, chiar dacă este foarte activă pe rețelele de socializare, aceasta a făcut publică doar una dintre vizitele efectuate în țara lui Putin. Aceasta avea loc spre finalul mandatului său, în perioada 16-19 mai 2023, când Vlah participa la al XIV-lea Forum Economic Internațional „Rusia – Lumea Islamică: KazanForum”, de unde a publicat mai multe fotografii. Irina Vlah a ajuns în Federația Rusă zburând prin Istanbul.

Despre celelalte vizite, Irina Vlah a preferat să nu vorbească în public.

Sursă: Facebook/ Irina Vlah

Marți, 13 iunie 2023 – Irina Vlah publică două postări în care menționează că se află la Comrat. Spre seară, aceasta decolează cu avionul de pe cursa Chișinău-Istanbul. Urmează patru zile de „repaus” în postările de pe Facebook. Pe 18 iunie, revenită în țară, Vlah își reia activitatea pe rețelele de socializare, fără însă a menționa despre ieșirea sa din țară. Surse ale ZdG susțin că aceasta a fost în Rusia.

Dimineața zilei de 19 iulie 2023, aproape ora 8:00 – Vlah părăsește din nou R. Moldova și decolează tot spre Istanbul. La 21 iulie 2023, deși era departe de țară, Vlah distribuie un video despre Găgăuzia. Urmează mai multe zile de tăcere pe pagina de Facebook a Irinei Vlah. Pe 29 iulie, aceasta revine în țară.

4 august 2023, dimineața – Vlah pleacă din nou spre Istanbul. Situația se repetă, nicio postare pe pagina sa de Facebook. Revine pe 16 august 2023 în țară.

20 noiembrie 2023, dimineața – Irina Vlah din nou pleacă spre Istanbul. Patru zile de aflare în afara R. Moldova, patru postări diferite, în niciuna însă nu menționează locația în care s-a aflat.

21 ianuarie 2024, aproape de miezul nopții – Irina Vlah pleacă spre Erevan, o altă capitală care face conexiunea Chișinău-Moscova. Revine în data de 24 ianuarie curent cu ruta Istanbul-Chișinău. În fiecare dintre cele trei zile aflate în afara țării, Vlah publică postări, dar, ca de obicei, niciuna nu reflectă locul în care aceasta s-a aflat și întâlnirile pe care le-a avut.

Zborurile spre Istanbul care au fost anunțate de Irina Vlah

Nu a fost tot timpul așa. Unele vizite în afara țării ex-bașcana le-a făcut publice. Pe 13 martie 2023, puțin după ora 8 dimineața, de exemplu, Irina Vlah pleacă spre Istanbul, acolo unde participă la Summitul Economic Euro-Asiatic. Pe rețelele de socializare, ex-bașcana anunță participarea sa la acest eveniment. 15 martie 2023, trecut de ora 8 seara, Irina Vlah aterizează în R. Moldova.

Sursă: Instagram/ Irina Vlah

2 iunie 2023, o nouă decolare spre Istanbul a Irinei Vlah. Aceasta publică un video pe rețelele de socializare în care își anunță plecarea sa la reînvestirea lui Recep Erdogan în funcția de președinte, eveniment care are loc la Ankara, capitala Turciei. 5 iunie 2023, dimineața, Irina Vlah revine în țară.

Sursă: Facebook/ Irina Vlah

3 iulie 2023, Irina Vlah decolează spre Varșovia, de unde pleacă la Bruxelles, Belgia, și își anunță public vizita. Patru zile mai târziu, Vlah revine în țară, la fel, prin intermediul cursei Varșovia – Chișinău.

Sursă: Facebook/ Irina Vlah

Vlah: „De ce dumneavoastră puneți asemenea întrebare și de unde luați această informație”

La o conferință de presă, la 13 februarie 2024, întrebată de ZdG când a fost ultima oară în Federația Rusă, ex-bașcana Găgăuziei s-a arătat surprinsă de întrebare, refuzând să ne ofere un răspuns.

Irina Vlah, surprinsă de întrebările ZdG

ZdG: Când ați fost ultima oară în Federația Rusă?

I. Vlah: Pentru mine e interesant de ce dumneavoastră puneți asemenea întrebare și de unde luați această informație.

ZdG: Dumneavoastră, în mai, ați publicat mai multe fotografii privind participarea la o conferință. Aș vrea să știu dacă de atunci ați mai fost în Federația Rusă.

I. Vlah: Am avut multe deplasări în această perioadă. Am fost chiar și la Bruxelles, și în Turcia. Eu nu sunt gata să răspund la această întrebare.

Vlah a adăugat că „R. Moldova trebuie să fie parte a Uniunii Europene” și „că țara noastră trebuie să aibă relații bune” cu toate statele.

„O vedem pe doamna președinte care spune mereu că noi trebuie să avem dușmani. Eu am altă viziune și altă politică. Eu cred că permanent țara noastră trebuie să aibă relații bune și cu vecinii, și cu partenerii noștri, nu contează unde este acea țară”, a punctat Vlah.

Putin, „în spatele” Irinei Vlah

Deși se declară, mai nou, pro-europeană și este „împotriva fiecărui război care este în lume”, după vizita sa în Federația Rusă din perioada 16-19 mai 2023, Vlah a publicat fără ezitare o fotografie care se află în disonanță cu poziția sa declarată față de „fiecare război care este în lume”. În spatele Irinei Vlah apare chiar portretul lui Vladimir Putin, președintele statului care a invadat Ucraina la 24 februarie 2022.

Întrebată de Ziarul de Gardă în cadrul aceluiași eveniment din 13 februarie 2024 care este poziția ei față de războiul din Ucraina și dacă consideră că Rusia este stat agresor, Vlah s-a arătat nedumerită de ce nu o întrebăm și despre războiul din Israel.

ZdG: Care este poziția dumneavoastră față de războiul din Ucraina?

I. Vlah: Noi suntem împotriva fiecărui război care este în lume.

ZdG: Dar considerați sau nu că Rusia este agresorul?

I. Vlah: Nu vorbiți despre războiul din Israel? Nu vorbiți despre alte războaie? Că în lume sunt multe situații dificile…

ZdG: Acesta ne afectează direct pe noi.

I. Vlah: Noi trebuie să lucrăm pentru pace.

La fel cum a refuzat să ne spună dacă ea crede că Rusia este statul agresor care se face vinovat de războiul din Ucraina, Vlah nu a acceptat să ne spună nici care este părerea sa despre Vladimir Putin – anterior a avut mai multe întâlniri cu acesta.

ZdG: Dar despre Putin ce puteți să ne spuneți? Aveți o fotografie pe fundalul căreia este portretul acestuia.

I. Vlah: Astăzi noi despre ce vorbim, despre neutralitatea țării sau despre Putin?

ZdG: Mi-ați răspuns la mai multe întrebări, de ce nu ați răspunde și la aceasta?

I. Vlah: Eu am multe fotografii – cu Erdogan, cu Orban, cu prințul României.

ZdG: Atunci caracterizați-i pe toți în trei cuvinte!

I. Vlah: Nu pot, pentru că am o listă mare pentru a vorbi despre fiecare.

ZdG: Atunci spuneți-ne doar despre Putin!

I. Vlah: Cu multe persoane am relații foarte bune.

ZdG: Dar cu Putin ce relații aveți?

I. Vlah: Acum nu am, acum nu am…

Irina Vlah și „Vocea Poporului”

La sfârșitul lunii februarie, președinta Platformei Moldova, Irina Vlah, a mai făcut o lansare – campania „Vocea Poporului”.

Irina Vlah, la briefingul de lansare a campaniei „Vocea Poporului”, captură, Facebook/ Irina Vlah

În discursul său din cadrul unui briefing de presă, Vlah a menționat că oricine știe cine sunt adevărații dușmani ai poporului.

„Dar iată că lucrurile au devenit extrem de clare şi acum oricine știe cine sunt adevărații dușmani ai poporului – cei care distrug zi de zi viața oamenilor şi ne demonstrează cu fiecare ocazie că nu le pasă de această țară, de cetățeni. […] În această situație, împreună cu colegii din Platforma Moldova, am decis să demarăm o amplă campanie națională «Vocea Poporului Republicii Moldova». În cadrul acestei campanii, vom aduna de la oameni problemele cu care se confruntă, opiniile, dorințele, sugestiile, așteptările pe care le au şi le vom face publice, în speranța că cei de la guvernare le vor auzi. Vom ajuta oamenii să formuleze doleanțele concrete pe care le au şi îi vom asista în procesul de sesizare a organelor responsabile ale statului”, a menționat Vlah într-un discurs în limba română, pe care o folosește frecvent în ultima perioadă, după ce a urmat cursuri de studiere a limbii.

„Meritul bisericesc” de gradul I – cadoul Irinei Vlah de la Mitropolia Moldovei cu prilejul jubileului de 50 de ani

La 29 februarie, la o zi după ce a lansat campania „Vocea Poporului”, Irina Vlah, care și-a încheiat mandatul de bașcană acum mai bine de opt luni, a fost decorată cu ordinul „Meritul bisericesc” de gradul I de către Mitropolitul Vladimir, în semn de apreciere a „suportului acordat pentru bisericile și mănăstirile din Găgăuzia în perioada în care aceasta a activat în calitate de bașcan”.

Irina Vlah și Mitropolitul Vladimir

Întrebați de ZdG de ce au trebuit să treacă mai bine de opt luni pentru a aprecia suportul acordat de ex-bașcana Irina Vlah bisericilor și mănăstirilor din Găgăuzia în timpul mandatului, reprezentanții Mitropoliei Moldovei au menționat că acest ordin a fost oferit, de fapt, „cu prilejul jubileului de 50 de ani” al ex-bașcanei.

La întrebarea privind lista altor oameni politici care au beneficiat de asemenea cadouri cu prilejul jubileelor, Ioan Moșneguțu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, a menționat că „nu dețin eu o listă a acestor persoane decorate, dar, cu certitudine, sunt personalități politice care au primit această distincție la o anumită dată aniversară.”

Reprezentanții Cancelariei Mitropoliei Moldovei nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne oferi detalii privind numele altor oameni politici care au fost decorați cu ordine de acest gen cu prilejul jubileelor. Vlah a împlinit 50 de ani la 26 februarie 2024.

Irina Vlah, decorată de Patriarhul Kiril. „Noi am așteptat cândva să ne vină Patriarhul la noi, dar nu a mai venit”

Irina Vlah a început primăvara așa cum a terminat iarna – cu un ordin bisericesc. De această dată, este vorba despre ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse, semnat în 2018 chiar de Patriarhul Kiril, cel care susține deschis războiul dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Deși datează încă de acum șase ani, el i-a fost înmânat abia acum, la 3 martie, de către Înaltpreasfințitul Anatolie, arhiepiscopul de Cahul și Comrat.

Ordinul conferit Irinei Vlah, semnat de Patriarhul Kiril la 28 octombrie 2018, dar înmânat la 3 martie 2024

„Noi am așteptat cândva să ne vină Patriarhul la noi și Patriarhul s-a pregătit, dar nu a mai venit și noi trebuie să facem acum gestul acesta”, a menționat, înainte să dea citire ordinului, Înaltpreasfințitul Anatolie, episcopul eparhiilor Cahul și Comrat.

Acest ordin bisericesc însă nu este singurul semnat de Patriarhul Kiril pe care îl deține „pro-europeana” Irina Vlah.

Tot în 2018, Irina Vlah a fost distinsă cu medalia jubiliară a Bisericii Ortodoxe Ruse „La cea de-a 100-a aniversare a restaurării Patriarhiei în Biserica Ortodoxă Rusă”, aprobată prin ordinul Patriarhului Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii.

Medalia jubiliară a Bisericii Ortodoxe Ruse „La cea de-a 100-a aniversare a restaurării Patriarhiei în Biserica Ortodoxă Rusă”, conferită Irinei Vlah de Patriarhul Kiril

Irina Vlah a activat în calitate de juristă la Inspectoratul Fiscal din orașul Ceadîr-Lunga până în 2003. Ulterior, timp de doi ani, a deținut funcția de şef al Direcţiei Juridice din cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei. În 2005, Vlah a ajuns pe scena politică din R. Moldova, devenind deputată pe lista Partidului Comuniștilor. Zece ani mai târziu, în 2015, a fost aleasă bașcană a autonomiei găgăuze, fiind susținută de Partidul Socialiștilor din R. Moldova, funcție pe care a deținut-o, timp de două mandate, până în 2023. În tot acest timp, Vlah a susținut o retorică pro-Kremlin.