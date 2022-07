VIDEO/ SUA împlinesc astăzi 246 de ani. Lecția pentru Moldova ar fi reziliența și unitatea. Interviu cu Kent D. Logsdon, ambasadorul SUA în R. Moldova, și soția sa, Michelle Logsdon

Ambasadorul SUA în R. Moldova, Kent D. Logsdon, și soția sa, Michelle Logsdon, au vizitat zilele trecute redacția Ziarului de Gardă, oferind un interviu în care au povestit despre ce a obținut SUA în cei 246 de ani de la declararea independenței, ce lecții ar fi relevante pentru Moldova la 30 de ani de prietenie moldo-americană, ce soluții ar exista pentru multiplele crize de aici și de ce le place membrilor acestei familii de diplomați americani să trăiască în Moldova.

Interviu cu Kent D. Logsdon, ambasadorul SUA în R. Moldova:

— Avem ziua de 4 iulie în față. Istoria americană este atât de bogată, ce credeți că poate învăța Moldova, care pot fi cele mai scurte și cele mai bune lecții de învățat din experiența americană?

— Cred că ceea ce am învățat în cei 246 de ani, plus câțiva ani anteriori, despre locul în care se află o națiune, cred că am învățat lecția rezilienței, am învățat lecția de a rămâne împreună și importanța de a avea lucruri în comun. Deci, reziliența este în primul rând. Cu toții am trecut prin momente dificile. Am menționat acest lucru când am început această discuție. A fost o perioadă dificilă în ultimul an pentru Republica Moldova și pentru mulți dintre noi din întreaga lume. Statele Unite au trecut și ele prin vremuri grele, evident, în perioadele mai recente. Am avut un război civil și faptul că ne-am unit împreună, ca să fim mai puternici, este foarte important, aș spune, pentru fiecare american. Deci asta este lecția. Reziliență. Cum îți revii după un moment dificil? Cum te ridici pe picioare? Cum te asiguri că societatea ta supraviețuiește și prosperă? Cred că asta ar fi adevărata noastră lecție. Dacă există ceva ce putem împărtăși lumii, inclusiv Republicii Moldova, este că întotdeauna vor fi vremuri grele, dar să fii rezistent și să găsești o modalitate de a-ți face societatea rezistentă este foarte important.

— De ce este important pentru Guvernul american să ajute Moldova în lupta împotriva corupției și ce ar însemna pentru un american să vadă în fața lui un judecător sau un procuror corupt?

Kent D. Logsdon, ambasadorul SUA în R. Moldova

— Cred că este ceva la care lucrăm în întreaga lume, deoarece credem cu adevărat în statul de drept. Credem că este foarte important, e baza fundamentală pentru orice societate modernă și, sincer, în această zi specială, pe 4 iulie, la asta ne gândim de fapt, ne gândim la declarația de independență, ne gândim la drepturi inalienabile, ne gândim la motivul pentru care Părinții Fondatori au încercat cu adevărat să se asigure că vom avea o societate care se bazează pe statul de drept, că oamenii nu vor trebui să meargă în fața unei instanțe care nu le va proteja interesele. Este foarte important pentru noi.

Credem cu tărie că în fiecare țară din lume, când există democrația lor, când există statul de drept, este mai bine pentru cetățeni, dar este mai bine și pentru Statele Unite, pentru că atunci americanii au parteneri care sunt state democratice, societăți și sisteme care nu sunt corupte. Acești parteneri știm că sunt mai puternici, din istoria recentă știm că partenerii noștri au fost întotdeauna mai puternici și mai puternici atunci când democrațiile și societățile lor au respectat statul de drept.

— Am văzut că aveți o bună comunicare cu autoritățile găgăuze și transnistrene. De obicei, cetățenii de acolo sunt mai dezinformați și reticenți față de perspectivele europene și poate față de SUA. Cum vedeți dialogul dintre aceste regiuni? Cum putem îmbunătăți lucrurile pentru toți cetățenii Moldovei?

— Îmbunătățirea stării de lucruri pentru toți cetățenii Moldovei este un angajament al Statelor Unite, aveți dreptate. Am avut norocul să vizitez Găgăuzia de mai multe ori și o dată am fost la Tiraspol. Când mă gândesc la relația cu Găgăuzia, o relație specială în Republica Moldova, am fost interesați să găsim modalități, la fel ca în restul Republicii Moldova, de a ajuta oamenii, în special pe tinerii care doresc să rămână acolo, să îmbunătățească educația. Gândiți-vă la centrul Tekwill care tocmai s-a deschis (ideea USAID, universitatea din Comrat). Acesta a fost un mare pas înainte: vedeți, există activități, există modalități prin care puteți rămâne aici. Avem un Colțișor American în Comrat, putem colabora, avem acolo și un coleg care predă engleza, ceea ce este de mare ajutor pentru această comunitate. Așadar, am fost interesați să găsim modalități de susținere a interesului găgăuzilor, de a găsi noi investiții, de a găsi noi perspective, de a găsi noi modalități de a susține și a continua să lucrăm.

Când mă gândesc la regiunea transnistreană, este evident o zonă mai complicată. Suntem în continuare susținători ai formatului OSCE 5+2. Cunoaștem dificultățile cu doi dintre cei cinci membri, care sunt în război unul cu celălalt. Este greu să te gândești la ce am putea vedea în acest nou mandat, ruși și ucraineni stând cu ceilalți parteneri la masa de negocieri, discutând despre viitorul Republicii Moldova și al regiunii transnistrene și cum colaborează ambele maluri ale râului. Dar, pe de altă parte, am văzut că procesul 5+2 continuă, comunicarea unu la unu continuă. Există conversații continue care sunt foarte importante, pentru că în multe privințe ceea ce este important acum sunt două lucruri: să continuăm să găsim modalități de a ajuta oamenii, cetățenii care încearcă să trăiască o viață mai bună și să ne asigurăm că sunt sprijiniți, și în al doilea rând să ne gândim la angajamentul pe termen lung pe care noi, Statele Unite, ni l-am asumat în privința integrității teritoriale, a suveranității Moldovei. Acestea sunt foarte importante pentru noi.

— Ce vă face să vă simțiți bine aici și cum ați promova Moldova în fața unor parteneri din SUA?

— Cred că ceea ce ne face să ne simțim confortabil aici în Moldova sunt oamenii. În sfârșit am putut călători puțin. Am fost la nord, la sud, la est și la vest. Am putut vizita multe locuri. Am fost la Bălți recent. După cum am menționat, am fost la Comrat de câteva ori. Chiar am reușit să călătorim, dar mai avem multe de văzut. Oriunde am mers, oamenii sunt dornici să discute și să ne cunoască, sunt primitori, indiferent de limba vorbită sau de mediu. Ei vor să vorbească cu noi, vor să știe lucruri și asta ne-a făcut să ne simțim cu adevărat ca acasă aici.

— Mulțumesc. Dar ceva despre vinuri, plăcinte?

— Placinta este preferata noastră, deși ne-a plăcut și vinul. Acesta este un alt domeniu pe care am fost norocoși să-l susținem, împreună cu guvernul SUA. Am reușit să ajutăm mica industrie a vinului și este ceva cu adevărat impresionant. Cred că asta îi va aduce pe prietenii noștri americani aici pe măsură ce se dezvoltă. Cred că munca interesantă pe care o facem în domeniul dezvoltării turismului este cu adevărat ceva care va prinde aripi. Sunt foarte entuziasmat. Am fost în câteva dintre satele eco și pensiunile cu care lucrează USAID. Am fost la mai multe crame și am văzut cu adevărat niște procese uimitoare, nu doar echipamente moderne, ci decoruri naturale frumoase și locuri minunate pentru a sta. Cred că americanii și europenii își vor face drum pe aici. Vor vedea frumusețea acestei țări, vor putea petrece aceste weekenduri lungi de ecoturism, rătăcind prin sate, apreciind tradițiile moldovenești, savurând vinurile, plăcintele și sarmalele, și multe alte bucate gustoase.

Interviu cu Michelle Logsdon, soția ambasadorului SUA în R. Moldova:

— Este datoria unui diplomat să-și promoveze țara și poate nu este foarte complicat să promoveze o țară ca SUA. Dar cum ar fi să promovați Moldova dacă ați fi diplomat din Moldova?

Michelle Logsdon, soția ambasadorului SUA în R. Moldova

— Este foarte ușor. Din perspectiva mea, dacă aș fi diplomată în Moldova, aș fi foarte încântată să reprezint Moldova pentru că poate e o țară mică, dar e o țară mică cu inima mare. Poate că este o țară mică, dar are tradiții uimitoare în mâncare și vin. Ar fi un lucru ușor de făcut. În Statele Unite, promovăm „diplomația gastronomică”, iar Moldova ar putea face cu ușurință diplomație gastronomică, orice țară cu mâncare grozavă poate face așa diplomație, de exemplu în Thailanda se face diplomație alimentară, așa că aș recomanda cu căldură asta. Dar o altă modalitate de a face acest lucru este prin schimburi, prin aducerea oamenilor în Moldova pentru a o vedea și prin deplasarea moldovenilor în alte părți. În asta constă puterea noastră, la serviciile externe ale SUA, avem o mulțime de programe de schimb pe care le promovăm. Făcând pe cineva să vină în țara ta, înseamnă să vadă cu adevărat cum este. Specializarea mea în cadrul Serviciului Extern au fost afacerile publice, presă și programe culturale. Pentru mine asta însemna schimburi culturale. Însemna să fim mai aproape unul de celălalt și să conectăm oamenii. Deci, dacă aș fi diplomat moldovean, m-aș baza foarte mult pe astfel de activități.

— Ați ajuns în Moldova într-o perioadă dificilă, dar Moldova vă este acum casă pentru o vreme și familia vă este aici. Ce vă face să vă simțiți ca acasă în Moldova?

— Ei bine, acasă este locul unde este inima, nu-i așa? Deci acasă este locul unde ne adunăm împreună. Ne-am adus câinele. Îl avem pe fiul nostru aici. Dar mai mult este vorba despre oamenii pe care îi cunoaștem. Primul lucru pe care am încercat să-l facem aici a fost un tur istoric al Chișinăului cu un istoric. Ne-am plimbat, era februarie și era frig, dar am defilat prin Chișinău cu un istoric care ne-a vorbit despre istoria Moldovei, diferitele clădiri, arhitectură, istoria politică, istoria religioasă și istoria culturală. Începi să simți că înțelegi un loc atunci când înveți despre istoria și cultura lui. Deci, acesta este primul lucru pe care l-am făcut. Și asta ne-a făcut să simțim că putem rezona, pentru că găsim lucruri care erau comune în istoria noastră, sunt comune în culturile noastre. Acesta a fost primul nostru pas și apoi pasul următor a fost să invităm oameni în casa noastră, pentru că cu cât primești mai mulți oameni în casa ta, cu atât obții mai mulți prieteni, cu atât dezvolți mai multe contacte și simți mai mult că ai o familie oriunde ai fi. Am trăit în multe locuri diferite din lume și am învățat rapid cum să ne stabilim și să ne facem prieteni locali.

Ambasadorul Kent D. Logsdon și soția sa, Michelle Logsdon, în redacția ZdG

