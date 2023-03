VIDEO „Mai devreme sau mai târziu, pentru acțiunile celor care încearcă să submineze democrația vor exista instrumente de responsabilizare”. Interviu cu Dereck Hogan, Asistent Adjunct Principal al Secretarului de Stat al SUA, fost ambasador al SUA la Chișinău în perioada 2018-2021

Miercuri, 15 martie, la Chișinău s-a desfășurat Dialogul Strategic Moldova-SUA, eveniment la care a participat un grup extins de reprezentanți ai Guvernului SUA și oficiali din R. Moldova. Dialogul a fost condus de către Dereck Hogan, Asistent Adjunct Principal al Secretarului de Stat al SUA, care a fost ambasador al SUA la Chișinău în perioada 2018-2021. Dereck Hogan a oferit un scurt interviu în exclusivitate pentru ZdG.

— Ați revenit la Chișinău pentru un dialog strategic SUA-Moldova. Ce presupune acest dialog?

— Este o mare plăcere pentru mine să revin acasă, eu așa mă simt aici. Am venit pentru dialogul strategic dintre SUA și Republica Moldova. Am avut o întâlnire foarte productivă cu președinta statului și cu ministrul Afacerilor Externe. E o perioadă foarte importantă pentru acest dialog și pentru planurile de cooperare. Ultimul nostru dialog a avut loc în aprilie 2022, la 2 luni de la declanșarea războiul din Ucraina. Atunci a trebuit să ne asigurăm ca Moldova, fiind într-o situație foarte vulnerabilă, să beneficieze de sprijinul necesar. Acum, peste un an, avem oportunitatea să discutăm cum a depășit Moldova, rămânând rezilientă, această situație în condițiile războiului brutal, neprovocat al Rusiei în Ucraina. E și o oportunitate să mulțumim Moldovei pentru generozitatea incredibilă a poporului său, care a oferit sprijin umanitar pentru ucraineni. Sute de mii de refugiați au traversat hotarele Moldovei, iar circa 100.000 au rămas în Moldova. Pe lângă aceste aspecte, am discutat situația economică, domeniul afacerilor, cum putem impulsiona relațiile bilaterale. Desigur că am discutat despre situația energetică, despre securitate. Or, acest război a acutizat aceste probleme, Moldova are nevoie să diversifice resursele energetice, fiind necesară o asistență suplimentară pentru aceasta.

— E un plan bun, situația energetică e o provocare enormă pentru Moldova, dar una dintre problemele principale e securitatea, din cauza războiului rusesc în regiune. Moldova s-a denumit neutră în Constituție, dar a avut pe tot parcursul celor 30 de ani o armată străină, rusească, pe teritoriul său, care i-a subminat neutralitatea și securitatea. Ce presupune cooperarea moldo-americană în domeniul securității din acest punct de vedere?

— Această cooperare se bazează pe respectarea Constituției acestui stat. Dar e o situație fără precedent din cauza războiului, iar relațiile de cooperare pe care le avem cu Moldova, în acest context au devenit mai puternice. Noi am avut consultări cu Guvernul de la Chișinău încă înainte de invazia Rusiei, pentru că am vrut să fim siguri că și ei știu ceea ce știm noi, ca să fie pregătiți. Iar atunci când a început invazia, când au fost explozii inclusiv în regiunea Odesa, când au început a veni refugiații, am comunicat cu Moldova pentru a oferi sprijin, ca să poată face față acelui flux mare de ucraineni care fugeau de război. Suntem bucuroși să vedem că Moldova își fortifică securitatea, că bugetul Apărării practic s-a dublat, și vom continua să dialogăm la aceste teme. Noi susținem retragerea armatei străine de pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum cere Guvernul Moldovei. Credem că poporul vede atrocitățile pe care Rusia le comite în Ucraina, e clar că acțiunile Rusiei sunt greșite.

— Moldova este afectată și de un război informațional, după ce ani în șir sursele mass-media rusești au reușit să emită în această regiune mesaje de dezinformare, iar o parte dintre cetățeni sunt intoxicați informațional. Ca un ambasador care a vizitat satele și orașele Moldovei, cum le-ați explica cetățenilor de rând, de ce una dintre cele mai mari puteri din lume este interesată de cooperarea cu unul dintre cele mai mici și sărace state?

— SUA a susținut permanent libertățile economice, sociale și democrația din Moldova. În 2014 cetățenii ei au ales un vector pro-european, pro-vest, semnând un Acord de Asociere cu UE. Au existat încercări, atât din afara statului, cât și din interiorul statului, ca să deturneze Moldova de pe acel drum. Când eram aici, din 2018 până în 2021, am fost martorul unor schimbări istorice în acest stat. În cei 26 de ani ai mei de carieră diplomatică, pe care i-am lucrat în mai mult de 7 țări, nu am mai văzut un asemenea moment, când cetățenii unui stat au atâta curaj să reziste în fața oponenților democrației, ai suveranității și integrității teritoriale, care veneau din interior, dar și din exterior. Această alegere a cetățenilor a făcut ca Moldova să devină faimoasă în întreaga lume. Anterior, când ziceam că merg în Moldova, oamenii mă întrebau unde e asta. Acum, când rostesc acest nume, oamenii zic: „O, Moldova, oameni curajoși”, literalmente. Ceea ce facem noi, e să susținem alegerea poporului din Moldova, mai ales acum, când vedem cât de prețioasă este libertatea, după atacurile asupra Ucrainei.

— Vreau să clarific un lucru, în prezent nu vedem un risc iminent pentru Moldova, țara se mișcă dinamic spre realizarea obiectivelor de stat candidat în UE, ceea ce va aduce și mai multe beneficii cetățenilor. Și SUA vor intensifica cooperarea economică și comercială cu Moldova, deoarece vedem beneficii și potențial în acest stat, anume prin interesul de a dezvolta un climat adecvat pentru afaceri, pentru respectarea legii, pentru toți cetățenii.

— Multe s-au schimbat de când v-ați încheiat mandatul de ambasador și ați plecat, dar toată lumea ține minte că ați fost ultimul ambasador care a discutat cu fostul oligarh Vlad Plahotniuc, după care acesta a ales imediat să plece din Moldova. În prezent, foștii oligarhi, chiar dacă sunt anchetați penal și sunt dați în căutare, organizează o opoziție pro-rusă la Chișinău. Toți vor să știe ce s-a întâmplat atunci, dar și ce le-ați spune dacă i-ați întâlni acum.

— Ceea ce putem face în contextul acestor oligarhi cu probleme, e să susținem Guvernul moldovean să fortifice statul de drept, să evalueze judecătorii, să reformeze justiția. Merită efortul de a conduce procesele de vetting în sistemul judiciar, pentru ca în sistem să fie profesioniști integri. Ia ceva timp, sunt și persoane în sistem care nu fac față standardelor.

— Poate ar trebui să vă întâlniți și cu ei?

— Toți oamenii din sistem au oportunitatea să facă în acest moment o alegere între profesionalism, etică profesională sau să opună rezistență la schimbare, ceea ce, mai devreme sau mai târziu, va duce la consecințe. E o oportunitate pentru acei judecători, dar și pentru alți oameni, să se implice în construcția unei Moldove transparente, de care vor beneficia și copiii lor. La nivel global vedem o confruntare între democrație și regimurile autoritare, iar Moldova a ales calea democrației și asta înseamnă că mișcarea e în această direcție.

— Totuși, dacă l-ați întâlni pe Plahotniuc din nou, ce mesaj ați avea pentru el?

— Din fericire, nu este necesară acum o asemenea întâlnire. Foștii oligarhi au părăsit țara. Ei încearcă să desfășoare niște activități aici, aflându-se în străinătate. Aș spune că au și ei oportunitatea să vadă că Moldova nu își va schimba acest curs. Determinarea cetățenilor, dar și a actualului Guvern, să mențină libertatea, să asigure drepturi pentru toți, e ceva care nu poate fi deturnat. UE, SUA, alte state ale lumii sunt determinate să ajute Moldova să rămână pe această cale. Mai devreme sau mai târziu, pentru acțiunile celor care încearcă să submineze democrația vor exista instrumente pentru responsabilizarea lor. Aceste instrumente se dezvoltă acum în Moldova, astfel încât, în prezent, timpul nu e de partea oligarhilor.

— Ați plecat din Moldova cu 2 ani în urmă, acum, când ați revenit, observați ceva schimbări?

— Angajamentul pentru reforme. Nu am mai văzut un asemenea angajament puternic anterior. Acești pași, desigur, necesită foarte mult efort, dar angajamentul e vizibil. Văd relații mult mai aprofundate cu Europa, dar și cu SUA. Văd mai multă asistență acordată Moldovei pentru necesități energetice, dar și pentru dezvoltare socială sau culturală. Văd un mare potențial de dezvoltare.

Dereck Hogan

— Ce v-a lipsit din Moldova? Ce vă va lipsi?

— Mâncarea (râde). Mămăliga. Dar totul ne-a plăcut aici, a fost un timp plăcut pentru familia mea, pentru fiica noastră. Trebuie să vă spun că Moldova e frumoasă, am vizitat diferite localități, peste tot ne-am simțit bineveniți. Nu e doar despre mine, mulți americani spun că se simt bine în Moldova, unii reprezentanți ai Corpului Păcii revin aici după ce au făcut voluntariat în Moldova, pentru că s-au simțit bine să lucreze umăr la umăr cu localnicii. E o țară caldă, binevoitoare și aștept să revin.