VIDEO De ce comit polițiștii accidente rutiere în stare de ebrietate, de ce există lipsă de cadre în poliție și salarii insuficiente. INTERVIU cu Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a vorbit într-un interviu pentru Ziarul de Gardă despre cazurile recente de accidente rutiere comise de polițiști în stare de ebrietate, cum sunt sancționați aceștia, dar și ce metode folosesc pentru a se eschiva de la pedepse. De asemenea, șeful IGP a admis că există în continuare cazuri de corupție în rândul polițiștilor și a menționat despre insuficiența de cadre în poliție și despre salariile pe care le consideră prea mici.

— Domnule Cernauțeanu, vă duceți des la inspectoratele de poliție și îi certați pe polițiștii care încalcă legea? Trebuie să ofer aici un context – noi am primit o înregistrare în care dumneavoastră vă auziți cum certați pe cineva de la Inspectoratul de Poliție din Fălești, după ce polițistul respectiv a urcat beat la volan și a comis un accident. Asta este metoda dumneavoastră? Vă duceți acolo și-i certați?

— Sincer vorbind, nu mi-aș dori să merg în teritoriu pentru a certa. Obișnuința de a merge în teritoriu o am. Săptămâna curentă am avut două vizite în teritoriu – la Basarabeasca și la Rezina. Este o obișnuință pe care trebuie să o practicăm, deoarece multe lucruri nu pot fi văzute bine de aici, de la centru. Sau ceea ce auzim noi la centru de multe ori nu corespunde în totalitate adevărului care este în teritoriu. Nu mă simt deranjat că mă înregistrează cineva sau nu mă înregistrează cineva. Îmi dau străduința întotdeauna să fiu echilibrat în ceea ce spun, în primul rând, pentru a nu jigni persoana, indiferent dacă este vinovată sau nu. Interlocutorul meu trebuie să perceapă gravitatea faptei pe care a comis-o și circumstanțele în care a fost comisă. Asta nu trebuie să lezeze din onoarea și demnitatea persoanei sau a familiei.

Poate s-a întâmplat că am vorbit pe o tonalitate ridicată, dar în circumstanțe de genul respectiv nu cred că trebuie să mergem și cu blândețe să comunicăm cu cineva dintre angajații noștri, atunci când se ignoră legea de către cei care ar trebui să fie un exemplu și o bună practică pentru ceilalți colegi mai tineri sau chiar pentru cei din afara sistemului, pentru societatea civilă.

Cu părere de rău, avem și unele situații care discreditează și știrbesc foarte mult din imaginea poliției.

În ultimii doi ani a fost o activitate deloc ușoară. Eu am colegi sau subdiviziuni ale poliției care timp de un an, pot să număr pe degetele de la o mână câte duminici au putut să stea acasă lângă familiile lor. Am avut proteste, am avut alerte, am avut situația cu refugiații și circumstanțele războiului la vecinii din Ucraina, care pe colegii mei i-au lipsit de timpul liber pe care trebuie să-l petreacă lângă familie, dedicându-se în totalitate și, să precizez, fără ore achitate suplimentar, fără zile de sâmbătă și duminică achitate.

— De ce? Mi se pare o problemă să nu fie plătiți suplimentar.

— Da, este o problemă, sunt de acord. Dar, cu suportul conducerii, pe perioada respectivă am încercat să compensăm prin anumite sporuri de intensitate a muncii. Dar ca să fie plătite ore suplimentare, pur și simplu, bugetul nu ne permite. Vreau să precizez că dacă am achita orele suplimentare, am depăși cu mult salariul unui angajat. Dacă ar fi să achităm orele suplimentare cât prestează dumnealor, ar trebui să dăm încă un salariu în plus angajaților.

— Asta spune foarte multe despre sistemul de poliție, de fapt.

— Nu este despre sistemul de poliție, dar despre sistemul bugetar. Este unul destul de auster, care nu ne permite să facem față tuturor provocărilor. Acest subiect frecvent a fost ridicat. Este discutat. Dacă ar fi cel puțin un salariu echivalent altor instituții de forță din țara noastră, asta cumva ar motiva mai mult.

— Vreau să revenim la subiectul cu polițiștii despre care vedem în ultima perioadă foarte multe cazuri când au fost prinși beți la volan și au făcut accidente. Avem și cazuri foarte tragice, în care persoanele au decedat după ce au fost lovite de mașini în care se aflau polițiști în stare de ebrietate. Iată, de exemplu, cu polițistul de la Fălești ce s-a întâmplat?

— A fost pornită o cauză penală pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și comiterea unui accident rutier. Accidentul nu a cauzat prejudicii majore, dar oricum a fost comis în stare de ebrietate. Bineînțeles că el își pierde dreptul de a conduce mijlocul de transport, dar este o decizie pe care instanța o va aproba.

— Sub aspect disciplinar?

— Eu am spus că acest angajat este concediat. El nu mai lucrează în sistem, chiar dacă se încearcă diferite tertipuri, și asta nu doar în cazul Făleștiului. Asta e și în cazul Floreștiului, și în cazul Comratului. La noi legea este cum este. În momentul când inițiem o anchetă de serviciu, trebuie să facem anumite acțiuni în mod obligatoriu, trebuie luată o explicație de la angajatul vizat despre care a fost motivul sau, cel puțin, el să refuze de a da această explicație. La noi cunoștințele juridice sunt foarte bine împărtășite de către toți. Și imediat după situația asta, inclusiv în cazul Făleștiului, și în alte cazuri, automat se îmbolnăvește angajatul respectiv și nu poate fi concediat. Și nici nu poate fi audiat în cadrul anchetei de serviciu, deci, se suspendă toate acțiunile. Ei găsesc așa o ieșire din situație – să stea 14 zile în concediu medical. De ce 14 zile? Pentru că din momentul în care persoana depune cerere de concediere, la a 14-a zi, angajatorul în mod obligatoriu trebuie să-l elibereze. Și, iată, ei găsesc această portiță juridică, așa încât să fie eliberați la cererea personală și să nu fie concediați disciplinar. Deoarece se gândesc că asta le-ar da oportunitatea fie să revină, fie să se angajeze într-o altă instituție de forță. Dar, din principiu, eu, fiind jurist, găsesc alte argumente. Și pur și simplu, nu permit eliberarea la cererea personală a acestor categorii de angajați.

— Dar și aceste concedii medicale, probabil, trebuie să fie verificate, pentru că trebuie să ai un motiv medical pentru asta.

— Sunt absolut de acord. Este o formă, cel puțin, dubioasă. De ce anume a doua zi după starea de ebrietate a fost depistat că este bolnav? Bineînțeles că e o situație, dar aici apare și independența activității lucrătorului medical, care nu poate să divulge angajatorului care a fost motivul deschiderii concediilor medicale, deoarece se consideră date cu caracter medical special și acestea nu pot fi divulgate.

— Dar avem cazuri când acte emise de medici sunt investigate, sunt examinate în instanță, în cazul fostului președinte Dodon, de exemplu.

— În practica mea și noi am avut așa ceva, când au fost supuse verificării unele categorii de acte emise de serviciile medicale în raport cu astfel de circumstanțe.

— Dar de ce sunt atât de multe cazuri de polițiști beți la volan? Sau, cel puțin, noi acum aflăm despre ele.

— Sunt categorii între categorii. Asta o să întâlnim în orice serviciu, fie că vorbim despre instituțiile de drept, fie că vorbim despre instituțiile de forță, fie că vorbim despre misiunile diplomatice, la care săptămânal avem cazuri de genul respectiv. Dar nu este de iertat situația dată. Dar noi avem un număr mult mai mic în anul curent decât în ceilalți ani de cazuri în care polițiștii sunt implicați în accidente în stare de ebrietate. Faptul că nu s-a informat, nu s-a comunicat anterior, aceasta este altceva.

— Asta înseamnă că anterior erau cumva protejați, adică nu erau divulgate aceste cazuri?

— Exact. Eu, cel puțin, cunosc o serie de cazuri în care persoana nu a fost concediată, fiind depistată în stare de ebrietate la volan, dar cumva s-a tolerat. Dar real, pe parcursul anului curent, au fost 9 cazuri în care polițiștii au fost depistați în stare de ebrietate și au comis accidente rutiere. Asta, trebuie să recunoaștem, este foarte mult pentru noi, pentru Ministerul Afacerilor Interne. Bine, este 0,01%, dar oricum…

— Dar este un mesaj nu foarte bun pentru societate.

— De aceea, toate persoanele respective nu se mai regăsesc în sistemul polițienesc.

— Au contestat în instanță?

— Toți contestă. Bineînțeles că aceste litigii durează. Până și 2-3 ani durează un litigiu, dar noi ne străduim ca, cel puțin, procedural și procesual să putem asigura corect toți pașii. De aceea, de multe ori încerc să explic și pentru mass-media de ce atât de mult durează până la eliberarea din funcție. Pentru ca să nu ne trezim în circumstanțele că peste un an persoana este repusă în funcție și noi suntem obligați să achităm toate plățile salariale și prejudiciile pentru o simplă nerespectare a modului de aducere la cunoștință.

— În ce măsură sunt suficiente cadrele în poliție? Am văzut în raportul de activitate pentru prima jumătate a anului 2023 că în total ar fi vreo 7600 de angajați și vreo 1500 lipsă, plus – fluctuație de cadre. Din câte am văzut, mai puțini sunt angajați decât pleacă din poliție.

— Chiar dacă nu-mi este plăcut, trebuie să spun că munca de polițist nu este una atractivă. La ziua de astăzi, este o muncă cu o încărcătură foarte mare, cu o responsabilitate foarte mare.

Dacă anterior un polițist întocmea un proces verbal și cu siguranță nu-l contesta nimeni, pentru că era decizia unui polițist, în prezent, dacă un polițist de sector întocmește zece procese-verbale, cu siguranță, șapte-opt din ele vor merge în instanța de judecată, vor fi contestate.

Inspectorul de sector, în afară de a asigura liniștea și ordinea publică, trebuie să mai primească cetățenii în audiență, trebuie să se ducă la toate chemările pe care le are în sector și dacă a întocmit procesele verbale și sunt contestate, el trebuie să meargă și în instanța de judecată să-și apere punctul său de vedere pe care l-a stabilit în procesul-verbal.

— Dar asta arată că educația juridică a populației a crescut, că oamenii știu să-și apere drepturile.

— Cu siguranță, și asta absolut este necesar, deoarece creează echilibru între instituțiile de drept și societate. Eu sunt absolut de acord. Dar ce vreau să spun? Dacă anterior sectorul Ciocana nu era un sector atât de mare, iar numărul de polițiști era estimativ de 200, la ziua de astăzi, la peste 20 de ani de atunci, populația sectorului Ciocana a crescut, dar numărul de angajați a fost redus până la 170 de persoane. Noi, cu un număr mult mai mic de angajați, trebuie să deservim un număr mult mai mare de cetățeni. Aceasta este o încărcătură și trebuie să recunoaștem că motivațional este o muncă care nu se valorifică și nu se achită la justa valoare.

— Ce salariu are un polițist începător?

— Nu este niciun secret. Salariul mediu al unui polițist începător este de 7000 de lei. Dacă mai stă la gazdă, este și mai dificil. Sau în perioada de iarnă, noi ne dăm foarte bine seama ce poți face cu 7000 de lei. Dacă mai ai și un copil la întreținere, și o familie, trebuie să ai și grija lor.

— Ce-ți mai oferă statul dacă devii polițist, în afară de salariul de 7000 de lei?

— De-a lungul timpului, toate acele înlesniri care au fost oferite sau garantate polițiștilor, că vorbim despre transport gratuit, că vorbim despre servicii comunale la un preț preferențial, au fost retrase. În prezent, unicul lucru care s-a putut obține pentru angajații care locuiesc la gazdă, care nu au un spațiu locativ personal, este să beneficieze de o indemnizație pentru închirierea spațiului locativ – în jur de 1800 de lei. Și, bineînțeles, doar în localitate, transportul public gratuit și uniforma care este acordată cu titlu gratuit.

— Să vă întreb și despre dotările din inspectorate. Sunt suficiente calculatoare și toate cele necesare pentru lucrul de birou al unui polițist?

— Cu siguranță, nu este suficient 100 de procente, dar raportat la alți ani, stăm mult mai bine la compartimentul dotări cu tehnică de calcul, cu mijloace tehnice care sunt necesare în procesul de activitate. Bineînțeles că nu este suficient, chiar acum suntem în procese foarte ample cu partenerii. Ne dăm foarte bine seama că toate acestea sunt mult mai dificil de a fi achiziționate din sursele financiare bugetare ale statului Republica Moldova și optăm pentru partenerii din afară care sunt mai deschiși.

Și cu suportul FBI-ului o să avem pe parcursul anului ăsta un mare lot de dotări. Dar cel mai mare lot de dotări o să vină acum din Germania – 20 de mașini inteligente, cu dotare full sub aspect de constatare a tuturor încălcărilor ce vor fi în spațiul public.

— După atacul de la Aeroport, când au fost împușcați doi cetățeni – un angajat al Poliției de Frontieră și unul al securității aeroportului, în societate a apărut întrebarea legată de pregătirea fizică și tactică a polițiștilor. În ce măsură sunt pregătiți polițiștii pentru situații excepționale?

— O să spun cu siguranță și cu încredere, sub aspect de pregătire, inclusiv psihologică, angajații poliției au această pregătire. În fiecare instituție noi avem psiholog care stabilește inclusiv starea moral-psihologică a angajatului, starea lui de stres în anumite situații.

Dar dacă facem analiza cazului de la aeroport, o să vedeți că primul care a intervenit atunci a fost un echipaj de patrulare al poliției, care a intrat în contact cu acel infractor și au deschis focul unul asupra altuia. Nu s-au eschivat, nu s-au întors, ei au acționat exact după proceduri. Asta a dat posibilitate celorlalte persoane aflate în aeroport să fie evacuate.

Unicul lucru ce s-a demonstrat este că infractorul, fiind cu un pistol mult mai performant, de model Glock, care are cartușe de două ori mai multe în magazin decât pistolul Makarov, pe care care îl avem noi, cu părere de rău, în dotare, are și o precizie mult mai exactă.

— Pistol pe care l-a luat de la polițistul de frontieră.

— Exact. Noi, cu părere de rău, nu avem această dotare de armament necesară în astfel de circumstanțe. Dar colegii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) au intervenit foarte prompt, foarte corect și exact, după toate standardele și procedurile care sunt la noi aprobate. În momentul când au văzut că riscurile asupra cetățenilor s-au minimalizat, ei au încercat și au izolat zona până la venirea echipelor de intervenție cu asalt.

— Ce cursuri de pregătire au polițiștii?

— În afara cursurilor inițiale care sunt la angajare, noi avem cursuri de pregătire profesională continuă. Deci, în fiecare săptămână, de regulă, este ziua de joi în subdiviziuni, este ziua de pregătire profesională. Se face pregătire fizică, pregătire de lupte, de autoapărare.

Dacă vorbim despre INSP, ei se pregătesc pentru măsurile în masă, fac antrenamentele deja pe o altă platformă, alături de cei de la Fulger. Despre cei de la Fulger nici nu mai vorbim, acolo antrenamentele au loc de două-trei ori pe zi. Dar, pe parcursul anului 2023 am avut foarte multe exerciții comune și cu alte țări.

— Cazuri de corupție în rândul polițiștilor…

— Cu părere de rău, avem. Eu știu scuza fiecăruia dintre ei, dar, după mine, nu poți avea nicio scuză, atât timp cât tu, fiind polițist, admiți un act de corupție despre care știi cu exactitate că el cade sub incidența normei penale. Cu regret, dacă nu dau greș, am avut pe parcursul anului curent 13 cazuri de corupere pasivă, când polițistului i-a fost oferită mită. În același timp, țin să precizez că noi avem și polițiști devotați și corecți. Pe parcursul anului curent s-au făcut denunțuri de către 169 de angajați, care au comunicat despre intenția unor persoane de a le oferi mită. Deci, dacă vedem ca proporționalitate, este destul de ok.

— Dar credeți că cifrele sunt reale? Legate de cei care sunt prinși cu mită.

— Nu sunt reale, nici pe departe nu cred că sunt reale. Eu sunt realist și conștient, dar eu nu o să-l justific nici pe polițist și nu o să-l justific nici pe cetățean. Deci, vina o poartă ambii în egală măsură.

Pe lângă SPIA, care asigură procesul de monitorizare și documentare pentru toate instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Inspectoratului General al Poliției noi avem Direcția Inspectare, care are rolul de a nu admite încălcări. În ultima perioadă, facem anumite operațiuni în teritoriu. De exemplu, sâmbătă (16 septembrie, n.r.) în fiecare raion am avut trei echipaje ale poliției care au lucrat și am avut peste două mii și ceva de încălcări în weekend. Păi, iată, în fiecare localitate noi ne-am străduit să avem și un angajat de la Direcția Inspectare, care trebuia să se asigure, în caz că se va nimeri vreun angajat al poliției care să comită ilegalități, să nu se poată mușamaliza astfel de cazuri, să fie documentat la fața locului de către colegii de la Inspectare.

— Sunt mediatizate sau făcute publice de către poliție toate cazurile de încălcări atunci când vine vorba despre polițiști? Despre unele cazuri cu polițiștii care au fost surprinși beți la volan am aflat de pe canalele de Telegram, pentru ca după aceasta poliția să confirme.

— Eu nu am negat când a apărut informația. Dar nu că nu am dorit să spunem, însă presa vrea acum informații detaliate despre situații. Noi ne-am trezit în situații când am dat anumite aspecte, dar cu părere de rău, la un moment dat, s-a demonstrat că lucrurile nu au fost chiar așa și noi a trebuit să dăm explicații în altă parte de ce am făcut această declarație. De aceea, preferăm, în marea majoritate a cazurilor, să avem o finalitate a procesului.

— Vreau să vă întreb și despre cazurile cu acei presupuși diversioniști, în contextul protestelor de la începutul acestui an, despre care ați anunțat în conferință de presă în luna februarie.

— Dosarul este în instanța de judecată. Baza probatorie a fost foarte bine acumulată la acea etapă, inclusiv din anumite probe tehnice pe care le-am obținut în procesul de investigație la acea etapă și dosarul a fost trimis în judecată la începutul lunii mai, dacă nu greșesc.

— Sunt persoane care sunt încă în arest?

— Din câte cunosc, da. În mod special, organizatorul care a dirijat acest proces.

— Ar fi reușit să provoace aceste destabilizări dacă nu erau prevenite? Erau coordonați din afara Republicii Moldova, mai exact din Rusia?

— Cu siguranță. Inclusiv de servicii specializate din Federația Rusă. Acestea sunt și mărturiile care sunt în cadrul procesului și care demonstrează cu siguranță implicarea serviciilor speciale. Dar ce este mai grav – nu doar serviciile speciale au fost implicate, dar și anumite grupări criminale care, de fapt, sunt mână în mână cu anumite servicii speciale din Federația Rusă și au stat la baza acestor organizări.

— Există și conexiuni politice?

— Exact. Inclusiv cu conexiuni politice și cu susținerea anumitor viziuni politice de aici, de la Chișinău, ale anumitor lideri. Cunoaștem cu toții cine este persoana care se află la Moscova, căutată de Chișinău, din lumea criminală.

— Spuneți de persoane din domeniul politic. Sunt și ele vizate în acest dosar?

— Din câte cunosc, la Procuratură sunt câteva cauze penale care cumva gestionează sau reglementează competențele fiecăruia și rolul organizatoric pe care l-a avut. Știu că acest dosar a fost clar disjuns pe faptele și circumstanțele destabilizării, deoarece urma să fie remis cât mai rapid, cu bază probatorie acumulată, în instanța de judecată. Pe dosarul trimis în instanța de judecată mi-e greu să zic dacă există cineva dintre liderii actuali sau din viața politică de la Chișinău. Acolo, în mare parte, s-a mers pe aspectul criminal de destabilizare, pe făptașii acestor acțiuni și organizatorul care a venit la Chișinău în acest scop.

— Vă mulțumim pentru discuție.