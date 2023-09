AUDIO Retrogradări din funcții la IP Fălești, după ce un polițist, care se afla în stare de ebrietate avansată la volan, a comis un accident rutier. Șeful IGP, la o ședință cu angajații inspectoratului: „Care este exemplul nostru pe care îl dăm cetățenilor?”

Șeful Inspectoratului de Poliție Fălești, Vitalie Popovici, și șeful Serviciului patrulare Fălești, Vadim Navrodschi, au fost retrogradați din funcții. Asta după ce un polițist, care se afla în stare de ebrietate avansată la volan, a fost implicat într-un accident rutier în noaptea de 11 septembrie. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru Ziarul de Gardă că, în urma impactului, nimeni nu a avut de suferit, însă „este foarte grav că persoana și-a permis să urce la volan în acea stare”.

Conform șefului Poliției Naționale, angajatul implicat în accident a fost demis, iar șeful adjunct al inspectoratului, Ion Nemerenco, a fost desemnat să asigure interimatul funcției de șef al IP Fălești, până la identificarea unui nou director.

Ziarul de Gardă a intrat în posesia unei înregistrări audio de la o ședință prezidată de Viorel Cernăuțeanu la IP Fălești, la care a participat polițistul implicat în accident, persoanele care au fost retrogradate din funcții, dar și alți angajați ai inspectoratului. La acea ședință, șeful IGP a condamnat acțiunea comisă de polițist, dar și a avertizat ofițerii de poliție să nu conducă în stare de ebrietate la volan, menționând faptul că „noi suntem cei care trebuie să arătăm bunele practici, bunele intenții, educație, cultură și omenie”. Viorel Cernăuțeanu a confirmat pentru ZdG veridicitatea înregistrării audio.

„(…) Eu vă pot confirma că la prima oră de serviciu deja am fost la Fălești. Eu nu am lăsat să treacă timpul. Cu atât mai mult, am atenționat și toți conducătorii din celelalte inspectorate că, în situații similare, nu vom tolera și nu vom ierta (…)”, a menționat Viorel Cernăuțeanu.

Totodată, șeful Poliției Naționale a cerut explicații de la conducerea IP Fălești în legătură cu acțiunile comise de polițist.

Câteva declarații făcute de șeful IGP la ședința de la IP Fălești:

„Cu părere de rău, în loc să vin aici ca să dau unele aprecieri pentru munca care se face în sistemul nostru polițienesc și dedicația pe care o avem și ne străduim cumva să compensăm din lacunele care sunt în alte circumstanțe. Eu cu regret constat că, din cauza unor tipaje de angajați, noi pur și simplu denigrăm tot ceea ce muncim și ce fac colegii noștri cu bună-știință. Ori de câte ori a fost posibilitatea și am discutat cu voi, inclusiv și în sala asta, am spus că am trei principii pe care le cer de la fiecare dintre dumneavoastră: disciplina, atitudinea în raport cu cetățenii și integritatea. Este angajatul de astă-noapte aici, în sală, care cu starea de ebrietate? Iată eu vreau să întreb ce a fost în mintea lui?(…). Care este exemplul nostru pe care îl dăm cetățenilor, copiilor prin faptele noastre?(…). Noi suntem cei care trebuie să arătăm bunele practici, bunele intenții, educație, cultură, omenie. Unde ajungem noi în situația respectivă?(…).

(…) Care este implicarea de mai departe a conducătorului, nemijlocit a conducătorului ierarhic superior? (…). Dumneavoastră ați fost anul trecut când toată lumea a muncit în condiții de război și n-a dormit 24/24? De vă permiteți dumneavoastră să faceți așa ceva? (…)”, a declarat șeful IGP la acea ședință.

Pe parcursul a opt luni ale anului 2023, în R. Moldova au avut loc 1279 de accidente rutiere în care și-au pierdut viața 122 de persoane, iar peste 1500 s-au ales cu traumatisme. Datele au fost prezentate pe 8 septembrie de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor audieri publice pe subiectul asigurării securității rutiere în țara noastră, în perioada 2020-2023.

În ultimii trei ani, numărul accidentelor a crescut cu 1,3%. De cele mai multe ori, accidentele rutiere sunt cauzate de viteza excesivă, neacordarea priorității pietonilor și altor vehicule, precum și condusul în stare de ebrietate.

De la începutul anului, au fost înregistrate 153 de accidente cu implicarea angajaților poliției, iar 63 de angajați erau în afara orelor de serviciu.