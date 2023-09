„Noi am trecut iadul iadului”. Mărturiile mamei Anastasiei Grecu, victima unui accident pe trecerea de pietoni

Știrea din 10 august 2021 din care aflam că la ora 15:50 o tânără de 20 de ani a fost lovită de un șofer pe trecerea de pietoni pe strada Valea Crucii din Chișinău a fost șocul acelei zile. Victima, o studentă de la Universitatea de Medicină, fusese vătămată grav, viața acesteia ținându-se de un fir de ață. Au urmat zile, luni, ani de tratament, reabilitare, dar și de interminabile ședințe de judecată. De atunci, la fel ca și până la 10 august 2021, zeci de accidente au schilodit și au răpit alte vieți, iar în instanțele de judecată se tot acumulează dosarele celor schilodiți sau omorâți pe șosele. Se pare că în R. Moldova nimeni nu mai poate opri vitezomania și beția la volan. Anastasia Grecu, studenta lovită acum doi ani pe trecerea de pietoni, continuă procedurile de reabilitare și de reintegrare în viața de zi cu zi.

Lilia Grecu, mama Anastasiei, psihiatră de profesie, a acceptat să acorde un interviu pentru Ziarul de Gardă. Este primul interviu acordat de familia Anastasiei după tragicul accident.

— La 10 august 2021 cum ați aflat că Anastasia a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni din apropierea locuinței dvs.?

— Intuiția, presimțirea de mamă m-a îndrumat. Deseori, când ieșea din casă, Nastea avea într-o ureche casca de la telefon. În acea zi, eu, fiind la serviciu, la sfârșitul zilei de muncă am sunat-o pur și simplu să o întreb ce face. Era în vacanța de vară și mi-a zis că cineva o contactase în legătură cu un cățel rătăcit și ea a decis să plece să-l salveze. Mi-a mai zis că degrabă trece strada… Eu nu am auzit lovitura, dar auzeam zgomot de automobile, pe fundalul căruia vocea Nastei nu se mai auzea. Am simțit o mare năpastă… Asta s-a întâmplat lângă casă. Imediat l-am sunat pe soț. I-am spus să vadă unde e Nastea, i-am zis că mi-e teamă că a fost lovită de o mașină. El imediat a ajuns la acea trecere de pietoni. Era foarte cald. Soare. Nastea era acoperită deja cu un tent. De obicei, cei decedați sunt acoperiți. Alături, un tânăr, apoi am aflat că lucra felcer. El a descoperit că Nastea e vie, că pulsul continua să bată. A ținut-o de mânuță, a chemat salvarea și a avut grijă de ea până au venit medicii. Îl cheamă Maxim. E un băiat minunat. I-am căutat numărul de telefon, l-am găsit. Nu puteam să nu-i spun cât de recunoscători suntem pentru atitudinea sa.

—- La ce spital a fost transportată din stradă?

— La Salvare. În urma impactului, Anastasia s-a ales cu traumatism cranio-cerebral sever. La spital, dl Iulian Glavan, care e un neurochirurg extraordinar, și-a asumat toate riscurile, dar și responsabilitatea și a operat-o. A făcut tot ce i-a stat în puteri, astfel încât creierul să poată funcționa, deoarece deja era foarte edemat. Oricum, în continuare Anastasia a avut nevoie de alte patru operații.

— Au urmat zile dificile. Cum le-ați depășit?

— Cu credință. Fără credință și încredere nu am fi trăit nicio clipă. Imediat după prima intervenție am aflat că defectul osos era foarte mare și că era complicat să fie refăcut cu posibilitățile de la noi. Când e afectată o suprafață atât de mare de craniu, nu poți implanta fragmente de titan. În astfel de situații e nevoie de o proteză individuală. Acum doi ani, o astfel de proteză putea fi efectuată doar în Germania. Pentru asta a fost nevoie să colectăm fonduri și, mulțumim, lumea ne-a ajutat foarte mult. Fără acest ajutor nu știu ce am fi făcut. În Germania am stat aproape trei luni, după care am revenit și continuăm reabilitarea, care e foarte costisitoare. De la zero noi am învățat a merge, a citi, a scrie, apoi – kinetoterapie, ședințe de psihoterapie, masaj, acupunctură, foarte mulți specialiști au fost incluși. Ulterior, a fost nevoie să implicăm mulți profesori ca să studiem programul ratat, apoi am revenit la anul întâi de la medicină. Cu susținerea mai multor specialiști și a oamenilor de bună credință, noi am reușit să avem succese bune în reabilitare și prelungim această activitate concomitent cu tratamentul non-stop.

Un an de zile de stres continuu

—- Nimic nu trece fără urme în viața omului. Această tragedie cum a schimbat viața familiei dvs.?

— Noi, ca și părinți, facem totul ca să o salvăm pe Anastasia, dar după stresul suportat, un an de zile de stres continuu, medicii mi-au depistat cancer la tiroidă. În R. Moldova nu avem radioiod cu care se tratează cancerul la tiroidă, astfel încât am decis să continui tratamentul la București. Acest accident a schimbat viața nu doar a familiei noastre, dar și a tuturor rudelor, deoarece toți au fost implicați în ajutorul și salvarea Anastasiei. Sunt numeroase consecințe. Și în continuare suferim mult. După accident, Anastasia este limitată în diverse activități care până la accident erau obișnuite pentru ea. Și în școală, și la facultate, Nastea a învățat foarte bine. Visul ei a fost și este să fie medic. Ea fusese admisă la studii la buget, iar anul întâi de facultate l-a absolvit cu media 9,75. Puțini astfel de studenți sunt. Toate rezultatele pe care le avem astăzi sunt munca enormă a Anastasiei, a familiei și a echipei de specialiști.

— Dacă nu ați fi fost doctoriță, profesie care v-a permis să înțelegeți negreșit starea Anastasiei, cum ar fi evoluat lucrurile?

— Pe mine foarte mult m-a ajutat sora mea, Tatiana Jechiu, care e medic reanimatolog. Ea înțelegea cât de gravă e situația și anticipa fiecare nouă stare, fiecare nouă etapă de tratament. Foarte mulți ne dădeau prognoze foarte triste, dar noi nu am pierdut speranța. Nu cred că m-a salvat faptul că eu sunt medic, ne-a salvat credința în oameni și credința în Dumnezeu. Ne-a ajutat și curajul de a apela la oameni după ajutor. Foarte mult ne-a ajutat faptul că Nastea fusese voluntară în mai multe proiecte. Ea ajuta bătrâni, copii, animale. Când s-a întâmplat tragedia, colegii Nastei din grupul de ocrotire a animalelor au inițiat o campanie de colectare de fonduri pentru salvarea Anastasiei. Ei au înțeles că singuri nu vom putea face față acestei tragedii. A fost un pas foarte important care ne-a ajutat să o salvăm.

— Într-un fel, ajutorul acordat de Anastasia i s-a întors, a funcționat Legea bumerangului – fă bine și ți se va întoarce bine…

— Da, ea a salvat sute de vieți, după care cei pe care îi ajutase ea au salvat-o pe dânsa. Sigur, totul în viața asta ți se întoarce. Să vă spun, când a fost ziua de naștere a Anastasiei, au stabilit cu grupa de la Universitate ca în loc de cadou pentru ea să cumpere de mâncare pentru câini. Au plecat împreună la azilul de câini și au făcut o donație, un ospăț pentru animalele de acolo.

— Ce face acum Anastasia?

— Încercăm să ne încadrăm la studii. Cu toate problemele ei, continuă să ajute. Fiecare animal care îi iese în cale nu rămâne singur în drum. Ea se ocupă de el, îi găsește familie, îl îngrijește, are grijă să nu se piardă. Sigur, și noi o ajutăm, dar mai mult contează dorința ei. Am fost și suntem o familie foarte unită. Asta ne-a și salvat, că suntem uniți și ținem unii la alții.

— Cum a evoluat atitudinea Anastasiei față de profesie?

— Ei mereu i-a plăcut medicina și acum permanent spune că vrea să fie medic anesteziolog, să salveze vieți, exact așa cum au salvat-o pe dânsa. Eu înțeleg că asta nu-i atât de ușor, dar ea foarte mult se străduie. Uneori parcă face imposibilul, dar merge înainte, iar noi o susținem. Eu, fiind de profesie medic-psihiatru, am făcut cu ea multă psihoterapie, ca să aibă forță, încredere în puterile proprii și să meargă înainte. E foarte important să nu dea mâinile în jos.

— E o coincidență probabil între Legea Anastasia adoptată recent în România și cazul Anastasiei, atât de grav, încât ar putea genera o schimbare de legislație și în R. Moldova. Am avea nevoie și aici de o lege mai aspră care ar pedepsi șoferii iresponsabili?

— Da, cred că avem nevoie, deoarece e un adevărat dezastru tot ce se întâmplă. Mulți știu cu certitudine că orice s-ar întâmpla cu ei aflați la volan nu vor ajunge în închisoare. De asta nu le pasă că viteza e periculoasă, că riscă să lovească pietoni, că orice doză de alcool consumată înainte de a urca la volan poate omorî un om…

De unde vine Legea Anastasia? De la o mare tragedie. O fetiță de doar 4 ani, Anastasia, se juca împreună cu mai mulți copii în apropierea casei sale din Sticlăria, județul Iași. Era 1 iunie 2022, Ziua Copilului. La 18:37 Anastasia a alergat să traverseze strada prin spatele unui autoturism parcat pe sensul opus. A ieșit în stradă în momentul în care mașina condusă de o femeie de 28 de ani a lovit-o. Șoferița nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, ea făcuse doar niște cursuri auto în Suedia. Legea Anastasia, promulgată de președintele României pe 7 iulie, spune că șoferii care se urcă la volan sub influența alcoolului, a drogurilor ori fără permis de conducere și fac accidente mortale ajung direct la închisoare.

Dacă dosarele ar fi examinate mai repede, victimele poate ar beneficia de mai mult ajutor

— Credeți că doar legea e permisivă sau și gradul corupției este excesiv?

— Ia vedeți ce se întâmplă la noi… În instanțele de judecată, dacă dosarele ar fi examinate mai repede, victimele poate ar beneficia de mai mult ajutor, de o reabilitare mai grabnică. Tratamentele sunt foarte scumpe. Cât poți să aștepți compensarea prejudiciilor, când zi de zi cheltui enorm de mult pentru tratament, pentru reabilitare? Sunt foarte multe familii care suferă în tăcere. În cazul nostru, cu accidentul comis la 10 august 2021, în instanța de apel avem programată ședința la 31 ianuarie 2024. Prima ședință în apel. Vi se pare normală o astfel de situație?

— Și ce face șoferul acum?

— A doua zi după accident, șoferul a sunat și a zis: „Scuzați-mă”. Și… gata. Inițial, el a prezentat un certificat medical că înainte de accidentul rutier a suportat un accident cerebral. Întrebarea mea este: dacă ai avut ictus înainte de accident, de ce te-ai urcat la volan? La 68 de ani poți sau nu să-ți asumi niște responsabilități? Acum a prezentat alt certificat, potrivit căruia după accident a avut al doilea ictus. În ședința de judecată nimeni nu și-a cerut scuze de la noi. Mai mult, soția acestei persoane mi-a zis: „Iaca, din cauza accidentului ista al vostru, el acum merge cu baston. Am întrebat-o și o întreb: din cauza accidentului nostru? Sunt șocată. Am vrut să-i arăt pozele copilului meu care la doar 20 de ani a fost mutilată, inclusiv la chip, fiind cu proteze pe jumătate de cap. La care ea a zis: „Dacă vă trebuie, îmi cer scuze.” Așa s-a terminat discuția noastră.

Potrivit sentinței instanței de fond, persoana care a lovit-o pe Anastasia pe trecerea de pietoni a fost recunoscută vinovată de încălcarea regulilor de securitate a circulației, încălcare ce a cauzat, din imprudenţă, o vătămare gravă a integrității corporale (art. 264 alin.(3) lit.a) din Codul penal), stabilindu-i-se o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de probațiune de 3 ani, dacă în această perioadă inculpatul nu va săvârși o nouă infracțiune și prin respectarea condițiilor probațiunii va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Dosarul urmează să ajungă la Curtea de Apel Chișinău.

— După cazul Anastasiei, alte cazuri extrem de grave, inclusiv cu decese, s-au produs în lanț. Toate au șocat societatea. Cum comunică rudele, părinții celor omorâți pe șosele?

— Nastea învățase cu Marcela Paladi într-o școală. Ele și-au scris, s-au susținut. Și cu mama Doiniței Prodan am discutat în privința unui eventual transfer al Doiniței la alt spital. La acel moment însă Doinița era intransportabilă. Am susținut-o cum am putut, ca mamă, așa cum am crezut și mai cred eu i-am spus și ei – pot exista minuni. Cu alte persoane nu am prea contactat.

— Ce mesaj aveți pentru autorități, pentru societate?

— Mare atenție la tot ce se întâmplă în jur. Respectarea vitezei e o condiție de necontestat. Mi-i greu să vorbesc la acest subiect. Noi am trecut iadul iadului. Până acum mă doare, tare mă doare.

— Cum se reflectă asupra psihologiei sociale aceste cazuri șocante, ce schimbări au loc în interiorul nostru?

— Deseori aud cum se vorbește că la noi oamenii sunt răi, lipsiți de empatie. Cazul Anastasiei m-a convins că la noi sunt foarte mulți oameni cu suflet mare. Au venit în ajutor. Dacă avem astfel de oameni, avem o perspectivă…

Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați de lege

— Frica de drumuri, de tragedii cum schimbă oamenii?

— Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați de lege. Orice om trebui să fie protejat, indiferent de grosimea buzunarului său. Dacă am vedea că este dreptate, că legea lucrează, ne-am simți mai protejați. Dar e nevoie de schimbat multe în lege, dar și în atitudine. Până atunci, omul așa și trăiește cu frica de viteze excesive, mai ales în cazul copiilor care vin de la școală sau a bătrânilor care au vedere și auz slab…

— Dar cum influențează aceste frici starea de sănătate? Aveți la psihiatrie pacienți răpuși de aceste probleme?

— Aceste stări influențează din greu sănătatea oamenilor. Ele pot provoca și depresii, și anxietate. Când reduc din imunitate, cauzează și altfel de maladii. Dacă dezbatem acest subiect, putem ajunge departe. Și da, la spital avem pacienți care au ajuns acolo din cauza fricii, din cauza chinurilor cauzate de diverse tragedii. De obicei, stările acute le tratăm în 3-4 săptămâni, dar e nevoie de consiliere psihologică, de reabilitare. Frica ne transformă în oameni închiși, anxioși, suspicioși.

— Ce viitor vedeți pentru Anastasia?

— Noi o susținem ca ea să-și realizeze visul visurilor sale – să devină medic. Ea știe că trebuie să-și împlinească visul și nu dă mâinile în jos. E foarte muncitoare. Deocamdată e greu, dar am trecut prin atâtea, încât sperăm să depășim și alte încercări care ne stau în față. Altfel, dorim pentru Anastasia, dar și pentru toți copiii și tinerii din această lume, un viitor mai sigur, mai protejat.

Potrivit datelor oficiale, pe parcursul anului 2023 au avut loc 1279 de accidente rutiere în care și-au pierdut viața 122 de oameni, iar peste 1500 s-au ales cu traumatisme. Potrivit statisticilor, în ultimii trei ani numărul accidentelor a crescut cu 1,3%. De cele mai multe ori accidentele sunt cauzate de viteza excesivă, de neacordarea priorității pietonilor și altor vehicule, precum și de aflarea în stare de ebrietate la volan. Datele statistice arată că în aceeași perioadă de timp 207 accidente s-au produs din cauza conducătorilor auto aflați în stare de ebrietate. Până la începutul lunii august, oamenii legii au intervenit în 4267 de situații în care șoferii se aflau la volan sub influența băuturilor alcoolice.