Cititorul de Gardă „Bunelul mi-a spus ca în viitor să fac neapărat doar ceea ce îmi place și mă pasionează”

Despre Maria Barburoș, elevă în clasa a 12-a la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, laureată a trei olimpiade republicane – la matematică, fizică și chimie, am aflat cu ceva timp în urmă, atunci când, rând pe rând, devenise triplă olimpică. Cu acest prilej, constatasem că pe parcursul anilor de școală Maria a avut parte de un profesor deosebit – bunelul ei plecat la cele veșnice, Grigore Barbăroș, învățător de matematică la școala din satul Ignăței, raionul Rezina, cititor dedicat al Ziarului de Gardă. Din acest dialog cu Maria am vrut să aflăm cum își vede viitorul în R. Moldova o triplă olimpică.

— Maria, recent ai devenit laureată a trei olimpiade naționale la niște discipline care nu sunt foarte mult agreate de elevi, deoarece par foarte complicate. Cât de mult ai muncit ca să obții aceste rezultate?

— Am muncit mult pe parcursul anilor, ca să obțin nivelul necesar de cunoștințe, să-mi dezvolt abilitățile. De prin clasa a 5-a particip la olimpiade, prima olimpiadă republicană a fost în clasa a 7-a, la matematică. De atunci, am participat în fiecare an, exceptând perioada de pandemie, când olimpiadele nu aveau loc.

— A fost greu?

— Mai greu din cauza emoțiilor, dar încerc să îmbrățișez ideea că sunt bine pregătită, că voi reuși să fac față oricărei provocări, că voi ieși învingătoare.

— Și unde te vezi în viitor?

— Încă nu am stabilit cu precizie ce anume aș vrea să fac în viață, prefer să las acest aspect pentru perioada universitară. Vreau să descopăr mai multe lucruri, ca să înțeleg ce mi-ar plăcea. Planific să fac economie, dar altele le voi decide ulterior.

— De ce economie?

— Pentru că oferă o perspectivă interesantă de a vedea lumea și a înțelege felul în care ea este organizată, de a percepe inegalitățile care sunt prezente în lume, atât la nivel de indivizi, cât și la nivel de state. Cunoscând anumite detalii, cred că este mai ușor să acționezi.

— Se spune că R. Moldova nu prea are economie. Ce ai putea rezolva tu în aceste condiții?

— Mai întâi, vreau să înțeleg adevăratele motive pentru care am ajuns în situația în care am ajuns. Da, sunt multe aspecte evidente, dar cred că sunt și multe lucruri nu prea bine înțelese. Acestea fac diferența. E important să le înțelegem, ca să putem dezvolta economia țării.

— Spune-ne cum a fost relația ta cu bunelul – prietenul ZdG?

— Întotdeauna a fost un model pentru mine, i-am apreciat întotdeauna fermitatea și siguranța ideilor pe care le avea. Era omul care întotdeauna reușea să-și găsească dreptatea. Avea o libertate fantastică de a-și exprima punctul de vedere. La bunei am apreciat și apreciez că au și latura asta emotivă și deseori aleg să se exprime emoțional.

— Ce îți spunea bunelul Grigore?

— Întotdeauna îmi dădea niște sfaturi de care nu prea dau alți bunei. Mereu îmi spunea să fiu mai relaxată, orice aș face, să iau lucrurile cu mai multă ușurință, să nu mă stresez atât de mult pentru orice activitate.

— Dar ce îți vorbea despre școală, despre muncă, despre viitor?

— Legat de școală, îmi amintea mereu că există viață și în afara școlii, și în afara muncii. Îmi spunea să mă odihnesc, să mă bucur și de alte plăceri ale vieții. Da, bunelul mi-a mai spus ca în viitor să fac neapărat doar ceea ce îmi place și mă pasionează.

— Discutați uneori despre presă, despre libertatea presei?

— Îi plăcea să se informeze din surse variate și veridice și, de fapt, același lucru încerc și eu să îl fac. De fiecare dată verific informația pe care o citesc, încerc să înțeleg dacă aceasta redă sau nu adevărul.

— Dar de ce copiii se descurcă mai greu la matematică?

— Pentru că e o materie mai abstractă decât alte discipline care se studiază la școală. Când e mai abstract, nu este clară aplicabilitatea acestei discipline în viața reală și, neștiind exact acest lucru, atracția față de matematică se reduce. Atunci când scade interesul, elevii devin absenți la subiectul dezvoltării abilităților și se pierde capacitatea de asimilare a materiei.

— Matematica, fizica, chimia… Cum se împacă acestea?

— Există multe tangențe și puncte comune între aceste trei discipline. Pentru a reuși să obții un loc de frunte la olimpiada de fizică, trebuie să cunoști și chimia, și matematica, chiar foarte multă matematică. Aceste discipline nu pot exista una fără alta.

— Cum s-a schimbat atitudinea colegilor tăi după ce ai devenit triplă olimpică?

— Nu s-a schimbat deloc. Eu am fost olimpică de mică. Și apoi, cred că există mult mai multe lucruri care ne leagă decât studiile. Personalitatea, empatia, cât de calzi suntem cu cei din jur. Colegii s-au bucurat, m-au felicitat… că am scăpat de examenele de la Bacalaureat.

— Și familia?

— Bineînțeles. Părinții, rudele, dar și frățiorul meu mai mic care acum e în clasa a 7-a. Este o persoană care îmi înseninează cel mai mult zilele, pentru că doar un frate mai mic poate face asta.

— Dar care e cea mai dificilă problemă a educației astăzi?

— Probabil, faptul că nu avem libertatea de a alege materiile pe care dorim să le studiem. În statele mai prospere elevii își aleg singuri disciplinele pe care le studiază, cel puțin la etapa de liceu. Cred că e un dezavantaj să studiem vreo 10 materii, dintre care ne plac doar vreo două. Nu vom avea randament și rezultate. Dacă am avea libertatea, posibilitatea de a ne concentra asupra lucrurilor care ne pasionează, atunci și rezultatele, atitudinea elevilor față de școală s-ar schimba în bine.

— Cum ai reforma Educația?

— Cred că aș aduce specialiști care să-i învețe pe elevi ceea ce este necesar în viață. Aș începe să-i familiarizez pe copii încă din clasele primare cu inteligența digitală, deoarece cred că e o oportunitate mare pentru un stat mic ca R. Moldova să se dezvolte în acest domeniu. Așa am reuși să menținem și interesul elevilor față de studii.

— Îți mulțumim pentru acest dialog și îți dorim succese în reformarea economiei.