Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea Independenței R. Moldova, mai mulți reprezentanți ai misiunilor diplomatice în țara noastră, precum și reprezentanții ministerelor de Externe ai Lituaniei, Letoniei și Malaysiei au transmis mesaje de felicitare.

Ambasada SUA în R. Moldova

„Statele Unite ale Americii rămân un partener de încredere al Guvernului R. Moldova în efortul lui de a răspunde dorinței cetățenilor de a edifica o societate democratică, transparentă, bazată pe reguli, care să ofere poporului R. Moldova un viitor prosper și sigur”, susțin reprezentanții misiunii diplomatice.

Steven Fisher, ambasadorul britanic în R. Moldova

„(…) Frumosul buchet pe care l-am depus din numele Marii Britanii la statuia lui Ștefan Cel Mare, în cinstea independenței R. Moldova. Relațiile dintre Marea Britanie și R. Moldova sunt puternice și devin tot mai puternice în timp”, a spus ambasadorul britanic.

With Defence Attache Sqdr Ldr Rob Hall and the beautiful bouquet which I laid on behalf of UK at the Stefan Cel Mare statue, in honour of Moldova’s independence. UK-Moldova relations are strong and getting stronger all the time. @FCDOGovUK @sandumaiamd pic.twitter.com/iAZ78uBd2k — Steven Fisher (@Fisher_FCDO) August 27, 2021

Mesajul ambasadoarei Suediei la Chișinău, Anna Lyberg, care se află la sfârșit de mandat: „La mulți ani, Moldova și la revedere!”

„Dragi prieteni, mâine sunt la sfârșit de mandat de ambasadoare a Suediei în R. Moldova. Au fost trei ani fantastici. Am învățat foarte multe. Am întâlnit mulți prieteni noi și am vizitat multe locuri frumoase din întreaga țară. Aș dori să le mulțumesc colegilor mei de la Ambasadă, reprezentanților societății civile, partenerilor internaționali, oficialilor din R. Moldova și comunității de afaceri și nu în ultimul rând, tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit de-a lungul acestor ani. A fost o mare onoare și plăcere să am ocazia de a reprezenta Suedia în R. Moldova (…)”, a spus Lyberg.

Delegația Uniunii Europene în R. Moldova

„Felicitări, R. Moldova cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la proclamarea suveranității! Uniunea Europeană a fost alături de R. Moldova în tot acest timp, aproape de dorințele și necesitățile oamenilor. Viitorul este în mâinile cetățenilor R. Moldova. Fie că sunt acasă sau peste hotare, cu toții împărtășesc provocările prezentului și speranța pentru un trai mai bun; și muncesc împreună pentru a se bucura de o țară frumoasă, unică, prosperă și atât de primitoare. Acești 30 de ani au demonstrat că a fi independent nu înseamnă a fi singur. O țară independentă poate să parcurgă cu încredere un drum către dezvoltare și prosperitate, alături de partenerii săi. Uniunea Europeană a urmărit toți acești 30 de ani cu optimism și încredere în viitorul R. Moldova drept stat partener și prieten. Și astăzi, din nou, vrem să spunem din tot sufletul un sincer: La mulți ani, R. Moldova! La mulți ani, oamenilor tăi!”, se arată în mesajul Delegației.

Mesajul reprezentantei rezidente a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea (PNUD) în R. Moldova, Dima Al-Khatib

„Dragi prieteni, Ziua Independenței R. Moldova este un prilej pentru a reflecta asupra ultimelor 30 de ani de schimbări, provocări, realizări, lecții învățate, speranțe și multe alte aspecte ale acestei țări mici, dar ambițioase. După această perioadă dificilă a crizei pandemice și a impactului acesteia, în sfârșit respirăm din nou mai ușor în timp ce ne adaptăm noilor realități (…)”, a spus reprezentanta rezidentă a PNUD în R. Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania

„Sincere felicitări cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Independenței R. Moldova. Lituania rămâne un susținător ferm al independenței, integrității teritoriale și alegerii parcursului european al R. Moldova. Noi credem în succesul dumneavoastră și suntem siguri că legăturile de prietenie dintre țările și popoarele noastre vor continua să se întărească”, se arată în mesajul Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei.

Warm wishes on the occasion of #Moldova‘s 30th anniversary of independence. Lithuania remains a firm supporter of 🇲🇩 independence, territorial integrity, &European choice. We believe in your success&are certain that friendly ties between our countries will continue to strengthen. pic.twitter.com/cJFk3sxZZy — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) August 27, 2021

Ministerul Afacerilor Externe din Malaysia

„Ministerul Afacerilor Externe din Malaysia felicită R. Moldova cu ocazia celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea Independenței țării. Malaysia și R. Moldova au stabilit relații diplomatice în anul 1993 (…)”, susțin reprezentanții ministerului.

Wisma Putra congratulates the Republic of Moldova on the auspicious occasion of its 30th Independence Day.

🇲🇾🇦🇩 established diplomatic relations in 1993. The 🇲🇾Ambassador to Romania is concurrently accredited to 🇦🇩. pic.twitter.com/6tGT0xVL8h — Wisma Putra (@MalaysiaMFA) August 27, 2021

Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei

„Cele mai sincere felicitări adresate R. Moldova cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Zilei Independenței. Letonia le urează oamenilor din R. Moldova nenumărați ani de prosperitate și libertate!”, se arată în mesajul ministerului.

Our most heartfelt congratulations to the Republic of Moldova on the 30th Independence Day. #Latvia wishes the people of #Moldova countless years of prosperity and freedom! 🇲🇩 pic.twitter.com/fWV5FwHwbm — Latvian MFA (@Latvian_MFA) August 27, 2021

Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda

„Felicitări președintei R. Moldova, Maia Sandu, la 30 de ani de la independență. Declarația de acum 30 de ani are un ecou puternic astăzi, atunci când oamenii din R. Moldova sunt liberi să voteze pentru viitorul lor democratic și independent. Lituania sprijină integrarea în UE și reformele europene”, a declarat președintele Lituaniei.

Congratulations to Moldova President @sandumaiamd on the 30th Independence anniversary.

Declaration 30 years ago is strongly echoed today when people of 🇲🇩 are free to vote for their democratic & independent future.

🇱🇹 supports 🇲🇩 European integration & reforms. pic.twitter.com/QZp6iFDuMo — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 27, 2021

Mesajul secretarului de stat al SUA, Antony J. Blinken

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Moldovei de Ziua Independenței. În timp ce R. Moldova sărbătorește 30 de ani de la declararea independenței față de Uniunea Sovietică și intrarea în funcție a unui nou Guvern cu mandat de reformă instituțională, felicităm poporul moldovenesc pentru eforturile lor continue de a forja un viitor mai prosper și mai sigur.

Statele Unite sunt mândre și își continuă sprijinul pentru o Moldovă democratică și suverană. Împreună, împărtășim un angajament de necontenit pentru consolidarea instituțiilor democratice, promovarea reformei judiciare, promovarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale și promovarea creșterii economice. Cele două țări ale noastre au avut succes împreună în ultimele trei decenii și așteptăm cu nerăbdare o cooperare din ce în ce mai strânsă. Suntem recunoscători pentru parteneriatul nostru și transmitem cele mai bune urări poporului din R. Moldova pentru o sărbătoare festivă de Ziua Independenței”, se arată în declarație.

Republica Moldova sărbătorește vineri, 27 august, 30 de ani de independență. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, i-a invitat la ceremonie pe omologul său de la București, Klaus Iohannis, dar și pe șefii de stat din Polonia, Andrzej Duda, și Ucraina, Volodimir Zelenski.

Republica Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991, în contextul destrămării Uniunii Sovietice. Este una dintre cele nouă foste republici sovietice care s-au desprins de Moscova, capitala Rusiei, după lovitura de stat eşuată din 21 august 1991, când comuniştii au încercat să îl înlăture de la putere pe preşedintele de atunci, Mihail Gorbaciov.

În centrul Chişinăului atunci a fost convocată Marea Adunare Naţională, iar Parlamentul, reunit în şedinţă extraordinară, a adoptat „Declaraţia de Independenţă”, drapelul tricolor și imnul de stat.

În 1992, noul stat a devenit membru al ONU, iar patru ani mai târziu, a devenit membru al Consiliului Europei.

CITEȘTE ȘI: